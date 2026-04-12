İspanya, Olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası'ndaki hayal kırıklığının ardından nasıl toparlandı ve neden Kadınlar Dünya Kupası'nın favorisi olduğunu gösterdi

Bu üzüntüyü daha da artıran şey, turnuvanın 2024 Yaz Olimpiyatları’ndan bir yıldan az bir süre sonra gerçekleşmiş olmasıydı. İspanya, bu Olimpiyatlara en büyük favori olarak girmiş, ancak hiçbir madalya kazanamadan ayrılmıştı. Yarı finalde Brezilya’ya karşı alınan şok yenilginin ardından bronz madalya maçında Almanya’ya kıl payı yenilen dünya şampiyonu, Fransa’dan ayrılırken emeklerinin karşılığını pek alamamıştı.

Ancak 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na sadece 14 ay kalmışken, bir başka büyük turnuva yaklaşırken, 2023 turnuvasının şampiyonları konusunda umutların yitirildiği hissi yok; aksine, tam tersi bir durum söz konusu. Bunun nedeni, İspanya'nın son birkaç ayı geçen yazki hayal kırıklığından muhteşem bir şekilde toparlanarak geçirmiş olması ve Salı günü İngiltere ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçına, Brezilya'daki turnuvanın en büyük favorisi olmasa da, en büyük favorilerinden biri olarak girmesidir.