İspanya, Olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası'ndaki hayal kırıklığının ardından nasıl toparlandı ve neden Kadınlar Dünya Kupası'nın favorisi olduğunu gösterdi

Geçen yaz Avrupa Şampiyonası finalinde yenilginin ardından İspanya'da yaşanan yıkım, gözle görülür derecede belirgindi. Penaltılarla kaybetmekten daha acımasız bir yenilgi şekli belki de yoktur ve bu teori, İngiltere'nin Basel'deki maçı uzatmalara taşıyıp ardından penaltılarda dünya şampiyonunu 3-1 mağlup etmesinin ardından La Roja oyuncuları ve teknik ekibinin gösterdiği üzüntüyle de doğrulandı. Üç kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Aitana Bonmati, durumu "Çok acımasız" olarak nitelendirdi. "Bu acı bir süre daha devam edecek."

Bu üzüntüyü daha da artıran şey, turnuvanın 2024 Yaz Olimpiyatları’ndan bir yıldan az bir süre sonra gerçekleşmiş olmasıydı. İspanya, bu Olimpiyatlara en büyük favori olarak girmiş, ancak hiçbir madalya kazanamadan ayrılmıştı. Yarı finalde Brezilya’ya karşı alınan şok yenilginin ardından bronz madalya maçında Almanya’ya kıl payı yenilen dünya şampiyonu, Fransa’dan ayrılırken emeklerinin karşılığını pek alamamıştı.

Ancak 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na sadece 14 ay kalmışken, bir başka büyük turnuva yaklaşırken, 2023 turnuvasının şampiyonları konusunda umutların yitirildiği hissi yok; aksine, tam tersi bir durum söz konusu. Bunun nedeni, İspanya'nın son birkaç ayı geçen yazki hayal kırıklığından muhteşem bir şekilde toparlanarak geçirmiş olması ve Salı günü İngiltere ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçına, Brezilya'daki turnuvanın en büyük favorisi olmasa da, en büyük favorilerinden biri olarak girmesidir.

  Sonia Bermudez Spain Women 2025

    Yeni yönetim

    Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana İspanya'da pek çok şey değişti. En dikkat çekici gelişme, görev süresi boyunca teknik direktörlük nitelikleri sorgulanan Montse Tome'nin turnuvadan kısa süre sonra görevinden ayrılması ve bayrağı eski Barcelona forveti Sonia Bermudez'in devralması oldu. Ayrıca, Bermudez'in kadroya geri çağırdığı deneyimli bir yıldızdan da bahsetmek gerekir: 2022 Avrupa Şampiyonası'nın ardından yaşanan yüksek profilli oyuncu protestosundan bu yana milli takımda forma giymemiş olan dünya çapında bir stoper, Mapi Leon.

    Bermudez'in Aralık ayında İspanya'yı Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımasıyla, savunmacının dönüşünün etkisi somut olarak görüldü. La Roja, İsveç ve Almanya ile oynadığı iki maçlık seride dört kez kalesini gole kapatarak şampiyonluğu kesin bir şekilde kazandı. Madrid'de 55.843 kişilik rekor bir seyirci kitlesi önünde oynanan finalin ikinci ayağında Almanya'yı 3-0 yenen Alexia Putellas, bu geceyi "kariyerimin en güzel gecelerinden biri" olarak nitelendirdi.

  Aitana Bonmati Spain Women 2025

    Bonmati'nin yokluğunun üstesinden gelmek

    İspanya, Kaiserslautern'de 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından kazanmak zorunda oldukları o son maçı Bonmati'siz oynamak zorunda kaldı. Sadece birkaç hafta önce üst üste üçüncü kez Altın Top ödülünü kazanan üç kez Ballon d'Or ödülü sahibi oyuncu, Uluslar Ligi finalinin iki ayağı arasında fibula kemiğinde kırık yaşadı. Ameliyat gerektiren bu sakatlık nedeniyle o günden beri sahalardan uzak kaldı. Sezonun bitimine kısa bir süre kala sahalara dönmesi mümkün olsa da, bu sezon bir daha oynamaması da muhtemel.

    "Aitana gibi oyuncuların yokluğu sizi tedirgin edebilir çünkü kimse bir takım arkadaşının sakatlandığını veya yaralandığını görmek istemez," dedi o dönemde Bonmati ile birlikte Barcelona'da oynayan İspanya kaptanı Irene Paredes. Ancak La Roja, hem Nations League finalinde hem de ardından gelen iki Dünya Kupası eleme galibiyetinde, onun dünya klasındaki yetenekleri olmadan etkileyici bir performans sergiledi.

  Alexia Putellas Spain Women 2025

    Birinci sınıf formda birinci sınıf yetenekler

    Elbette bunun nedeni, İspanya kadrosunun genel olarak olağanüstü olmasıdır. Bonmati gibi bir oyuncunun olması elbette daha iyi olurdu, ancak o iyileşme sürecindeyken bile bu kadro, uluslararası kadın futbolunda en geniş ve en iyi kadrolar arasında yer almaktadır. Sadece orta sahada bile, Patri Guijarro Ocak ayında sakatlığından döndüğünden beri muhteşem bir formda, Alexia Putellas ise üçüncü Ballon d'Or'una layık bir sezon geçiriyor. Barça'nın yıldızı bu sezon şu ana kadar 20 gol ve 11 asist kaydetti ve önümüzdeki haftalarda, özellikle de Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde, bu ödülü kazanma şansını daha da artırabilir.

