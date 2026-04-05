"İspanya onu alırdı!" - Arsenal'in efsanesi Jack Wilshere, Lamine Yamal ile karşılaştırma yaparken Max Dowman, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girebilir

Wilshere, Dowman henüz 13 yaşındayken Arsenal akademisinde ona antrenörlük yaparak genç oyuncunun gelişimine yakından eşlik etti. Etkisi hemen hissedildi; 34 yaşındaki teknik adam, babasına yaptığı bir telefon görüşmesinde bu çocuğun kendisinden bile daha üstün bir yetenek olabileceğini itiraf ettiğini hatırlıyor. Luton teknik direktörü, kanat oyuncusunun fiziksel dayanıklılığı ve teknik olgunluğunun onu ülkedeki neredeyse tüm diğer genç yeteneklerden ayıran özellikler olduğu konusunda kesin konuşuyor.

Wilshere, The Telegraph'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Babamı arayıp 'Baba, gelip bu çocuğu izlemelisin. Bence o benden daha iyi' dediğimi hatırlıyorum. Babam bana karşı çok taraflıdır. Benim en iyi oyuncu olduğumu düşünür. Hatta bazen onunla tartıştığım bile olur. Ona [Dowman] baskı yapmak istemem, ama zaten şu anda çok fazla baskı var." Ayrıca Dowman'ın Premier League rekorunu kıran golünün, 16 yaşındaki kendisinin yapabileceğinin ötesinde olduğunu belirterek, "Ben 16 yaşında o golü atamazdım" dedi.