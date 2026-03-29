Getty Images Sport
Çeviri:
İspanya'nın yaptığı açıklamayla Martin Zubimendi, milli takım görevinden çekilen ONUNCU Arsenal oyuncusu oldu
İspanya, Zubimendi'nin diz sakatlığını doğruladı
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Pazar öğleden sonra yaptığı resmi açıklamada Zubimendi'nin milli takım kampından ayrıldığını doğruladı.
Resmi bir açıklamada RFEF, Martin Zubimendi'nin sağ dizindeki rahatsızlık nedeniyle Mısır ile oynanacak maçın kadrosundan son anda çekildiğini belirtti.
Federasyon, oyuncunun sağlığını korumak için herhangi bir risk almamayı tercih ettiklerini ve Arsenal'in sağlık departmanının durumdan tam olarak haberdar edildiğini belirtti.
- Getty Images Sport
Arsenal’in milli oyuncularındaki sakatlık kabusu
Zubimendi'nin ayrılışı, Mikel Arteta için bir kabusa dönüşen bu milli takım arası dönemindeki en son darbe oldu. İspanyol oyuncu, bu ara dönemde milli takım görevinden çekilen onuncu Arsenal oyuncusu oldu; bu durum, Premier Lig'in yeniden başlaması öncesinde Gunners'ın sağlık ekibini fazla mesaiye zorluyor.
Eberechi Eze, Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard, William Saliba, Jurrien Timber, Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke ve Piero Hincapie de geçtiğimiz hafta milli takım görevinden çekilmişti.
Arsenal yıldızı için alınacak önlemler
İspanya, Zubimendi'yi daha fazla gözlem altında tutmak yerine derhal serbest bırakma kararı aldı; böylece oyuncu rehabilitasyon sürecine Londra'da hemen başlayabilecek.
Kulübün sağlık ekibi, orta saha oyuncusu London Colney'e vardığında dizini kendi değerlendirmelerine tabi tutacak. Arsenal için Zubimendi'nin kaybı, savunma ve hücum arasındaki dengeyi sağlamadaki taktiksel önemi göz önüne alındığında, özellikle de diğer önemli orta saha oyuncularının da şu anda kendi kondisyon sorunlarıyla uğraşıyor olması nedeniyle, önemli bir darbe olacaktır.
- Getty Images Sport
Arsenal'in bundan sonraki planları neler?
Arteta, çok sayıda sakat oyuncuyla ilgili olumlu haberler almayı canla başla bekliyor. Sakatlıkların bu kadar çok olması, iyileşme süreleri milli maç aralığını aşarsa teknik ekibi taktiksel değişiklikler yapmayı veya yedek oyuncularına güvenmeyi düşünmeye zorlayacaktır.
Milli maçlar arasından sonra Arsenal, FA Cup çeyrek finalinde Southampton ile karşılaşacak, ardından da Sporting CP ile zorlu bir Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı oynayacak.