    Forvette ise geçen yıl Ballon d'Or'da ikinci olan Mariona Caldentey, İspanya'nın hücumunda bir kez daha önemli bir rol oynarken, Claudia Pina ise geçen sezonki olağanüstü formunu sürdürerek, 24 yaşındaki oyuncu için bugüne kadar belki de daha da iyi bir sezon geçiriyor.

    Ve tüm bunlar, Bermudez'in elindeki kalitenin sadece yüzeyini kazımakla kalıyor.

  Vicky Lopez Spain Women 2025

    Gençler öne çıkıyor

    Son birkaç ayda özellikle heyecan verici olan şey, İspanya kadrosunda birkaç genç yeteneğin öne çıkmasıydı. Örneğin Vicky Lopez, Uluslar Ligi finalinin ev sahibi olduğu maçta ilk on birde Bonmati'nin yerini aldı ve şampiyonluğu garantileyen 3-0'lık galibiyette attığı ikinci golle Bermudez'in kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı.

    Dünya Kupası elemeleri başladığında ve takvimde Ukrayna ve İzlanda gibi daha kolay rakipler yer aldığında, Bermudez genç oyunculara daha fazla şans verdi. Genç takımlarda antrenörlük yapmış olan 41 yaşındaki teknik direktör, La Roja'ya oyuncu besleyen takımların ne kadar iyi olduğunun farkında ve GOAL'un 2026 Kadınlar NXGN listesinde ilk 10'da yer alan Aiara Agirrezabala ve Clara Serrajordi gibi isimleri kadrosuna dahil etti. Özellikle Serrajordi, geçen ay Ukrayna karşısında ilk kez ilk 11'de yer aldığında etkileyici bir performans sergiledi; ayrıca Ekim ayında İsveç karşısında 25 dakikalık kısa süreli görevinde yaşının ötesinde bir olgunluk göstermişti.

    Dört milli maçta iki gol atan 25 yaşındaki Bayern Münih forveti Edna Imade ve yaz aylarında yüksek bir transfer ücreti karşılığında Barcelona'dan London City Lionesses'e transfer olan Lucia Corrales gibi diğer yeni isimler de kadroda düzenli olarak yer alarak takıma tazelik kattı.

  Jenni Hermoso Sonia Bermudez Spain Women 2025

    Bir şeyi kanıtlamak

    Bu, kadroda bazı yeni ve farklı isimler yer alsa da, bu İspanya takımını bu kadar başarılı kılan unsurların çoğunun hâlâ mevcut olduğu ve geçen yaz yaşanan hayal kırıklığından sonra toparlanmalarını sağladığı anlamına geliyor. Bu kadro, üst düzey kalite, bolca tecrübe ve genç yeteneklerle dolu; tüm bunlar, son birkaç yılda yaşanan oyuncu eksiklikleri, kilit isimlerin sakatlıkları ve teknik direktörlük tartışmaları gibi değişken koşullara rağmen La Roja’nın üstün performans sergilemesini sağladı.

    Bermudez, sonuncusu konusunda farklı bir hikaye yazabilir mi? Üst düzey teknik direktörlük deneyimi olmadığı için göreve geldiğinde şüpheyle karşılanmıştı, ancak Nations League finallerinde uyum sağlama şekli etkileyiciydi. Bu, gelecek için iyiye işaret mi? Her geçen maçla daha fazlasını öğreneceğiz ve Salı günü İngiltere ile oynanacak maç, kendini daha da kanıtlaması için geçmesi gereken büyük bir sınav olacak.

  Irene Paredes Leah Williamson Spain England Women 2025

    Fırsat kapıyı çalıyor

    İspanya'nın Londra'ya yapacağı seyahat, takımın tamamı için de büyük bir fırsat. "İntikam" kelimesi, bu maçın önemini ifade etmek için muhtemelen fazla ağır kaçabilir; zira Dünya Kupası elemelerinde kazanılacak üç puan, geçen yaz Euro 2025 finalinde "Aslanlar"ın "La Roja"yı yenerek kazandığı şampiyonluğun yanına bile yaklaşamaz. Ancak bir tür intikam alma fırsatı olacak, özellikle de bu iki takımın Wembley'in kutsal çimlerinde Nations League maçında son kez karşılaştığında İngiltere'nin galip gelmiş olması göz önüne alındığında. Gerçi o turnuva İspanya'nın şampiyonluğuyla sona ererken, Lionesses bir kez daha finallere kalmayı başaramamıştı.

    Bu karşılaşmanın iniş çıkışları, her zamanki yüksek riski ve bu iki takımın Avrupa'nın en iyileri olması, İngiltere ile İspanya arasında bir tür rekabetin oluşmasına yardımcı oluyor; özellikle uluslararası futbolda büyüleyici ve ilgi çekici olan, coğrafi olmayan bir rekabet.

    Bu son karşılaşmada Lionesses, Euro 2025 finalinde neden kendilerinin galip geldiğini herkese hatırlatmak isteyecek. Ancak İspanya, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi mağlup ederek son dünya şampiyonu oldu ve burada, 2027'de neden yine zirveye çıkacak favorilerin kendileri olması gerektiğini herkese hatırlatmak için büyük bir fırsat yakaladı.

