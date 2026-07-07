Getty Images Sport
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İspanya’nın Portekiz’i mağlup ederek Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından eski Manchester City takım arkadaşları arasında yaşanan hararetli çatışmanın ardından Rodri, Bernardo Silva’ya bir mesaj gönderdi
Merino, İspanya’ya zafer kazandırdı
İspanya, Dallas’ta oynanan son 16 turu maçında, oyuna sonradan giren Mikel Merino’nun 91. dakikada attığı dramatik galibiyet golüyle Portekiz’i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ancak La Roja’nın orta saha oyuncusu Rodri’nin kışkırtıcı hareketleri, maçı gölgeleyen hararetli bir tartışmaya yol açtı. Bu gergin olay, uluslararası futbolun yoğun baskısı nedeniyle alevlendi ve sonuçta iki üst düzey yıldızın profesyonelliğini sınadı.
- Getty Images Sport
Rodri'nin kamuoyuna yaptığı açık özür
106 top dokunuşu ve 87 başarılı pasla orta sahaya damgasınıvuran Rodri, gergin ortamı hemen yatıştırmaya çalıştı. Ballon d’Or ödüllü oyuncu, aynı zamanda eski kulüp takım arkadaşı olan Portekizli oyun kurucunun kaçırdığı gol fırsatını kutladıktan sonra hatasını kabul etti.
Maçtan sonra gazetecilere konuşan Rodri, “Bunu daha önce de söylemiştim, o golü kaçırdığında sevinç gösterisi yaptığım için hata ettim. Ondan hemen özür diledim, ama aramızdaki güven sayesinde konu burada kapandı, hepsi bu kadar.” dedi.
Portekiz için yeni bir dönem başlıyor
Maçın son dakikalarında Silva’nın kaçırdığı kafa vuruşu, Portekiz için son derece hayal kırıklığı dolu bir geceyi daha da ağırlaştırırken, turnuvadan elenmelerinin ardından Cristiano Ronaldo’nun milli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Euro 2016 şampiyonu Portekiz, teknik direktör Roberto Martinez’in yenilginin ardından istifasını açıklamasının ardından artık yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Takımın büyük bir dönüşüm sürecine girmesi nedeniyle, deneyimli teknik direktör Jorge Jesus şimdiden bu görevi devralacak en güçlü aday olarak öne çıkıyor.
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Belçika’yla zorlu bir sınav bekliyor
İspanya artık dikkatini 10 Temmuz Cuma günü Los Angeles’ta Belçika ile oynayacağı çeyrek final maçına yöneltmelidir. Luis de la Fuente’nin takımı, Portekiz karşısında geçirdiği durgun ikinci yarıda net gol fırsatları yaratamadığı için, gol vuruşlarındaki keskinliğini artırmak zorunda kalacak. Orta sahadaki üstünlüğünü korumak, Belçika’nın oluşturduğu hızlı kontra atak tehdidini etkisiz hale getirmek açısından hayati önem taşıyacak.
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