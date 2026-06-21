"İspanya'nın Undav'ı": Sıfır top temasından üç sayıya! 2026 Dünya Kupası'nda eleştirmenlere verilen İspanyol cevabının simgesi Lamine Yamal değil

Dünya Şampiyonluğu’nun en büyük favorilerinden biri olan İspanya, Dünya Kupası’na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları ile oynadığı ilk grup maçında 0-0’dan öteye gidemediğinde, ülkeye ne kadar sert eleştiriler yağdı.

Teknik direktör Luis de la Fuente’nin takımında “sahte dokuz numara” rolünü üstlenen Mikel Oyarzabal, özellikle çok fazla alay konusu oldu. Bunun nedeni: Savunma hattında derin duran rakibe karşı Oyarzabal, en ön uçta sık sık tamamen yalnız kaldı. Ve bununla birlikte yıkıcı bir istatistik ortaya çıktı: Yeşil-Beyazlar’a karşı oynanan maçın ilk 30 dakikasında, Real Sociedad’ın hücum oyuncusu tek bir top teması bile kuramadı. Sıfır. Daha önce hiçbir oyuncu bir Dünya Kupası maçında böyle bir durum yaşamamıştı.

Suudi Arabistan’a karşı alınan 4-0’lık galibiyette işlerin daha iyi gittiğini söylemek, durumu tamamen hafife almak olur. Zira grup aşamasının ikinci maçında yarım saat geçtikten sonra, Oyarzabal sıfır top teması yerine tam üç gol katkısı kaydetmişti. Bu, 1966’dan bu yana sadece iki başka oyuncunun başardığı bir başarıydı.