İspanya-Portekiz maçı oyuncu değerlendirmeleri: Mikel Merino tam bir süper yedek! Arsenal’in yıldızı, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarını Dünya Kupası son 16 turundan elemek için kritik bir rol oynadı

İspanya maçın başlarında fırsatlar yakaladı. Mikel Oyarzabal, kaleye doğru tek başına ilerledikten sonra şutunu dışarıya göndererek en yakın fırsatı kaçırdı. Kısa süre sonra Lamine Yamal ve Alex Baena, kavisli iki şutla Diogo Costa’dan güzel bir çift kurtarış kopardı. Bunun dışında, disiplinli bir Portekiz takımı tarafından iyi bir şekilde kontrol altına alındılar. Yamal, uzun süreler boyunca sıkı markaj altında kaldı ve ana oyuncusu büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğinden İspanya’nın fikir sıkıntısı çektiği görüldü.

Yine de savunma açısından da görevlerini yerine getirdiler ve Portekiz’i uzak tutmayı başardılar; özellikle de tehlikeli Cristiano Ronaldo’nun gol fırsatı bulamamasını sağladılar. İkinci yarı hiçbir zaman canlanmadı. İspanya topun çoğunluğuna sahipti, ancak bununla pek bir şey yapamadı. Yamal çok çabaladı, Baena ise etkili olamadı.

Ardından büyük oyuncu değişiklikleri geldi. Luis de la Fuente, Ferran Torres ve Merino’yu oyuna soktu. İkili, harika bir işbirliği yaparak maçı kazandıran golü attı. Torres, topu Merino'nun önüne süzülerek gönderdi; Merino da kalecinin pozisyonunu kaybetmiş olduğu anı değerlendirip topu ağlara gönderdi ve ardından sevinçle sahadan koştu. Merino, İspanya için beklenmedik bir şekilde bir nevi süper yedek haline geldi. Bir de, bir daha Dünya Kupası'nda oynamayacak ve Euro 2028'de forma giymesi de son derece düşük bir ihtimal olan Ronaldo'dan bahsetmek gerek.

Çirkin bir maçtı, ancak İspanya için iyi bir iş çıkarıldı. Belki de önemli olan tek şey sonuçtur.

GOAL, Dallas Stadyumu’ndaki İspanya oyuncularını değerlendiriyor...