İspanya'nın milyarlarca avrosu, Messi'nin büyüsüyle karşı karşıya... Rakamlar Dünya Kupası finalini alevlendiriyor

2026 Dünya Kupası finali için düdük çaldığında, dünya sadece iki milli takımın karşılaşmasına değil, futboldaki iki farklı okulun ve başarıya ulaşma konusunda zıt iki vizyonun çatışmasına tanık olacak.

Bir yandan İspanya, futbolun geleceği olarak görülen genç bir neslin özgüveniyle, tüm milli takımlar arasında en yüksek piyasa değeriyle ve top hakimiyetine dayalı bir oyun tarzıyla maça çıkıyor.

Diğer yandan Arjantin, son şampiyonun tecrübesi, efsane Lionel Messi’nin liderliği ve en zor durumların üstesinden gelme yeteneğini defalarca kanıtlamış bir şampiyon karakteriyle finale çıkıyor.

Piyasa değeri rakamları, ortalama yaş, hücum gücü, taraftar ve medya ilgisi gibi göstergeler, Dünya Kupası tarihinin en çok beklenen maçlarından biri için özel bir senaryo çiziyor gibi görünse de, asıl karar sahada verilecek.

2026 Dünya Kupası finali, dünyanın en iyi iki milli takımını bir araya getirecek. Avrupa şampiyonu İspanya ile Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 19 Temmuz’da başarıya ulaşmanın iki farklı modelini yansıtan bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Rakamlar bu farklılığı açıkça yansıtıyor; Luis de la Fuente’nin takımında genç yetenekler, top hakimiyeti ve yüksek piyasa değeri ön plana çıkarken, Lionel Scaloni’nin liderliğindeki Arjantin milli takımı ise tecrübe, şampiyonluk ruhu, Lionel Messi’nin liderliği ve en zorlu maçları kazanma yeteneğine dayanıyor.

Her iki takımın da finale yükselmesi tesadüf değildi; turnuvaya Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) dünya sıralamasında birinci ve ikinci sırada girmişlerdi ve sahada bu konuma layık olduklarını kanıtladılar.

İspanyol “Marca” gazetesinin haberine göre, her iki takım da finale giden yolculuklarının farklı olmasına ve her birini çevreleyen ekonomik ve sosyal koşulların farklı olmasına rağmen, yenilgisiz rekorlarını korudular.