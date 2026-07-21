İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası finalinin hararetli sonunun ardından, Arjantinli rakibi Leandro Paredes’i komik bir “yılın kavgası” işareti yaparak alay etti

Paredes, yenilgiye rağmen takımın agresif oyun tarzını savunan tek Albiceleste oyuncusu değildi. Yoğun eleştirilere maruz kalan Enzo Fernandez, takımın ülkesini onurla temsil ettiğini vurguladı. “Zaman geçtikçe, bir sonucun çok daha ötesinde bir şey olduğunu anlıyorsunuz.

O şöyle devam etti: “Bu, rekabet etmenin sadece kazanmakla ilgili olmadığını, forma için her şeyi vermek ve asla pes etmemekle ilgili olduğunu öğretir. Her zaman dik duran, son ana kadar mücadele eden ve bu renkleri gurur, alçakgönüllülük ve adanmışlıkla savunan bu grubun bir parçası olmak, benim için her zaman çok değerli olacak. Tüm Arjantinli taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkürler.”



