İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile yaptığı şok beraberliğin ardından Lamine Yamal, Ines Garcia tarafından teselli edilirken, yeni kız arkadaşı tribünden Dünya Kupası maçını izledi

İspanya'nın Dünya Kupası serüveni hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı; Luis de la Fuente'nin takımı, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı. La Roja maçın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tuttu ancak disiplinli bir rakip savunmasını aşamadı.

Yamal, İspanya'nın galibiyet golünü aradığı maçta son 20 dakikada oyuna girene kadar yedek kulübesinde kaldı. 18 yaşındaki oyuncu, hücumda taze bir enerji kattı ancak İspanya'nın skoru açmasına yardımcı olamadı. Bu sonuç, İspanya'nın H Grubu'nda yapması gereken işleri artırdı ve kalan maçlar öncesinde üzerindeki baskıyı artırdı.