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Spain World Cup dynasty GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

İspanya, on yıllık bir hakimiyet dönemine hazırlanıyor: Dünya ve Avrupa şampiyonlarını durdurmak kolay olmayacak; zira Lamine Yamal ve arkadaşları en verimli yıllarına girmeye hazırlanıyor

Analysis
İspanya
Dünya Kupası
L. Yamal
P. Cubarsi
L. de la Fuente

Unai Simon, sekiz maçta yedi kez kalesini gole kapatarak 2026 Dünya Kupası’nda Altın Eldiven ödülünü kazandı – bu gerçekten tarihi bir başarı; ancak kalecinin İspanya’nın başarısında özellikle önemli bir rol oynadığını iddia etmek zor olurdu, çünkü neredeyse hiç iş yapmadı.

Eski İngiltere 1 numarası Joe Hart’ın BBC’de belirttiği gibi, “Kimse İspanya’ya dokunamadı. Turnuva boyunca rakiplerinin kaleye isabetli şut sayısı sadece 10’du. İspanya’nın, dünyada hiç kimsenin yaklaşabildiğini kanıtlayamadığı bir oyun tarzı var.” Ve buna karşı çıkmak imkânsız.

İspanya, Dünya Kupası’nda göz kamaştırıcı bir performans sergilememiş olabilir, ancak durdurulamazdı. Bazı rakipler Luis de la Fuente’nin takımını zorlamayı başarmış olabilir, ancak kimse onlara nasıl zarar vereceğini çözemedi. Bu da şu soruyu akla getiriyor: İki yıl önce Almanya’da kazandıkları Avrupa şampiyonluğuna şimdi bir de dünya şampiyonluğu ekleyen bu İspanya takımı, önümüzdeki yıllarda kaç kupa daha kazanabilir?

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Mükemmel bir mekanizma'

    İspanya, grup aşamasında pek de iyi bir performans sergilemedi. Cape Verde ile oynanan açılış maçındaki beraberlik, en azından kısmen Lamine Yamal’ın sadece son 15 dakikayı oynayabilecek kadar formda olmasına bağlandı; onun ilk 11’e geri dönmesi ise ikinci maç gününde Suudi Arabistan’ı 4-0’lık bir skorla mağlup etmelerine yol açtı.

    Ancak, H Grubu'nu lider tamamlamalarını sağlayan Uruguay'a karşı 1-0 kazanılan maçta Yamal 76 dakika sahada kalabilse de, İspanya yine de Euro 2024'ü o kadar etkileyici bir şekilde kazanan takım gibi görünmüyordu; hem Yamal hem de diğer kanat oyuncusu Nico Williams hamstring sorunları yaşarken, Pedri de beklenen performansı gösteremedi.

    Ancak De la Fuente endişeli değildi. Üçüncü üst üste kalesini gole kapatan takımın ardından, “Bu uzun bir yol ve bu takım fazla gol yemiyor,” dedi. “Onlar yenilmez.”

    Ralf Rangnick de, 32'li turda İspanya'ya 3-0 yenilirken Avusturya takımının sistematik bir şekilde parçalandığını izledikten sonra aynı sonuca vardı.

    Eski Manchester United teknik direktörü, “Gerçekten de iyileştirecek pek bir şeyleri kalmadı,” dedi. “Mükemmel bir saat mekanizması gibiler. Yaptıkları herhangi bir kendi hatasından hatırlayamıyorum... Bence İspanya bugün bize gerçekten en iyi performansını sergiledi. Sadece Avrupa şampiyonuyla değil, bir sonraki dünya şampiyonuyla da karşı karşıya kaldığımızı söylemeye cüret edebilirim.” Ve Rangnick haklıydı.

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  • Mikel MerinoGetty Images

    Durmak Bilmeyen La Roja

    İspanya, kimsenin çözemediği bir sorun olduğunu kanıtladı. Vitinha, João Neves ve Bruno Fernandes’in orta sahada forma giydiği Portekiz bile, Dallas’taki son 16 turu karşılaşmasında Rodri ve arkadaşlarından topu alamadı. Sonuç olarak İspanya saldırılarına devam etti ve bu baskı sonunda meyvesini verdi; Mikel Merino uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı.

