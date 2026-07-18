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İspanya'nın milyarlarca avrosu, Messi'nin büyüsüyle karşı karşıya... Rakamlar Dünya Kupası finalini alevlendiriyor

FEATURES
L. Yamal
L. Messi
E. Fernandez
J. Alvarez
E. Martinez
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya
Arjantin
ABD

İspanya, parası ve genç oyuncularıyla… Arjantin ise Messi ve tecrübesiyle

2026 Dünya Kupası finali için düdük çaldığında, dünya sadece iki milli takımın karşılaşmasına değil, futboldaki iki farklı okulun ve başarıya ulaşma konusunda zıt iki vizyonun çatışmasına tanık olacak.

Bir yandan İspanya, futbolun geleceği olarak görülen genç bir neslin özgüveniyle, tüm milli takımlar arasında en yüksek piyasa değeriyle ve top hakimiyetine dayalı bir oyun tarzıyla maça çıkıyor.

Diğer yandan Arjantin, son şampiyonun tecrübesi, efsane Lionel Messi’nin liderliği ve en zor durumların üstesinden gelme yeteneğini defalarca kanıtlamış bir şampiyon karakteriyle finale çıkıyor.

Piyasa değeri rakamları, ortalama yaş, hücum gücü, taraftar ve medya ilgisi gibi göstergeler, Dünya Kupası tarihinin en çok beklenen maçlarından biri için özel bir senaryo çiziyor gibi görünse de, asıl karar sahada verilecek.

2026 Dünya Kupası finali, dünyanın en iyi iki milli takımını bir araya getirecek. Avrupa şampiyonu İspanya ile Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 19 Temmuz’da başarıya ulaşmanın iki farklı modelini yansıtan bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Rakamlar bu farklılığı açıkça yansıtıyor; Luis de la Fuente’nin takımında genç yetenekler, top hakimiyeti ve yüksek piyasa değeri ön plana çıkarken, Lionel Scaloni’nin liderliğindeki Arjantin milli takımı ise tecrübe, şampiyonluk ruhu, Lionel Messi’nin liderliği ve en zorlu maçları kazanma yeteneğine dayanıyor.

Her iki takımın da finale yükselmesi tesadüf değildi; turnuvaya Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) dünya sıralamasında birinci ve ikinci sırada girmişlerdi ve sahada bu konuma layık olduklarını kanıtladılar.

İspanyol “Marca” gazetesinin haberine göre, her iki takım da finale giden yolculuklarının farklı olmasına ve her birini çevreleyen ekonomik ve sosyal koşulların farklı olmasına rağmen, yenilgisiz rekorlarını korudular.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İspanya, ekonomik açıdan büyük bir farkla önde

    Ekonomik göstergeler, iki milli takım arasında belirgin bir fark olduğunu ortaya koyuyor. "Football Benchmark" sitesinin verilerine göre, turnuvanın başlangıcında İspanya milli takımının piyasa değeri 1,47 milyar avroya ulaşırken, Arjantin milli takımınınki 818 milyon avro olarak gerçekleşti; yani "La Roja" kadrosunun değeri, dünya şampiyonlarının değerinden yaklaşık %80 daha fazla.

    Bu farkın büyük bir kısmı, 292,2 milyon avroluk piyasa değeriyle şu anda dünyanın en pahalı futbolcusu olan Lamine Yamal'a atfedilebilir. Ayrıca İspanya milli takımı, daha genç bir kadroya sahip; oyuncularının yaş ortalaması 26,7 iken, turnuvanın en yaşlı takımlarından biri olan Arjantin milli takımının yaş ortalaması 29,1'dir.

    İspanya’nın üstünlüğü, piyasa değeri en yüksek oyunculardan oluşan ideal kadroda da kendini gösteriyor; toplam değeri 1 milyar avroyu aşan bu kadroda yedi İspanyol milli takım oyuncusu yer alıyor.

    Lamine Yamal’ın yanı sıra, 139 milyon avro değerindeki Pedri ve 110 milyon avro değerindeki Pau Kobarsi öne çıkarken, Arjantinli oyuncular arasında en yüksek değere sahip olan Enzo Fernández 104 milyon avroyla listenin başında yer alıyor ve onu 88 milyon avroyla Julián Álvarez takip ediyor.

