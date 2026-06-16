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İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile yaptığı şok beraberliğin ardından Lamine Yamal, Ines Garcia tarafından teselli edilirken, yeni kız arkadaşı tribünden Dünya Kupası maçını izledi
İspanya, H Grubu'ndaki ilk maçında tökezledi
İspanya'nın Dünya Kupası serüveni hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı; Luis de la Fuente'nin takımı, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı. La Roja maçın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tuttu ancak disiplinli bir rakip savunmasını aşamadı.
Yamal, İspanya'nın galibiyet golünü aradığı maçta son 20 dakikada oyuna girene kadar yedek kulübesinde kaldı. 18 yaşındaki oyuncu, hücumda taze bir enerji kattı ancak İspanya'nın skoru açmasına yardımcı olamadı. Bu sonuç, İspanya'nın H Grubu'nda yapması gereken işleri artırdı ve kalan maçlar öncesinde üzerindeki baskıyı artırdı.
Hayal kırıklığı yaratan bir gecenin ardından destek geldi
Barcelona'nın kanat oyuncusu, kendisini desteklemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirirken görüldü. Bunların arasında kız arkadaşı, İspanyol influencer ve model Garcia da vardı.
Geçen ay Yamal ile ilişkisini kamuoyuna açıklayan Garcia, hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından oyuncunun ekibine katılırken, genç oyuncunun adı ve numarasının yazılı olduğu İspanya formasıyla fotoğraflandı.
İspanya maçı domine etti ancak galibiyete ulaşamadı
İstatistikler, İspanya'nın maçı domine ettiğini ortaya koydu. De la Fuente'nin takımı %62'lik top hakimiyetine sahipti ve 23 şut çekti, ancak galibiyeti garantilemek için gereken son vuruş yeteneğinden yoksundu.
İspanya hayal kırıklığıyla ayrılırken, bu maç Yeşil Burun Adaları için tarihi bir an oldu. Savunmadaki dirençleri, turnuvanın favorilerinden birine karşı unutulmaz bir puan kazandırdı ve bu sonuç, ülkenin futbol tarihindeki en önemli sonuçlardan biri haline geldi.
Bu başarının en büyük nedenlerinden biri, tecrübeli kaleci Vozinha'ydı. 40 yaşındaki kaleci, bir dizi önemli kurtarış yaparak kalesini gole kapattı ve takımının maç boyunca İspanya'nın bitmek bilmeyen baskısına direnmesine yardımcı oldu.
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İspanya hızlı bir yanıt bekliyor
İspanya, 21 Haziran'da Suudi Arabistan ile karşılaşmaya hazırlanırken H Grubu'nda daha fazla zorluk yaşamamak için bu aksilikten bir an önce kurtulmalı ve son üçte bir sahada daha verimli oynamalıdır.
Yamal için odak noktası, ilk 11'e geri dönmek ve İspanya'nın Atlanta'da eksikliğini hissettiği hücum gücünü sağlamak olacak. Garcia ve ailesinin desteğiyle, genç oyuncu La Roja'nın Dünya Kupası kampanyasını tekrar rayına oturtma çabasında daha büyük bir rol oynamayı umuyor.