    Merino, çeyrek finalde Belçika'yı yendikleri maçta da gol attı; ancak bu kez Rudi Garcia'nın oyuncuları De la Fuente'nin savunmasını aşmayı başardıktan sonra, 88. dakikada golü buldu. Pau Cubarsi, Charles De Ketelaere’nin golünde hatalıydı, ancak bu onu hiç rahatsız etmedi; zira genç oyuncunun elinden kaçan şut, Merino’nun İspanya’yı yarı finale taşımasına yol açtı. Yarı finalde ise turnuvanın en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalmaları bekleniyordu. Ancak sonuçta, Fransa’nın korkutucu dörtlü hücum hattını etkisiz hale getirmeyi çocuk oyuncağı gibi başardılar.


  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Ne yapmaları gerektiğini bilsinler"

    Dallas'ta İspanya'nın gösterdiği ezici üstünlüğün büyüklüğü hemen hemen herkesi hayrete düşürdü – ancak eski Fransa forveti Thierry Henry hariç.

    "Bunu hem İspanya'ya karşı oynayan bir oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak yaşadım," dedi bu efsanevi forvet Fox Sports'a. "Ayrıca Barcelona'da oynayan bir oyuncu olarak da deneyimledim ve şunu anlamanız gerekiyor: top hareket eder. Herkes pozisyonunda kalmalı. Takım arkadaşlarınıza güvenin. Topun akışına izin verin.

    "Kulağa basit geliyor ama öyle değil. Sanki Fransa orada yokmuş gibi topu aralarında dolaştırdılar. Demek istediğim şu ki, kim oynarsa oynasın fark etmez; onlar dokuz yaşından beri ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Kim oyuna girerse girsin fark etmez. Onlar biliyor. Bu yüzden soruyorum: Kimsin sen? Felsefen nedir? Kimliğin nedir?

    "Yani, bir oyuncu oyuna girdiğinde, ister ilk milli maçı olsun ister 10. milli maçı, sistemi bilir; çünkü her zaman aynı sistemde oynamıştır. Kulağa oldukça basit geliyor, ama bunun üzerinde düşünmek gerekir."

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    "Dünyanın en iyi futbol ülkesi"

    Lionel Scaloni, Pazar günkü finalde İspanya’yı nasıl durduracağı konusunda açıkça çok kafa yormuştu; ancak ortaya çıktığı üzere, bulabildiği en iyi plan her fırsatta faul yapmaya çalışmaktı. Zlatan Ibrahimovic ise Arjantin’in bu agresif tavrını ve hayal kırıklığını aslında anlayabiliyordu.

    Eski İsveçli forvet, Fox'a verdiği röportajda, "Bir futbolcu olarak şunu hatırlıyorum: Topa dokunamıyorsam ve karşımda sürekli topu elinde tutan bir rakip varsa, çıldırırım, sabrımı yitiririm ve sadece ona doğru koşup tekmelemeye başlamak isterim," dedi. "Onlar dünyanın en iyi futbol ülkesidir."

    Ve bu durumun yakın zamanda değişeceği de pek görünmüyor.


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Muhteşem De la Fuente

    Beş kez şampiyon olan Brezilya, Carlo Ancelotti yönetiminde hâlâ yolunu bulamamış görünüyor; İngiltere’nin gerçek kalitesi ve Thomas Tuchel’in taktikleri konusunda ciddi soru işaretleri var; Arjantin ise, uzun süreli başarı dönemlerinde çok önemli roller oynayan iki Lionel’i - Messi ve Scaloni'yi kaybetmek üzere olabilir; bu iki isim, takımın uzun süreli başarı döneminde çok önemli roller oynamıştı. Fransa ise Didier Deschamps'ın beklenen halefi Zinedine Zidane yönetiminde henüz ilk adımlarını atamadı; Jürgen Klopp ise Almanya ile ciddi bir görevle karşı karşıya.

