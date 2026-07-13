İspanya'nın yıldızı: Mbappé bizi korkutmuyor... Kendimi Dünya Kupası şampiyonu olarak hayal ettim

İspanya milli takımının yıldızı Pau Kubarsi, yarın Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynanacak maç öncesinde Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé’nin tehlikeli oyuncular olduğunu belirtti.

Kubarsi, 540 dakikaya ulaşarak Kylian Mbappé'yi geride bırakmış ve Dünya Kupası tarihinde en fazla süre alan 20 yaş altı oyuncu oldu.

Kobarsi, AS gazetesi ile yaptığı röportajda, “Belki medyada en çok tanınan oyunculardan biri değilim, ama bu dünyaya adım atmaya başladım” dedi.

"Güçlü bir karakterim var, baskı ve motivasyonu seviyorum. Lamine Yamal ise daha sakin ve kendi tarzında yaşıyor. Oyun stili bile bunu yansıtıyor; sanki mahalle parkındaymış gibi oynuyor" diye ekledi.

Kobarsi sözlerine şöyle devam etti: “Yamal mükemmel bir formda ve zihinsel olarak yapması gerekenlere ve takıma yardımcı olmaya odaklanmış durumda. Lamine, herkesin onun gollerine ve asistlerine baktığının farkında, ancak aynı zamanda defansif görevlerine de önem veriyor ve kendi ustalığıyla bekleri baskı altına alıyor. Lamine, bire bir karşılaştığında rakibine hakimiyetini hissettiriyor.”