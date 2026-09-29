Unai Simon - 6/10

Kaptan, Hırvatistan'ın kaleyi bulan yalnızca iki şut çekmesi nedeniyle nispeten sakin bir akşam geçirdi. 28. dakikada Beljo'nun kafa vuruşunda büyük ölçüde yapabileceği bir şey yoktu ancak genç stoper ikilisiyle iyi iletişim kurarak başka hata yaşanmamasını sağladı.

Marc Pubill - 8/10

Sağ bekten hücum anlamında mükemmel bir performans geldi. Hırvatistan savunmasını genişletmek için sürekli ileri ve genişte kaldı ve bunun karşılığını 31. dakikada ceza sahasına sızıp İspanya'nın ikinci golünü kafayla atarak aldı. Savunmada da sağlamdı ve konuk ekibe çok az fırsat tanıyan arka dörtlünün bir parçası olarak katkı verdi.

Pau Cubarsi - 7/10

Genç oyuncu, yaşının ötesinde bir olgunluk sergileyerek Beljo'nun fiziksel tehdidini zekice yönetti. Geriden yaptığı dikine paslar, İspanya'nın yüksek tempoyu korumasında belirleyici oldu ve İspanya topa hükmederken maçı yüksek bir pas isabet oranıyla tamamladı.

Dean Huijsen - 7/10

Cubarsi için sağlam bir partnerdi. Huijsen hava toplarında etkiliydi ve baskı altında sakindi. Savunma bir kez geçilse de onun pozisyon bilgisi, Hırvatistan'ın topa sahip olduğu kısa bölümlerde anlamlı fırsatlar üretmesini engelledi.

Marc Cucurella - 7/10

Her zamanki gibi enerjikti; Cucurella hücumu desteklemek için sürekli bindirmeler yaptı. Hücum görevleriyle savunma dengesini iyi kurdu ve böylece arkasındaki alanın Hırvatistan'ın kanat oyuncuları tarafından kontra ataklarda değerlendirilmesine izin vermedi.