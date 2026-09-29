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İspanya oyuncu puanları: Lamine Yamal kusursuz 10 alırken, De la Fuente'nin taktik ustalığı Hırvatistan'ı ezip geçti

Player ratings
L. Yamal
L. de la Fuente
İspanya - Hırvatistan
İspanya
Hırvatistan
UEFA Nations League A

Lamine Yamal, İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı 4-1'le darmadağın ettiği maçta kusursuz bir performans sergiledi. Genç oyuncu, Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan'daki baskın oyunda iki gol attı ve bir de asist yaptı.

İspanya, Sevilla'daki mücadelede henüz ikinci dakikada Yamal'ın Álex Baena'nın ortasını gole çevirmesiyle hemen öne geçti. Ancak konuk ekip, 28. dakikada Ivan Perisic'in iyi hazırladığı pozisyonun ardından Dion Drena Beljo'nun kafa golüyle ev sahibi taraftarları kısa süreliğine susturdu ve oyunun gidişatına aykırı şekilde eşitliği sağladı.

Luis de la Fuente'nin ekibinden gelen yanıt hızlı ve belirleyiciydi. Marc Pubill, beraberlik golünden sadece üç dakika sonra Yamal'ın kullandığı köşe vuruşunda kafayı vurdu ve ilk yarının skorunu 2-1 yaptı. İspanya, ikinci yarıda yüzde 63,7 topa sahip olma oranıyla Hırvatistan orta sahasını kilitleyerek oyuna hakim oldu. Yamal, bir saatin hemen ardından ikinci golünü attı; sonradan oyuna giren Nico Williams da skora geç bir katkı yaptı ve ev sahibi ekibi 3. Grup'ta zirvede bıraktı.

  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Unai Simon - 6/10

    Kaptan, Hırvatistan'ın kaleyi bulan yalnızca iki şut çekmesi nedeniyle nispeten sakin bir akşam geçirdi. 28. dakikada Beljo'nun kafa vuruşunda büyük ölçüde yapabileceği bir şey yoktu ancak genç stoper ikilisiyle iyi iletişim kurarak başka hata yaşanmamasını sağladı.

    Marc Pubill - 8/10

    Sağ bekten hücum anlamında mükemmel bir performans geldi. Hırvatistan savunmasını genişletmek için sürekli ileri ve genişte kaldı ve bunun karşılığını 31. dakikada ceza sahasına sızıp İspanya'nın ikinci golünü kafayla atarak aldı. Savunmada da sağlamdı ve konuk ekibe çok az fırsat tanıyan arka dörtlünün bir parçası olarak katkı verdi.

    Pau Cubarsi - 7/10

    Genç oyuncu, yaşının ötesinde bir olgunluk sergileyerek Beljo'nun fiziksel tehdidini zekice yönetti. Geriden yaptığı dikine paslar, İspanya'nın yüksek tempoyu korumasında belirleyici oldu ve İspanya topa hükmederken maçı yüksek bir pas isabet oranıyla tamamladı.

    Dean Huijsen - 7/10

    Cubarsi için sağlam bir partnerdi. Huijsen hava toplarında etkiliydi ve baskı altında sakindi. Savunma bir kez geçilse de onun pozisyon bilgisi, Hırvatistan'ın topa sahip olduğu kısa bölümlerde anlamlı fırsatlar üretmesini engelledi.

    Marc Cucurella - 7/10

    Her zamanki gibi enerjikti; Cucurella hücumu desteklemek için sürekli bindirmeler yaptı. Hücum görevleriyle savunma dengesini iyi kurdu ve böylece arkasındaki alanın Hırvatistan'ın kanat oyuncuları tarafından kontra ataklarda değerlendirilmesine izin vermedi.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CROAFP

    Orta saha

    Martin Zubimendi - 7/10

    Takımın taktiksel çıpasıydı. Zubimendi, İspanya'nın 4-2-3-1 dizilişinin kalbi oldu; topa sahip olma sürekliliğini verimli şekilde sağladı ve 72. dakikada yerini Rodri'ye bırakmadan önce oyunu sık sık kesti. Daha yaratıcı oyuncuların parlaması için zemini hazırladı.