    Buna tam bir tezat olarak İspanya, De la Fuente yönetiminde istikrarın simgesi konumunda. De la Fuente, İspanya'nın 2022 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan son 16 turu elenmesinin ardından Luis Enrique'nin yerine geçtiğinden bu yana sadece iki resmi maçta yenilgiye uğradı; bu yenilgilerden biri de önemsiz Uluslar Ligi finalinde Portekiz'e penaltılarda yenilmeleriydi.

    Şimdi düşünmek ne kadar çılgınca olsa da, De la Fuente’nin Luis Enrique’nin yerine takımın başına geçmek için gerçekten doğru kişi olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler vardı; zira antrenörlük kariyeri boyunca A milli takım düzeyinde hiçbir önemli başarıya imza atmamıştı.

    Ancak, hem U-19 hem de U-21 seviyelerinde Avrupa Şampiyonası’nı kazandığı yöntemlerin aynısını kullanarak De la Fuente, İspanya’yı 2010’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası’na taşıdı; üstelik 48 takımın katıldığı bu turnuvada en genç altıncı kadroyla. Bir sonraki Dünya Kupası geldiğinde 19 yaşındaki Cubarsi ve Yamal ikilisinin ne kadar iyi olabileceğini bir düşünün!

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Umudunu elinden al'

    Ancak bireyler üzerinde durmak, asıl meseleyi gözden kaçırmak anlamına gelir. De la Fuente’nin de söylediği gibi, İspanya’nın başarısının sırrı dayanışmadır – süperstarlar değil. Yamal bile ortak çıkar uğruna kendini feda etmeye hazırdır.

    "O yüzde 100 formunda değildi, en iyi turnuvasını oynamadı ama yine de İspanya her maçı domine etti; bu da onların bir takım olarak ne kadar iyi olduklarını gösteriyor," diye vurguladı Ibrahimovic. "Bu oyuncu normalde olduğu gibi performans gösteremese de Dünya Kupası'nı kazandılar çünkü İspanya oynamaya başladığında, paslaşmaya başladığında, rakibin ruhunu ve umudunu elinden alırlar."

    Çünkü Henry’nin de dediği gibi, oyuncular değişebilir ama felsefe her zaman aynı kalır. De la Fuente’nin de ifade ettiği gibi, İspanya’nın nasıl oynayacağına dair çok net bir “fikri” var ve futboluna olan inancı onları yeniden dünyanın zirvesine taşıdı.

    "Bu oyuncular her şeyi hak ediyor," dedi teknik direktör. "Her gün, bağlılıklarını, birliklerini, cömertliklerini ve yeteneklerini gösterdiler."

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    'Geleceğin Takımı'

    Ancak tahtlarına göz dikmiş tüm rakipler için asıl korkutucu olan şey, İspanya’nın henüz işinin bitmemiş olmasıdır. İspanya kadrosu hâlâ tatmin olmamıştır; bu da La Roja’nın şöhretine güvenip rehavete kapılmasının mümkün olmadığı anlamına gelir.

    De la Fuente, Arjantin'i yendikten sonra, "Oyuncular bana 'Kazanacak başka ne kaldı?' diye sordu," dedi. "Birlikte, bunun Eylül'deki bir sonraki maç [Nations League'de İngiltere ile oynanacak maç] olduğunu anladık çünkü bu takım hiç pes etmiyor." Kuzey Amerika'da onlarla karşılaşma talihsizliğini yaşayan her takım da buna katılırdı.

    Deschamps, Fransa’nın yarı final mağlubiyeti hakkında, “İspanya gibi bir takıma karşı, böyle bir maçta,” dedi, “kesinlikle en üst seviyede olmalısınız. Fransa o seviyede değildi.” Ancak şu anda başka hiçbir takım o seviyede değil ve bir süre daha olmayabilir; çünkü İspanya’nın önümüzdeki yıllarda daha da güçlenme ihtimali oldukça yüksek. Juan Mata’nın BBC Sport’a söylediği gibi, “Bu sadece bugünün takımı değil, aynı zamanda geleceğin takımı.”

    Dolayısıyla Pazar günü, De la Fuente’nin bahsettiği yolun sonu olmayabilir; bu, benzeri görülmemiş bir on yıllık hakimiyetle bir hanedanlık kurmaya doğru atılan bir başka adım olabilir.