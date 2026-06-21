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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

"İspanya'nın Undav'ı": Sıfır top temasından üç sayıya! 2026 Dünya Kupası'nda eleştirmenlere verilen İspanyol cevabının simgesi Lamine Yamal değil

Dünya Kupası
FEATURES
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
M. Oyarzabal
L. Yamal

İspanya, Dünya Kupası’nın açılış maçında yaşadığı tamamen beklenmedik tökezlemeyi mutlaka unutturmak istiyordu. Bunu etkileyici bir şekilde başardılar, ancak ilk 11’e geri dönen Lamine Yamal başrolü üstlenmedi.

Dünya Şampiyonluğu’nun en büyük favorilerinden biri olan İspanya, Dünya Kupası’na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları ile oynadığı ilk grup maçında 0-0’dan öteye gidemediğinde, ülkeye ne kadar sert eleştiriler yağdı.

Teknik direktör Luis de la Fuente’nin takımında “sahte dokuz numara” rolünü üstlenen Mikel Oyarzabal, özellikle çok fazla alay konusu oldu. Bunun nedeni: Savunma hattında derin duran rakibe karşı Oyarzabal, en ön uçta sık sık tamamen yalnız kaldı. Ve bununla birlikte yıkıcı bir istatistik ortaya çıktı: Yeşil-Beyazlar’a karşı oynanan maçın ilk 30 dakikasında, Real Sociedad’ın hücum oyuncusu tek bir top teması bile kuramadı. Sıfır. Daha önce hiçbir oyuncu bir Dünya Kupası maçında böyle bir durum yaşamamıştı.

Suudi Arabistan’a karşı alınan 4-0’lık galibiyette işlerin daha iyi gittiğini söylemek, durumu tamamen hafife almak olur. Zira grup aşamasının ikinci maçında yarım saat geçtikten sonra, Oyarzabal sıfır top teması yerine tam üç gol katkısı kaydetmişti. Bu, 1966’dan bu yana sadece iki başka oyuncunun başardığı bir başarıydı.

  • Lamine Yamal’ın İspanya’nın oyunundaki önemi, FC Barcelona’nın süperstarı Yeşil Burun Adaları karşısında 70. dakikadan biraz sonra oyuna girdiğinde zaten açıkça ortaya çıkmıştı. Henüz atlatmış olduğu sakatlığın ardından o maçta daha fazlasını yapamayan Yamal, Suudi Arabistan karşısında ilk 11’de sahaya çıktı ve 2026 Dünya Kupası’na tam anlamıyla giriş yaptı.

    Maçın ilk dakikalarında, 18 yaşındaki oyuncu defalarca rakip savunmayı meşgul etti ve açılış maçının aksine, Avrupa şampiyonu İspanya’nın oyununa çok daha fazla canlılık kattı. İlk dakikaların hikayesi mükemmeldi; İspanya’nın bu Dünya Kupası’ndaki ilk golünü ve aynı zamanda Yamal’ın bir Dünya Kupası’ndaki ilk golünü atan da Yamal oldu.

    Oyarzabal’ın uzak direğe attığı mükemmel pas, Barça’nın bu olağanüstü yetenekli oyuncusuna ulaştı; Yamal’ın tek yapması gereken topu ağlara göndermekti. İkinci golü ise 20 dakikadan biraz fazla bir süre sonra Oyarzabal kendisi attı; Suudi Arabistan’ın tereddütlü savunmasını değerlendirip akıllıca araya girerek birkaç metreden topu ağlara gönderdi. Kısa bir süre sonra Oyarzabal’ın ikinci golü de benzer bir mesafeden geldi: Böylece 25 dakikadan az bir sürede bir çift gol ve bir asistle mükemmel bir performans sergiledi.

