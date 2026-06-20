İspanya Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Émerick Laporte, yarın Pazar günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda oynanacak maç öncesinde Suudi Arabistan’ın güçlü yanları hakkında konuştu.

"AS" gazetesinde yer alan açıklamalarında Laporte, "Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz, ancak aynı zamanda çok sayıda maçı yenilmeden tamamladığımızı da unutmamalıyız; bu da bize daha büyük bir hırs veriyor" dedi.

Laporta sözlerine şöyle devam etti: “Kendi oyunumuza odaklanıyoruz. Yeşil Burun Adaları karşısında savunma açısından iyi bir maç çıkardık ve onların kontra atak yapmasına izin vermedik. Yarın da aynısını yapmalıyız, ancak bu kez gol de atmalıyız. Tüm gücümüzle saldırmalıyız.”

Al-Nassr’daki deneyiminden yola çıkarak ise şöyle yorumladı: “Suudi milli takımı olağanüstü oyunculara sahip. Belki Avrupa’da çok tanınmıyorlar, ancak ben çoğunu tanıyorum. Çok iyi futbol oynuyorlar ve bu iklim koşullarına daha alışkın olabilirler. Ancak biz kendimizi düşünmeliyiz.”