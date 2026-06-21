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Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

İspanya-Suudi Arabistan maçı oyuncu değerlendirmeleri: Geç olması hiç olmamasından iyidir! Lamine Yamal ve La Roja klaslarını sergilerken, Mikel Oyarzabal da Dünya Kupası’ndaki bu ezici galibiyette şık bir geri dönüş yaptı

Player ratings
İspanya
L. Yamal
M. Oyarzabal
Dünya Kupası
FEATURES
İspanya - Suudi Arabistan

İspanya, Pazar günü Suudi Arabistan’ı 4-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyetini elde etti. Kadroya geri dönen Lamine Yamal açılış golünü attı; ardından Mikel Oyarzabal’ın iki golü ve bir kendi kalesine atılan gol, Avrupa şampiyonu takımın bir maç kala eleme turlarına yükselmesini neredeyse garantiledi.

Turnuvanın açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalmanın hayal kırıklığını yaşayan İspanya, bu kez maça hızlı bir başlangıç yaptı ve erken dönemdeki üstünlüğünü, Yamal’ın arka direkte kayarak Oyarzabal’ın sert ortasını gole çevirmesiyle sonuçlandırdı.

Oyarzabal, bir önceki maçtaki vasat performansını telafi etmeye kararlıydı ve ilk yarının ortalarında üç dakikalık bir aralıkta iki yakın mesafeden gol atarak gol açığını kapattı. Real Sociedad forveti, kısa süre sonra hat-trick yapma fırsatını da yakaladı, ancak ayak dışıyla çektiği şut üst direğe çarptı.

Puanlar güvence altına alındığı için Yamal ve Oyarzabal ikinci yarıda dinlendirildi, ancak İspanya yine de gol arayışını sürdürdü ve devre arasından kısa bir süre sonra dördüncü golü buldu; Marc Cucurella’nın vole vuruşu kaleci tarafından kurtarıldıktan sonra Hassan Al Tambakti topu kendi kalesine yönlendirdi.

İspanya, oyuna yaptığı değişikliklerle maçın temposunu düşürdü; ancak yine de beşinci golü atmaya çok yaklaştı. Pedro Porro’nun sert şutu kaleci tarafından kurtarılırken, Ferran Torres ise oyuna sonradan giren takım arkadaşı Mikel Merino’nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen topu dışarıya göndererek büyük bir fırsatı kaçırdı.

Barcelona'nın forveti Ferran'ın uzatma dakikalarında attığı gol de VAR tarafından ofsayt nedeniyle iptal edildi, ancak bu durum pek önemi yoktu çünkü İspanya, H Grubu'ndaki ilk iki maçından 4 puan topladı.

GOAL, Atlanta'daki İspanya oyuncularını değerlendiriyor...

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Unai Simon (6/10):

    Tek bir basit kurtarış yaptı, bunun dışında maçı izleyenlerden farksızdı. Birkaç kez iyi bir şekilde topu uzaklaştırdı.

    Pedro Porro (7/10):

    İlk yarıda Yamal ile iyi bir uyum sergiledi ve ceza sahasına birkaç iyi pas gönderdi. İkinci yarıda ceza sahasına girip çektiği şutun kaleci tarafından kurtarılması şanssızlıktı.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Suudi Arabistan'ın birkaç tehlikeli kontra atağını durdurmak için etkileyici bir geri dönüş gücü sergiledi. Topa sahipken soğukkanlılığını koruyarak derinlerden atakları başlattı.

    Aymeric Laporte (8/10):

    Savunmadan çıkarak hücum oyuncularına savunma hattını aşan önemli paslar verdi. Oyarzabal'ın ilk golünde kafa vuruşuyla asist yaptı.

    Marc Cucurella (7/10):

    Baena'nın içinden ve dışından geçerek sol kanatta sürekli sayı üstünlüğü yarattı. Arka direğe yaptığı kafa vuruşuyla İspanya'nın üçüncü golünü hazırladı, ardından sert vole vuruşuyla dördüncü golü attı.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Rodri (7/10):

    Orta sahada İspanya'nın ritmini korurken, birkaç önemli ileriye pas da verdi. Sessiz bir şıklık.

    Pedri (6/10):

    Kalitesini ara sıra gösterdi ancak istediği kadar sık top kaybı yaptı ve şutları isabetsizdi.

    Dani Olmo (8/10):

    10 numaralı pozisyondan iyi bir şekilde ileriye doğru hareket etti ve ceza sahası kenarında akıllı paslar verdi. Zekice bir kafa vuruşuyla Oyarzabal'ın İspanya'nın üçüncü golünü atmasını sağladı.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Lamine Yamal (8/10):

    Topu her aldığında rakip savunma için bir tehdit oluşturdu ve zaman zaman isabet oranı düşse de, savunma oyuncularını geçmeye çalışırken birçok muhteşem an yaşattı. İkinci yarıda oyundan alınmadan önce, takımının ilk golünü atmak için büyük çaba gösterdi.

    Mikel Oyarzabal (9/10):

    İlk golü hazırlayarak eleştirenlere şık bir cevap verdi ve ardından iki yakın mesafeli vuruşla golcü içgüdülerini sergiledi. İlk yarıda oyundan çıkmadan önce neredeyse hat-trick yapıyordu.

    Alex Baena (7/10):

    Sol kanattan iyi paslar verdi ve bire bir durumlarda her iki yöne de gidebilme yeteneğini sergiledi. Williams ile değiştirilene kadar bir saat boyunca sağlam bir performans gösterdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Yeremy Pino (5/10):

    İkinci yarıda Yamal'ın yerine oyuna girdikten sonra kayda değer bir performans sergileyemedi.

    Ferran Torres (4/10):

    Bazı iyi pozisyonlara girdi ancak bir veya iki mükemmel fırsatı kaçırdı; uzatma dakikalarında attığı gol ise ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

    Mikel Merino (6/10):

    Ferran'ın değerlendirmesi gereken mükemmel bir pas verdi ancak bu fırsat boşa gitti.

    Nico Williams (6/10):

    30 dakikalık kısa süreli performansında birkaç parlak an yaşadı.

    Fabian Ruiz (6/10):

    Son 20 dakikada orta sahada oyunu hareketli tuttu.

    Luis de la Fuente (7/10):

    Yamal'ın ilk 11'de yer alması elbette çok yardımcı oldu, ancak Yeşil Burun Adaları maçındaki beraberliğin ardından yaptığı diğer değişiklikler de işe yaradı; Olmo, 10 numara pozisyonunda çok daha doğal bir performans sergiledi. İkinci yarıda yıldız oyuncularına dinlenme fırsatı da verebildi. La Roja'nın teknik direktörü için keyifli bir doğum günü oldu.

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