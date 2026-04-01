İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, Mısır'daki beraberlik maçında yaşanan 'kabul edilemez' Müslüman karşıtı tezahüratları kınarken, polis soruşturma başlattı

Bu arada, iç saha maçlarını RCDE Stadyumu'nda oynayan Barça'nın La Liga rakibi Espanyol, Salı günkü maçta yaşanan olayları kınayan bir açıklama yayınladı; ancak taraftarlarına hiçbir suç atfedilmemesi gerektiğini de vurguladı.

Açıklamada, "RCD Espanyol olarak, son birkaç saat içinde taraftarlarımıza yönelik olarak yürütülen haksız ve yaygın karalama kampanyasından duyduğumuz derin hoşnutsuzluğu da ifade etmek istiyoruz" denildi. "RFEF tarafından düzenlenen bu maçın, çok farklı coğrafi ve futbol geçmişlerine sahip İspanya milli takım taraftarlarını bir araya getirdiğini hatırlamakta fayda var. Bu nedenle, 125 yılı aşkın tarihi boyunca çeşitlilik, saygı ve spor değerlerine bağlılığıyla tanınan RCDE Espanyol taraftar kitlesine bu davranışları atfetmek son derece haksız, aşırı ve orantısızdır.

"Kulüp, ne kulübü ne de taraftar kitlesini temsil etmeyen küçük bir grubun münferit eylemleri nedeniyle itibarının sorgulanmasını kabul etmemektedir ve etmeyecektir. RCD Espanyol, her türlü ayrımcılığa karşı mücadelede kararlılığını vurgulamakta ve RCDE Stadyumu'nun herkes için güvenli, kapsayıcı ve saygılı bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için çalışmaya devam edecektir."