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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İspanya'nın yıldızı: Yamal beni çok kışkırtıyor... Ve bu Suudi Arabistan'ın güçlü yanı

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
A. Laporte
L. Yamal
İspanya
Suudi Arabistan

İspanya Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Émerick Laporte, yarın Pazar günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda oynanacak maç öncesinde Suudi Arabistan’ın güçlü yanları hakkında konuştu.

"AS" gazetesinde yer alan açıklamalarında Laporte, "Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz, ancak aynı zamanda çok sayıda maçı yenilmeden tamamladığımızı da unutmamalıyız; bu da bize daha büyük bir hırs veriyor" dedi.

Laporta sözlerine şöyle devam etti: “Kendi oyunumuza odaklanıyoruz. Yeşil Burun Adaları karşısında savunma açısından iyi bir maç çıkardık ve onların kontra atak yapmasına izin vermedik. Yarın da aynısını yapmalıyız, ancak bu kez gol de atmalıyız. Tüm gücümüzle saldırmalıyız.”

Al-Nassr’daki deneyiminden yola çıkarak ise şöyle yorumladı: “Suudi milli takımı olağanüstü oyunculara sahip. Belki Avrupa’da çok tanınmıyorlar, ancak ben çoğunu tanıyorum. Çok iyi futbol oynuyorlar ve bu iklim koşullarına daha alışkın olabilirler. Ancak biz kendimizi düşünmeliyiz.”

  • Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Beni kışkırtmayı seviyorlar

    "Yamal beni dünyanın en iyisi olarak mı tanımladı? Gerçekten mi... Ona sorun. Ben kendi pozisyonumda en iyi olmaya çalışıyorum. Başından beri ilişkimiz iyiydi, ancak son zamanlarda birlikte daha sık Fortnite oynamaya başladık ve bu da bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Harika bir ilişkimiz var" diye devam etti.

    İspanya milli takım oyuncularının kendisiyle yaptığı şakalar hakkında ise Émerick Laporte, “Beni kışkırtmayı seviyorlar. Ama açıkçası her şey harika. Takım harika ve aramızda güçlü bir bağ var” dedi.

    "Seni en çok kim kışkırtmaya çalışıyor? Lamine Yamal, ama o bunu herkese yapıyor, Javi de öyle," diye vurguladı.

    Son olarak, “Şu anda en önemli şey yarınki maç. Çalışmaya devam etmeliyiz ve maça tam konsantrasyonla çıkmalıyız. Önce galibiyeti düşünüyoruz, gerisini sonra hallederiz” diye ekledi.

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