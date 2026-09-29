İspanya, Sevilla'daki mücadelede henüz ikinci dakikada Yamal'ın Álex Baena'nın ortasını gole çevirmesiyle hemen öne geçti. Ancak konuk ekip, 28. dakikada Ivan Perisic'in iyi hazırladığı pozisyonun ardından Dion Drena Beljo'nun kafa golüyle ev sahibi taraftarları kısa süreliğine susturdu ve oyunun gidişatına aykırı şekilde eşitliği sağladı.
Luis de la Fuente'nin ekibinden gelen yanıt hızlı ve belirleyiciydi. Marc Pubill, beraberlik golünden sadece üç dakika sonra Yamal'ın kullandığı köşe vuruşunda kafayı vurdu ve ilk yarının skorunu 2-1 yaptı. İspanya, ikinci yarıda yüzde 63,7 topa sahip olma oranıyla Hırvatistan orta sahasını kilitleyerek oyuna hakim oldu. Yamal, bir saatin hemen ardından ikinci golünü attı; sonradan oyuna giren Nico Williams da skora geç bir katkı yaptı ve ev sahibi ekibi 3. Grup'ta zirvede bıraktı.