İspanya’nın yıldızı Marc Cucurella, Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde şok bir emeklilik açıklaması yaptı

Cucurella, İspanya’nın Dünya Kupası finalinde Arjantin’i yenmesi halinde milli futboldan emekli olacağını açıkladı. Savunma oyuncusu, İspanya’nın Kuzey Amerika’daki bu büyük final yolculuğunda her dakikada sahada yer aldı ve kupayı kaldırmasının, ülkesi için başaracak başka bir şey kalmayacağı anlamına geleceğine inanıyor.

2024 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazanan 27 yaşındaki oyuncu, uluslararası turnuvalarda çifte zaferi tamamlamanın İspanya kariyerini sonlandırmak için mükemmel bir yol olacağını düşünüyor. De la Fuente yönetiminde kilit bir isim haline gelen Cucurella, turnuva boyunca İspanya savunmasında hiç eksik olmadı. Emeklilik sözünün yanı sıra Cucurella, İspanya'nın dünya şampiyonu olması halinde teknik direktörünü onurlandırmak için bir dövme yaptıracağına da söz verdi.