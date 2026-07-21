Beş kez şampiyon olan Brezilya, Carlo Ancelotti yönetiminde hâlâ yolunu bulamamış görünüyor; İngiltere’nin gerçek kalitesi ve Thomas Tuchel’in taktikleri konusunda ciddi soru işaretleri var; Arjantin ise, uzun süreli başarı dönemlerinde çok önemli roller oynayan iki Lionel’i - Messi ve Scaloni'yi kaybetmek üzere olabilir; bu iki isim, takımın uzun süreli başarı döneminde çok önemli roller oynamıştı. Fransa ise Didier Deschamps'ın beklenen halefi Zinedine Zidane yönetiminde henüz ilk adımlarını atamadı; Jürgen Klopp ise Almanya ile ciddi bir görevle karşı karşıya.
Buna tam bir tezat olarak İspanya, De la Fuente yönetiminde istikrarın simgesi konumunda. De la Fuente, İspanya'nın 2022 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan son 16 turu elenmesinin ardından Luis Enrique'nin yerine geçtiğinden bu yana sadece iki resmi maçta yenilgiye uğradı; bu yenilgilerden biri de önemsiz Uluslar Ligi finalinde Portekiz'e penaltılarda yenilmeleriydi.
Şimdi düşünmek ne kadar çılgınca olsa da, De la Fuente’nin Luis Enrique’nin yerine takımın başına geçmek için gerçekten doğru kişi olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler vardı; zira antrenörlük kariyeri boyunca A milli takım düzeyinde hiçbir önemli başarıya imza atmamıştı.
Ancak, hem U-19 hem de U-21 seviyelerinde Avrupa Şampiyonası’nı kazandığı yöntemlerin aynısını kullanarak De la Fuente, İspanya’yı 2010’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası’na taşıdı; üstelik 48 takımın katıldığı bu turnuvada en genç altıncı kadroyla. Bir sonraki Dünya Kupası geldiğinde 19 yaşındaki Cubarsi ve Yamal ikilisinin ne kadar iyi olabileceğini bir düşünün!