İspanya’nın Portekiz’i mağlup ederek Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından eski Manchester City takım arkadaşları arasında yaşanan hararetli çatışmanın ardından Rodri, Bernardo Silva’ya bir mesaj gönderdi

106 top dokunuşu ve 87 başarılı pasla orta sahaya damgasınıvuran Rodri, gergin ortamı hemen yatıştırmaya çalıştı. Ballon d’Or ödüllü oyuncu, aynı zamanda eski kulüp takım arkadaşı olan Portekizli oyun kurucunun kaçırdığı gol fırsatını kutladıktan sonra hatasını kabul etti.

Maçtan sonra gazetecilere konuşan Rodri, “Bunu daha önce de söylemiştim, o golü kaçırdığında sevinç gösterisi yaptığım için hata ettim. Ondan hemen özür diledim, ama aramızdaki güven sayesinde konu burada kapandı, hepsi bu kadar.” dedi.