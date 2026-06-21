İspanya-Suudi Arabistan maçı oyuncu değerlendirmeleri: Geç olması hiç olmamasından iyidir! Lamine Yamal ve La Roja klaslarını sergilerken, Mikel Oyarzabal da Dünya Kupası’ndaki bu ezici galibiyette şık bir geri dönüş yaptı

Turnuvanın açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalmanın hayal kırıklığını yaşayan İspanya, bu kez maça hızlı bir başlangıç yaptı ve erken dönemdeki üstünlüğünü, Yamal’ın arka direkte kayarak Oyarzabal’ın sert ortasını gole çevirmesiyle sonuçlandırdı.

Oyarzabal, bir önceki maçtaki vasat performansını telafi etmeye kararlıydı ve ilk yarının ortalarında üç dakikalık bir aralıkta iki yakın mesafeden gol atarak gol açığını kapattı. Real Sociedad forveti, kısa süre sonra hat-trick yapma fırsatını da yakaladı, ancak ayak dışıyla çektiği şut üst direğe çarptı.

Puanlar güvence altına alındığı için Yamal ve Oyarzabal ikinci yarıda dinlendirildi, ancak İspanya yine de gol arayışını sürdürdü ve devre arasından kısa bir süre sonra dördüncü golü buldu; Marc Cucurella’nın vole vuruşu kaleci tarafından kurtarıldıktan sonra Hassan Al Tambakti topu kendi kalesine yönlendirdi.

İspanya, oyuna yaptığı değişikliklerle maçın temposunu düşürdü; ancak yine de beşinci golü atmaya çok yaklaştı. Pedro Porro’nun sert şutu kaleci tarafından kurtarılırken, Ferran Torres ise oyuna sonradan giren takım arkadaşı Mikel Merino’nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen topu dışarıya göndererek büyük bir fırsatı kaçırdı.

Barcelona'nın forveti Ferran'ın uzatma dakikalarında attığı gol de VAR tarafından ofsayt nedeniyle iptal edildi, ancak bu durum pek önemi yoktu çünkü İspanya, H Grubu'ndaki ilk iki maçından 4 puan topladı.

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