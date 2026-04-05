"İspanya onu alırdı!" - Arsenal'in efsanesi Jack Wilshere, Lamine Yamal ile karşılaştırma yaparken Max Dowman, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girebilir
Wilshere'in Dowman hakkındaki uzman görüşü
Wilshere, Dowman henüz 13 yaşındayken Arsenal akademisinde ona antrenörlük yaparak genç oyuncunun gelişimine yakından eşlik etti. Etkisi hemen hissedildi; 34 yaşındaki teknik adam, babasına yaptığı bir telefon görüşmesinde bu çocuğun kendisinden bile daha üstün bir yetenek olabileceğini itiraf ettiğini hatırlıyor. Luton teknik direktörü, kanat oyuncusunun fiziksel dayanıklılığı ve teknik olgunluğunun onu ülkedeki neredeyse tüm diğer genç yeteneklerden ayıran özellikler olduğu konusunda kesin konuşuyor.
Wilshere, The Telegraph'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Babamı arayıp 'Baba, gelip bu çocuğu izlemelisin. Bence o benden daha iyi' dediğimi hatırlıyorum. Babam bana karşı çok taraflıdır. Benim en iyi oyuncu olduğumu düşünür. Hatta bazen onunla tartıştığım bile olur. Ona [Dowman] baskı yapmak istemem, ama zaten şu anda çok fazla baskı var." Ayrıca Dowman'ın Premier League rekorunu kıran golünün, 16 yaşındaki kendisinin yapabileceğinin ötesinde olduğunu belirterek, "Ben 16 yaşında o golü atamazdım" dedi.
Dünya Kupası tartışmaları arasında Yamal karşılaştırması
Thomas Tuchel, Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva için seçeneklerini değerlendirirken, Wilshere, “Üç Aslanlar”ın İspanya’nın Euro 2024’te Lamine Yamal’ı kadroya nasıl entegre ettiğine bakması gerektiğini düşünüyor. İngiltere genellikle genç oyuncuları korumaya eğilimli olsa da, Wilshere, bir oyuncu yeterince iyiyse yaşın A milli takım futbolu için bir engel olmaması gerektiğini savunuyor.
"Tek söyleyeceğim şey, İspanya onu kadroya alırdı. Benim düşüncem bu. İngiltere'de bazen oyuncuları yetiştirip sonra onları korumaya çalışıyoruz. Şu düşünceye kapılıyorsunuz: 'Eğer giderse insanlar ne der?' O [Dowman] kesinlikle yeterince iyi. Gitsin ve çok fazla oynamasa bile. Ki bence oynayabilir. Bence yeterince iyi. Eninde sonunda orada olacak. İnsanların ‘Belki de olmaz’ demesini anlıyorum. Ama aynı zamanda Yamal’ın 16 yaşında [Euro 2024’e] gittiğini ve turnuvanın en iyi oyuncusu olduğunu da düşünüyorum," dedi Wilshere.
Hızlandırılmış prosedür konusunda farklı görüşler
Wilshere'in coşkusuna rağmen, diğer eski İngiltere milli takım yıldızları temkinli davranılması gerektiğini vurguladı. 1998 Dünya Kupası'nda henüz genç bir oyuncu olarak büyük bir etki yaratan Michael Owen, Dowman'ın kadrodaki yerleşik yıldızların yerini alacak kadar henüz yeterince iş çıkarmadığını belirtti.
Owen, "Takımımızın muhtemelen en güçlü kısmı olan kanat bölgelerinde onun ön plana çıkmasını haklı gösterebilmek için, sezonun sonuna kadar neredeyse her maça ilk 11'de başlaması ve her şeyi alt üst etmesi gerekir" dedi. Benzer şekilde, eski Arsenal yıldızı Theo Walcott da böyle bir hamlenin duygusal yüküne karşı uyarıda bulunarak, "Umarım gitmez. Zamanda geriye gidebilseydim, bazı şeyleri değiştirirdim. Kendi hızında, özellikle de duygusal açıdan olgunlaşması gerekiyor çünkü o henüz genç bir yetişkin."
Tuchel'in açık kapısı
Dowman, Mart ayındaki milli maç arası boyunca U19 takımında kalacak olsa da Tuchel, yaz aylarında milli takıma çağrılma olasılığını göz ardı etmemek için dikkatli davranıyor. Alman teknik direktör, genç oyuncuların büyük turnuvalara getirebileceği “korkusuzluk” özelliğini vurgulayarak, genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor.
"Onu Dünya Kupası için kadroya çağırma şansımız her zaman var. Genç oyuncularla ilgili önemli olan, ivmelerini ve heyecanlarını korumak. Onlarda bir tür korkusuzluk var. Şu anda onu kadroya çağırıp baskıyı ve bununla birlikte gelen tüm gürültüyü artırmaya gerek yok, ancak tüm seçenekler masada," dedi Tuchel.