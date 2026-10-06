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MIKEL MERINO SPAIN Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

İspanya, şampiyon gibi geri döndü: Hırvatistan'ı Split'te Merino'nun damga vurduğu maçta 2-1 mağlup etti

İspanya
M. Merino
Hırvatistan - İspanya
Hırvatistan
UEFA Nations League A

Dünya şampiyonları geri dönüşle kazandı

İspanya durmuyor; gece kötüye gidiyor gibi göründüğünde bile. Split’te Kızıl Furya zorlandı, geriye düştü ve beklentilerin altında bir ilk yarı oynadı, ancak sonunda bir kez daha her şeyi tersine çevirecek gücü buldu. Hırvatistan karşısında maç 2-1 bitti: Uluslar Ligi’nde üst üste dördüncü galibiyet ve tıpkı Portekiz gibi tam puan, 12 puan.


İngiltere’den yenilen çok ağır 7-0’ın ardından moral bulan ev sahibi ekip maça daha iyi başladı. Hırvatistan 17. dakikada öne geçti: Unai Simón, Stanišić’in ilk vuruşunu çıkardı ama Perisic’in tamamlayıcı vuruşunda yapabileceği bir şey yoktu. İspanya bu golün etkisini hissetti ve bir kez daha tehlike yaşadı; etkisiz görünen ve ardından oyundan alınan Yamal ile Baena ise doğru boşluğu bulamadı. İlk yarı Hırvatistan’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

  • Dönüm noktası ikinci yarıda geldi. İspanya hemen Merino’yu oyuna aldı ve bu hamle maçın çehresini değiştirdi. Merino, 61. dakikada Olmo’nun asistini değerlendirip skora dengeyi getiren golü attı. Ardından 89. dakikada geri dönüşü tamamlayan güzel gol geldi: Zubimendi’nin pası, Merino’nun kusursuz kontrolü ve Livakovic’i çaresiz bırakan, skoru 2-1’e getiren hatasız vuruş.


    Final bölümünde tansiyon ve tartışmalı pozisyonlar da eksik olmadı: Perisic beraberlik golüne yaklaştı, Hırvat forvetin kendisi ise kırmızı kart gördü; ikinci sarı kartla oyundan atılırken, ikinci kart oldukça ağır göründü.


    İspanya zafer yürüyüşünü sürdürüyor: dört maçta dört galibiyet ve puan tablosunda 12 puan. Onu 9 puanla İngiltere, 3 puanla Hırvatistan ve puansız Çekya takip ediyor.


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