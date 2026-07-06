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Spain Portugal ratings GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

İspanya-Portekiz maçı oyuncu değerlendirmeleri: Mikel Merino, tam anlamıyla bir süper yedek! Arsenal’in yıldızı, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarını Dünya Kupası son 16 turundan elemek için kritik bir anında sahneye çıktı

Player ratings
İspanya
M. Merino
Dünya Kupası
FEATURES
Portekiz - İspanya

Pazartesi günü oynanan ve beklenmedik şekilde sıkıcı geçen Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında, yedek oyuncu Mikel Merino maçın son dakikalarında attığı golle İspanya'nın Portekiz'i 1-0 mağlup etmesini sağladı. Arsenal'in orta saha oyuncusu 85. dakikada oyuna girdi ve 91. dakikada, hak ettiği denilebilecek düzgün bir vuruşla maçı kazandıran golü attı. La Roja, maçın büyük bir bölümünde etkisiz kaldı ve çok az pozisyon yaratabildi, ancak Merino maçı belirleyen isim oldu.

İspanya maçın başlarında fırsatlar yakaladı. Mikel Oyarzabal, kaleye doğru tek başına ilerledikten sonra şutunu dışarıya göndererek en yakın fırsatı kaçırdı. Kısa süre sonra Lamine Yamal ve Alex Baena, kavisli iki şutla Diogo Costa’dan güzel bir çift kurtarış kopardı. Bunun dışında, disiplinli bir Portekiz takımı tarafından iyi bir şekilde kontrol altına alındılar. Yamal, uzun süreler boyunca sıkı markaj altında kaldı ve ana oyuncusu büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği için İspanya’nın fikir sıkıntısı çektiği görüldü.

Yine de savunma açısından da görevlerini yerine getirdiler ve Portekiz'i uzak tutmayı başardılar; özellikle de tehlikeli Cristiano Ronaldo'yu, ki kendisi gol fırsatı bulamadı. İkinci yarı hiçbir zaman canlanmadı. İspanya topun çoğunluğuna sahipti, ancak bununla pek bir şey yapamadı. Yamal çok çabaladı, Baena ise etkili olamadı.

Ardından büyük oyuncu değişiklikleri geldi. Luis de la Fuente, Ferran Torres ve Merino’yu oyuna soktu. İkili, harika bir işbirliği yaparak maçı kazandıran golü attı. Torres, topu Merino'nun önüne süzülerek gönderdi; Merino da kalecinin pozisyonunu kaybetmiş olduğu anı değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve ardından sevinçle sahadan koştu. Merino, İspanya için beklenmedik bir şekilde bir nevi süper yedek haline geldi. Bir de, bir daha Dünya Kupası'nda oynamayacak ve Euro 2028'de forma giymesi de son derece düşük bir ihtimal olan Ronaldo'dan bahsetmek gerekir.

Çirkin bir maçtı, ancak İspanya için iyi bir iş çıkarıldı. Belki de önemli olan tek şey sonuçtur.

GOAL, Dallas Stadyumu’ndaki İspanya oyuncularını değerlendiriyor...

  • Pedro PorroGetty

    Kaleci ve Savunma

    Unai Simon (7/10):

    Aslında pek iş yapması gerekmedi. İki rutin kurtarış yaptı ve pas dağıtımını da yeterince iyi yaptı.

    Pedro Porro (8/10):

    Sağ bek pozisyonunda gerçekten etkileyici bir performans sergiledi. Tehlikeli Nuno Mendes'i nispeten kolaylıkla kontrol altına aldı.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Bazı etkileyici ileri paslar yaptı. Ronaldo'yu yeterince iyi kontrol altında tuttu.

    Aymeric Laporte (6/10):

    Çok ikna edici değildi, ancak sahayı iyi kontrol etti. Daha hareketli bir forvet karşısında zorlanacaktır.

    Marc Cucurella (7/10):

    Kanatları iyi kapattı, topu hareket halinde tuttu ve Pedro Neto'ya hiç fırsat vermedi.

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  • Dani OlmoGetty

    Orta saha

    Pedri (6/10):

    85 dakika boyunca vasat bir performans sergiledi. Çok koştu ama maçın temposunu hiçbir zaman tam olarak kontrol edemedi.

    Rodri (8/10):

    Orta sahada etkileyici bir performans sergiledi. Ortayı iyi tuttu ve Portekiz'in merkezden oyun kurmasını engelledi.

    Dani Olmo (5/10):

    Boşluk bulamadı. Birkaç fırsat yarattı ama hepsi bu kadar.

  • Lamine YamalGetty

    Saldırı

    Lamine Yamal (6/10):

    Karışık bir performans sergiledi. Costa'yı güzel bir kurtarışa zorladı ve zaman zaman rakibine zor anlar yaşattı. Henüz tam olarak ritmini bulamadı.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    İlk yarıda büyük bir fırsatı kaçırdı ve bundan sonra bir türlü toparlanamadı.

    Alex Baena (5/10):

    Birkaç parlak anı oldu, ancak hiçbir zaman ikna edici bir performans sergileyemedi. Nico Williams'ın hız değişimi ve yaratıcılığına sahip değil.

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    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Ferran Torres (8/10):

    Yedek kulübesinden oyuna girer girmez sahaya canlılık kattı. Akıllı koşularıyla oyunu açtı ve galibiyeti getiren kritik asistini yaptı.

    Fabian Ruiz (Değerlendirilemez):

    Orta sahada taze bir güç. Topa neredeyse hiç dokunmadı.

    Mikel Merino (8/10):

    91. dakikada galibiyet golünü attı. Bir şekilde İspanya'nın süper yedeği oldu.

    Borja Iglesias (Yok):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Luis de la Fuente (8/10):

    Ne tuhaf bir maçtı. Takımını her zamanki gibi sahaya sürdü, ancak oyuncularından hücumda çok az verim alabildi. Yine de, rakibi iyi kontrol ettiler ve fırsatçı bir şekilde galibiyet golünü attılar. Yönetme konusunda pek de ustaca bir performans sayılmaz, ancak bir üst tura yükseldiler.

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