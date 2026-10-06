İspanya durmuyor; gece kötüye gidiyor gibi göründüğünde bile. Split’te Kızıl Furya zorlandı, geriye düştü ve beklentilerin altında bir ilk yarı oynadı, ancak sonunda bir kez daha her şeyi tersine çevirecek gücü buldu. Hırvatistan karşısında maç 2-1 bitti: Uluslar Ligi’nde üst üste dördüncü galibiyet ve tıpkı Portekiz gibi tam puan, 12 puan.





İngiltere’den yenilen çok ağır 7-0’ın ardından moral bulan ev sahibi ekip maça daha iyi başladı. Hırvatistan 17. dakikada öne geçti: Unai Simón, Stanišić’in ilk vuruşunu çıkardı ama Perisic’in tamamlayıcı vuruşunda yapabileceği bir şey yoktu. İspanya bu golün etkisini hissetti ve bir kez daha tehlike yaşadı; etkisiz görünen ve ardından oyundan alınan Yamal ile Baena ise doğru boşluğu bulamadı. İlk yarı Hırvatistan’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.