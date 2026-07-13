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İspanya'nın yıldızı: Mbappé bizi korkutmuyor... Kendimi Dünya Kupası şampiyonu olarak hayal ettim

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
P. Cubarsi
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
Fransa
İspanya

İspanya milli takımının yıldızı Pau Kubarsi, yarın Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynanacak maç öncesinde Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé’nin tehlikeli oyuncular olduğunu belirtti.

Kubarsi, 540 dakikaya ulaşarak Kylian Mbappé'yi geride bırakmış ve Dünya Kupası tarihinde en fazla süre alan 20 yaş altı oyuncu oldu.

Kobarsi, AS gazetesi ile yaptığı röportajda, “Belki medyada en çok tanınan oyunculardan biri değilim, ama bu dünyaya adım atmaya başladım” dedi.

"Güçlü bir karakterim var, baskı ve motivasyonu seviyorum. Lamine Yamal ise daha sakin ve kendi tarzında yaşıyor. Oyun stili bile bunu yansıtıyor; sanki mahalle parkındaymış gibi oynuyor" diye ekledi.

Kobarsi sözlerine şöyle devam etti: “Yamal mükemmel bir formda ve zihinsel olarak yapması gerekenlere ve takıma yardımcı olmaya odaklanmış durumda. Lamine, herkesin onun gollerine ve asistlerine baktığının farkında, ancak aynı zamanda defansif görevlerine de önem veriyor ve kendi ustalığıyla bekleri baskı altına alıyor. Lamine, bire bir karşılaştığında rakibine hakimiyetini hissettiriyor.”

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Mbappé, Yamal gibi eşsiz bir oyuncu

    Küçük yaşına rağmen, Pau Kobarsi daha önce Fransa milli takımının yıldızlarının çoğuyla karşı karşıya gelmişti.

    “Bazı antrenmanlarda Ousmane Dembélé ile birlikte çalıştım. Ona karşı dikkatli olmak gerekiyor çünkü her iki ayağıyla da çok iyi oynuyor ve her yönden seni geçebilir” dedi.

    Kobarsi, Doi, Oulissé ve Matita ile karşılaştığı 2024 Paris Olimpiyatları finalini de hatırladı.

    El Matador'un oyuncusu, “Zor bir maçtı. Paris’te Fransa karşısında 0-1 gerideydik, sonra skoru 3-1’e çevirdik. Ancak futbol acımasızdır; onlar geri gelip skoru eşitledi. Her şey çökmüş ve işimiz bitmiş gibi görünüyordu, ama sonunda olağanüstü ve eşsiz bir sonuç elde ettik” dedi.

    Kobarsi, “Kylian Mbappé bizi korkutmuyor, ancak maçı değiştirebilen bir oyuncu. Herkesin bildiği yeteneklere sahip; maçta pek göze çarpmıyor olsa bile tek bir hareketle maçı değiştirebilir. Tıpkı Lamine gibi eşsiz bir oyuncu. 90 dakika boyunca son derece konsantre olmalıyız” diye vurguladı.

    Kobarsi, Barcelona teknik direktörü Hans Flick’i överek, “Geldiğinden beri bana güvendi; Olimpiyatlar’da yer aldığım için onunla ilk hazırlık dönemini geçirememiş olmama rağmen,” dedi.

    Röportajın sonunda Kubarsi’ye Dünya Kupası’nı kaldırdığını hayal edip etmediği soruldu; o da gülümseyerek “Evet, elbette. Her oyuncu çocukluğundan beri bunu hayal edebilir. Ama buraya gelip hedefe yaklaştığınızda, kutlamayı daha fazla hayal etmeye başlıyorsunuz ve kupayı kaldırdığınız anı hayal ediyorsunuz” diye yanıt verdi.

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