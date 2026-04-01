Getty Images Sport
Çeviri:
İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, Mısır'daki beraberlik maçında yaşanan 'kabul edilemez' Müslüman karşıtı tezahüratları kınarken, polis soruşturma başlattı
Polis soruşturması başlatıldı
ESPN'in haberine göre, Barselona'nın yerel polis birimi Mossos, Salı günü oynanan uluslararası dostluk maçı sırasında yaşanan "İslamofobik ve yabancı düşmanı" tezahüratlarla ilgili bir soruşturma başlattığını doğruladı. Seyirciler, konuk takıma aşağılayıcı şarkılar söylerken, Mısır milli marşı ve devre arası duaları sırasında da ıslık çaldı. Sloganlar özellikle Yamal'a yönelik olmasa da, genç kanat oyuncusu bu düşmanca atmosferden derinden etkilendi ve sosyal medyada duyduğu tiksintiyi dile getirdi.
Yamal bir açıklama yayınladı
Yamal, durumu ele almak üzere Instagram'a bir paylaşım yaparak inancını yeniden teyit etti ve dinine gösterilen saygısızlık karşısında duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. İspanyol yıldız şu mesajı paylaştı: "Ben Müslümanım, Elhamdülillah. Dün stadyumda 'zıplamayan Müslüman' tezahüratı duyuldu. Rakip takımda oynadığımı ve bunun bana karşı kişisel bir şey olmadığını biliyorum, ancak bir Müslüman olarak bu, saygısızlık ve tahammül edilemez bir şey olmaya devam ediyor. Biliyorum ki tüm taraftarlar böyle değil, ama bu tür tezahüratları yapanlara şunu söylemek istiyorum: Sahada bir dini alay konusu yapmak sizi cahil ve ırkçı insanlar yapar. Futbol, insanların kim oldukları ya da neye inandıkları nedeniyle onlara saygısızlık etmek için değil, keyif almak ve destek olmak içindir. Bununla birlikte, bizi desteklemeye gelenlere teşekkür ederim, Dünya Kupası'nda görüşürüz."
Katalonya Spor Bakanı konuştu
Katalonya Spor Bakanı Berni Alvarez, Yamal'ın görüşlerine katılarak, yaşanan olayları İspanyol futbolu için "büyük bir geri adım" olarak nitelendirdi ve Barcelona'nın forvet oyuncusuna destek vereceğine söz verdi.
Alvarez gazetecilere şunları söyledi: "Olanlardan etkilenmesi normal. Onunla iletişime geçebilirsek ona destek olmaya çalışacağız. Olanlar çok üzücü. Bu, kesinlikle kınadığımız son derece ciddi bir mesele. Bu, büyük bir geri adım. Her şeyin planlanmış olduğu hissi var. O tezahüratları yapanlar maça nefret söylemleri yaymak için geldiler. Bu olaylara karışanların çoğunun spor dünyasıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu sanmıyorum. Tepki geç geldi ve yetersiz kaldı."
Espanyol, 'karalama kampanyasından' şikayetçi
Bu arada, iç saha maçlarını RCDE Stadyumu'nda oynayan Barça'nın La Liga rakibi Espanyol, Salı günkü maçta yaşanan olayları kınayan bir açıklama yayınladı; ancak taraftarlarına hiçbir suç atfedilmemesi gerektiğini de vurguladı.
Açıklamada, "RCD Espanyol olarak, son birkaç saat içinde taraftarlarımıza yönelik olarak yürütülen haksız ve yaygın karalama kampanyasından duyduğumuz derin hoşnutsuzluğu da ifade etmek istiyoruz" denildi. "RFEF tarafından düzenlenen bu maçın, çok farklı coğrafi ve futbol geçmişlerine sahip İspanya milli takım taraftarlarını bir araya getirdiğini hatırlamakta fayda var. Bu nedenle, 125 yılı aşkın tarihi boyunca çeşitlilik, saygı ve spor değerlerine bağlılığıyla tanınan RCDE Espanyol taraftar kitlesine bu davranışları atfetmek son derece haksız, aşırı ve orantısızdır.
"Kulüp, ne kulübü ne de taraftar kitlesini temsil etmeyen küçük bir grubun münferit eylemleri nedeniyle itibarının sorgulanmasını kabul etmemektedir ve etmeyecektir. RCD Espanyol, her türlü ayrımcılığa karşı mücadelede kararlılığını vurgulamakta ve RCDE Stadyumu'nun herkes için güvenli, kapsayıcı ve saygılı bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için çalışmaya devam edecektir."
FIFA'nın olası yaptırımları
Bir kaynak ESPN’everdiği bilgide, İspanya’nın olası FIFA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceğini ve bunun, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte H Grubu’nda mücadele etmeye hazırlanan takımın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını gölgeleyebileceğini belirtti. RFEF, takımın açılış maçları için Kuzey Amerika’ya gitmeden önce Yamal’ın refahını öncelikli tutarken bu sorunları da çözmek zorundadır.