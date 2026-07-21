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İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası finalinin hararetli sonunun ardından, Arjantinli rakibi Leandro Paredes’i komik bir “yılın kavgası” işareti yaparak alay etti
Yamal, alaycı bir espriyle kutlama yapıyor
İspanya’nın Dünya Kupası kutlamaları, iki milyon taraftarın sokaklara döküldüğü Madrid’de doruk noktasına ulaştı; ancak sosyal medyada dikkatleri çeken, Yamal’ın yer aldığı belirli bir an oldu.
Barcelona'nın genç yıldızı, kalabalıktan atılan ve ünlülerin katıldığı bir boks maçına atıfta bulunan provokatif bir pankartla etkileşime girerken görüldü. Pankartta şöyle yazıyordu: "Yılın Gecesi VII: Paredes vs Gavi."
19 yaşındaki kanat oyuncusu, üstü açık otobüsle yapılan geçit töreni sırasında pankartı fark edip gülümsedi ve şakayı sonuna kadar keyifle karşıladı. Yamal, etkinlik boyunca partinin neşesi oldu; bir ara mikrofonu eline alıp Bad Bunny şarkıları söylerken, uzun süredir arkadaşı ve takım arkadaşı olan Nico Williams ile dans etti. Bu neşeli atmosfer, sadece 24 saat önce New Jersey’de yaşanan çirkin olaylarla tam bir tezat oluşturuyordu.
- AFP
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı
Gerginlik, İspanya’nın 1-0’lık galibiyetinin hemen ardından, Arjantinli bazı oyuncuların kendilerini kaybetmesiyle başladı. Paredes, bu arbede sırasında merkezi bir rol oynadı; Eric Garcia’yı boğazından tuttuğu ve daha sonra Gavi’yi çimlere ittiği görüldü.
Boca Juniors oyuncusu sonunda kırmızı kart gördü, ancak daha sonra takımının o koşullar altında uygun davrandığını iddia etti.
Kavganın görsel kanıtlarına rağmen, Paredes maç sonrası değerlendirmelerinde meydan okur bir tavır sergiledi. Orta saha oyuncusu, sosyal medyada samimi bir mesaj paylaştı: "Teşekkürler Arjantin!!! Sizi seviyorum, bugün ve her zaman. Bugün, ülkemize hak ettiği sevinci yaşatamadığım için ağır bir yürekle yazıyorum - ancak elimizden gelen her şeyi verdiğimiz için göğsüm gururla dolu."
Fernandez, Arjantin'in tutumunu savunuyor
Paredes, yenilgiye rağmen takımın agresif oyun tarzını savunan tek Albiceleste oyuncusu değildi. Yoğun eleştirilere maruz kalan Enzo Fernandez, takımın ülkesini onurla temsil ettiğini vurguladı. “Zaman geçtikçe, bir sonucun çok daha ötesinde bir şey olduğunu anlıyorsunuz.
O şöyle devam etti: “Bu, rekabet etmenin sadece kazanmakla ilgili olmadığını, forma için her şeyi vermek ve asla pes etmemekle ilgili olduğunu öğretir. Her zaman dik duran, son ana kadar mücadele eden ve bu renkleri gurur, alçakgönüllülük ve adanmışlıkla savunan bu grubun bir parçası olmak, benim için her zaman çok değerli olacak. Tüm Arjantinli taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkürler.”
- Getty Images Sport
Uzmanlar, 'utanç verici' davranışı sert bir şekilde eleştirdi
Arjantinli oyuncuların sergilediği savunmacı tutum, futbol dünyasındaki birçok efsanevi ismin hoşuna gitmedi. Wayne Rooney, özellikle Lionel Messi’nin hakemi etkileme girişimleri konusunda sergilenen sportmenlik eksikliğini sert bir dille eleştirdi. Rooney şöyle konuştu: “Bu çaresizlik. Arjantin böyle oynuyor, onların böyle oynadığını biliyoruz.
Eski Manchester City savunma oyuncusu Micah Richards da bu görüşlere katılarak, maç sonrası çıkan kavgaların böylesine büyük bir sahnede izlenmesi "utanç verici" olduğunu belirtti.
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