    Fabian Ruiz - 7/10

    Ruiz, her zamanki fizik gücü ve teknik güvenlik karışımını sundu. Yarı alanlarda etkili oynadı ve 57. dakikada yerini Pedri'ye bırakmadan önce İspanya'nın topa sahip olma üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.

    Álex Baena - 8/10

    Sahada kaldığı 68 dakika boyunca yaratıcı bir güçtü. Maçın henüz 2. dakikasında kritik bir asist yaptı ve açılış golünde Yamal'ı buldu. Hırvatistan için sürekli bir tehdit oldu, ancak 68. dakikada yerini Nico Williams'a bırakmadan önce sarı kart gördü.

    Fermin Lopez - 7/10

    Çalışkan ve taktik disipline sahipti. Gol atamaması büyük şanssızlıktı; ilk yarının uzatma dakikalarında sol ayağıyla çektiği güçlü şutta topu direğe nişanladı. 57. dakikada yerini Mikel Merino'ya bırakmadan önce presin sürmesine katkı sağladı.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CROAFP

    Hücum

    Lamine Yamal - 10/10

    Gerçek anlamda kusursuz bir performans. Kanat oyuncusu, 2. dakikada açılış golünü attı, 31. dakikada Pubill'e harika bir asist yaptı ve ardından 63. dakikada kaydettiği ikinci golle maçı bitirdi. Victor Muñoz'un yerine oyuna girdiği 68. dakikaya kadar Josko Gvardiol'a ve Hırvatistan'ın sol kanadına gece boyunca zor anlar yaşattı.

    Mikel Oyarzabal - 6/10

    Forvet hattına her zamanki özverisiyle liderlik etti. 36. dakikada ofsayt nedeniyle golü geçersiz sayılsa da hareketliliği, Yamal ile Pubill'in değerlendirdiği alanı yarattı. Doğrudan gol tehdidinden çok, arkasındaki yaratıcı oyuncular için bir odak noktası olarak görev yaptı.


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  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Pedri - 8/10

    57. dakikada oyuna girdi ve İspanya'nın yaratıcılığını anında artırdı. Yamal'ın ikinci golünde asisti yaptı, Hırvatistan orta sahasını rahatlıkla yardı.

    Mikel Merino - 7/10

    57. dakikada orta sahaya sertlik katmak için Fermin Lopez'in yerine oyuna alındı. Görevini kusursuz yaptı ve 89. dakikada Nico Williams'ın geç gelen golünde harika bir asist yaptı.

    Nico Williams - 8/10

    Yıkıcı bir sonradan oyuna giriş performansı. 68. dakikada Baena'nın yerine girdikten sonra yorulan Hırvatistan savunması üzerindeki baskıyı sürdürdü ve ödülünü 89. dakikada mükemmel bir vuruşla attığı golle aldı.

    Victor Muñoz - 6/10

    68. dakikada kanatta taze güç sağlamak için Yamal'ın yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten kısa süre sonra kafayla gole çok yaklaştı ve İspanya rahat galibiyeti tamamlarken takıma iyi uyum sağladı.

    Rodri - 6/10

    72. dakikada Zubimendi'nin yerine girerek tecrübeli bir denge sağlamak için kısa bir süre aldı. Kaptanlık pazubandını taktı ve son bölümde temponun kontrol edilmesine yardımcı oldu.

    Luis de la Fuente - 9/10

    Taktik kurgusu tam isabetti; savunma hattında gençlere güvendi ve Yamal'ın önünü açtı. Oyuncu değişikliklerini kusursuz zamanladı; hem Pedri hem de Merino asist yaparken Williams da gol attı ve kadro derinliğinin eşsiz olduğunu gösterdi.

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