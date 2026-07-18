AFP
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İspanya’nın yıldızı Marc Cucurella, Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde şok bir emeklilik açıklaması yaptı
Cucurella, final maçı öncesinde emeklilik hedefini belirledi
Cucurella, İspanya’nın Dünya Kupası finalinde Arjantin’i yenmesi halinde milli futboldan emekli olacağını açıkladı. Savunma oyuncusu, İspanya’nın Kuzey Amerika’daki bu büyük final yolculuğunda her dakikada sahada yer aldı ve kupayı kaldırmasının, ülkesi için başaracak başka bir şey kalmayacağı anlamına geleceğine inanıyor.
2024 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazanan 27 yaşındaki oyuncu, uluslararası turnuvalarda çifte zaferi tamamlamanın İspanya kariyerini sonlandırmak için mükemmel bir yol olacağını düşünüyor. De la Fuente yönetiminde kilit bir isim haline gelen Cucurella, turnuva boyunca İspanya savunmasında hiç eksik olmadı. Emeklilik sözünün yanı sıra Cucurella, İspanya'nın dünya şampiyonu olması halinde teknik direktörünü onurlandırmak için bir dövme yaptıracağına da söz verdi.
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Cucurella kararını açıklıyor
L'Equipe'ye konuşan Cucurella, İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanması halinde milli takımdan ayrılmaya hazır olmasının nedenini açıkladı. Defans oyuncusu, uluslararası alandaki en büyük iki kupayı kazanmanın, La Roja'daki kariyerine mükemmel bir son olacağını söyledi.
"Dünya Kupası'nı kazanırsak, ertesi gün Luis'i arayıp artık bana güvenmemesini, milli takımdan emekli olacağımı söyleyeceğim," dedi. "Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazanmış olarak, bundan daha iyisini yapamam."
Dövme zorlukları
Emeklilik konuşması, Cucurella’nın verdiği tek söz değil. Eksantrik kişiliği ve saçlarıyla tanınan savunma oyuncusu, İspanya’yı uluslararası futboldaki zirveye geri taşıyan adama saygı göstermek için kalıcı bir dövme yaptırmayı da taahhüt etti. Görünüşe göre, La Roja son şampiyonu geçmeyi başarırsa, 27 yaşındaki oyuncu çok özel bir tasarım için doğruca dövme stüdyosuna gidecek.
Cucurella, Fox Sports’a verdiği röportajda De la Fuente’ye saygı gösterme planını doğrulayarak şöyle dedi: “Dünya Kupası’nı kazanırsak, pazıma İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente’nin yüzünün küçük bir dövmesini yaptıracağım.”
- Getty Images Sport
Arjantin karşısında son bir engel
İspanya, ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma şansı ile şu anda son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya. Cucurella için ise, emeklilik sözünü yerine getirmesi halinde bu final, İspanya formasıyla son maçı olabilir. Bu sözünü tutup tutmayacağı henüz belli değil, ancak şimdilik odak noktası, İspanya’nın Arjantin’i durdurmasına yardımcı olmak ve bu serüveni uluslararası futbolun en büyük ödülüyle taçlandırmak olacak.
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