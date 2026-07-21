İspanya, grup aşamasında pek de iyi bir performans sergilemedi. Cape Verde ile oynanan açılış maçındaki beraberlik, en azından kısmen Lamine Yamal’ın sadece son 15 dakikayı oynayabilecek kadar formda olmasına bağlandı; onun ilk 11’e geri dönmesi ise ikinci maç gününde Suudi Arabistan’ı 4-0’lık bir skorla mağlup etmelerine yol açtı.

Ancak, H Grubu'nu lider tamamlamalarını sağlayan Uruguay'a karşı 1-0 kazanılan maçta Yamal 76 dakika sahada kalabilse de, İspanya yine de Euro 2024'ü o kadar etkileyici bir şekilde kazanan takım gibi görünmüyordu; hem Yamal hem de diğer kanat oyuncusu Nico Williams hamstring sorunları yaşarken, Pedri de beklenen performansı gösteremedi.

Ancak De la Fuente endişeli değildi. Üçüncü üst üste kalesini gole kapatan takımın ardından, “Bu uzun bir yol ve bu takım fazla gol yemiyor,” dedi. “Onlar yenilmez.”

Ralf Rangnick de, 32'li turda İspanya'ya 3-0 yenilirken Avusturya takımının sistematik bir şekilde parçalandığını izledikten sonra aynı sonuca vardı.

Eski Manchester United teknik direktörü, “Gerçekten de iyileştirecek pek bir şeyleri kalmadı,” dedi. “Mükemmel bir saat mekanizması gibiler. Yaptıkları herhangi bir kendi hatasından hatırlayamıyorum... Bence İspanya bugün bize gerçekten en iyi performansını sergiledi. Sadece Avrupa şampiyonuyla değil, bir sonraki dünya şampiyonuyla da karşı karşıya kaldığımızı söylemeye cüret edebilirim.” Ve Rangnick haklıydı.