    Ancak bu Pazar öğlen Atlanta’da Oyarzabal’ı bu kadar değerli kılan sadece doğrudan gol katkıları değildi. Akıllı hareketleriyle İspanyolların boşluklar bulmasında sıklıkla belirleyici bir faktör oldu ve teknik direktör de la Fuente’nin onda özellikle takdir ettiği niteliklerini sergiledi. "O, hatlar arasında oynamak konusunda doğuştan yetenekli ve koşu yollarını çok iyi kullanıyor. O dünya klasında bir oyuncu," demişti Mart ayında Sırbistan'a karşı 3-0 kazanılan hazırlık maçı sonrasında, 2024 Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'ye karşı 2-1'i getiren altın golü atan 29 yaşındaki oyuncu hakkında.

    55 milli maçta 27 golle Oyarzabal’ın milli formadaki gol ortalaması zaten oldukça yüksek. Ancak son zamanlarda performansını bir adım daha ileriye taşıdı; Furia Roja formasıyla oynadığı son sekiz maçta tam on gol attı. MagentaTV yorumcusu Jürgen Klopp, devre arasında “O, bir nevi İspanya’nın Undav’ı” dedi ve Cumartesi günü Fildişi Sahili’ne karşı attığı iki golle Almanya’yı 2-1 galibiyete taşıyan DFB takımının süper yedeğiyle bir karşılaştırma yaptı.

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  • Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL

    Maçı kazandıran Oyarzabal ve Yamal – ancak karşı pres konusunda tüm İspanya hayranlık uyandırdı

    De la Fuente’nin, zaten hiç şansı olmayan bir rakibe karşı Oyarzabal ve Yamal’ı dinlendirmek amacıyla devre arasında sahadan alması, bu ikilinin Avrupa Şampiyonu için ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Oyarzabal, 36. dakikada Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Al-Owais’in topu elinden kaçırmasının ardından, dış ayak sırtıyla topu muhteşem bir şekilde kaleye doğru yönlendirdi ve sadece üst direğe çarparak hat-trick yapma fırsatını kıl payı kaçırdı.

    Yamal, Pazar günü Oyarzabal’ın gölgesinde kalsa da, açılış golünün yanı sıra da tam anlamıyla ikna edici bir performans sergiledi. Hem top hakimiyetinde hem de özellikle karşı pres konusunda.

    Top kaybı sonrasında tüm İspanyol takımının ne kadar hırslı ve yoğun bir şekilde hemen topu geri kazanma moduna geçtiği dikkat çekiciydi ve bu, aşırı hakimiyetin mutlak anahtarıydı. "Sürekli gol pozisyonlarına giriyorlar, kalenin 20, 25 metre önünde pozisyonlarını sağlamlaştırıyorlar. Dolayısıyla bu, Suudi Arabistan için imkansız bir görev," diyerek Klopp da İspanyolların karşı presini övdü.

    Suudi Arabistan, 90 dakika boyunca topa hiç dokunamadı çünkü İspanyollar rakibine bu imkânı hiç tanımadılar – her ne kadar ikinci yarıda net bir üstünlükle oynarken biraz daha sakin bir tempo benimsemiş olsalar da.

    İspanyol medyası, Dünya Kupası’na kötü bir başlangıç yapmalarının ardından yönelttikleri kısmen sert eleştirilerin ardından aceleyle geri adım attı. “İşte bu gerçekten İspanya!” diye yazdı As gazetesi ilk tepkisinde. Maçın ardından gazete alaycı bir şekilde şöyle yazmıştı: “Şampiyonluğun en büyük favorisi mi? Bu manşeti rahatlıkla bir kenara bırakabiliriz.”

  • İspanya - Suudi Arabistan 4:0 (3:0) - Maç istatistikleri


    Maç

    İspanya - Suudi Arabistan

    Turnuva

    2026 Dünya Kupası, Grup Aşaması, 2. Maç Günü

    Sonuç

    4:0 (3:0)

    Goller

    1:0 Yamal (11.), 2:0, 3:0 Oyarzabal (21., 24.), 4:0 Al-Tambakti (49., kendi kalesine)

    Maç yeri

    Atlanta (ABD)


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