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  • FBL-WC-2026-PRESSER-FANS-ESP-ARGAFP

    Messi, Arjantin’e saha dışında üstünlük sağlıyor

    Arjantin milli takımının etkisi sadece saha içindeki performansıyla sınırlı kalmıyor, medya ve dijital dünyaya da güçlü bir şekilde uzanıyor. Arjantin milli takım oyuncularının Instagram’daki toplam takipçi sayısı 667 milyona ulaşırken, İspanya milli takım oyuncularının takipçi sayısı ise sadece 140 milyon.

    Bunun en büyük payı, 512 milyondan fazla kişinin takip ettiği Lionel Messi’ye ait; Messi, yeşil sahanın dışında da küresel varlığını sürdürmeye devam ediyor.

    Dünya Kupası da Arjantin’in dijital varlığını güçlendirmeye katkıda bulundu; 11 Haziran ile 14 Temmuz arasında milli takımın resmi hesabının takipçi sayısı 2,4 milyon artarak %16,2’lik bir büyüme kaydederken, İspanya milli takımının resmi hesabı ise sadece yaklaşık yarım milyon takipçi kazanarak %6,7’lik bir büyüme gösterdi.

    Bu fark, turnuva sırasında takipçi sayısında en fazla artış gösteren oyuncular karşılaştırıldığında daha da belirgin hale geliyor. Takipçi sayısında en fazla artış gösteren beş Arjantinli oyuncu, 11,8 milyon yeni takipçi kazandı; bu rakam, 5,6 milyon takipçi kazanan İspanyol meslektaşlarının elde ettiği rakamın iki katından fazla.

    Messi, altı milyon takipçi kazanarak listenin başında yer alırken, onu birer milyonun üzerinde yeni takipçi kazanan Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Leandro Paredes ve Lisandro Martínez izledi.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fiziksel yorgunluk, anahtar kelime olabilir

    Turnuvanın sona ermesine az bir süre kala, fiziksel yorgunluk faktörü final maçını etkileyebilecek en önemli unsurlar arasında öne çıkıyor. Kaleci Emiliano Martínez, Arjantin’in finale kadar oynadığı tüm dakikalarda sahada kalarak 795 dakika ile turnuvada en fazla süre alan oyuncular listesinin başında yer alıyor.

    İkinci sırada 730 dakika ile Alexis McAllister yer alırken, İspanya milli takımı en çok süre alan oyuncular listesinde güçlü bir varlık gösteriyor; ilk sekiz oyuncu arasında beş İspanyol oyuncu bulunuyor.

    Mark Kokorela, Unai Simón ve Pau Kubarsi 717 dakika sahada kalırken, Aymeric Laporte ve Rodri ise 700 dakika barajını aştı; bu da her iki milli takımın yıldızlarının turnuva boyunca ne kadar büyük bir fiziksel efor sarf ettiklerini gösteriyor.

    2026-2027 sezonunun başlamasına bir aydan az bir süre kala, birçok Avrupa kulübü, yeni sezonun başlamasından önce çok kısa bir hazırlık dönemi geçirecek olan yıldızlarının formunu geri kazanmalarını sağlamak gibi bir zorlukla karşı karşıya kalacak.

    Ancak tüm bu hesaplamalar, maçın başlangıç düdüğü çalınır çalınmaz ortadan kalkacak. İspanya, en pahalı kadrosuyla, en güçlü savunma sistemiyle ve dünya futbolunun geleceği olarak görülen Lamine Yamal’ın temsil ettiği olağanüstü yetenekle finale giriyor.

    Arjantin ise dünya şampiyonu unvanıyla geliyor ve turnuvanın en güçlü hücum hattına sahip; üstelik kaptanı Lionel Messi, zamana meydan okumaya ve tarih yazmaya devam ediyor.

    Rakamlar finalin genel görünümünü net bir şekilde ortaya koyabilir, ancak futbolda her zaman olduğu gibi son sözü onlar söylemeyecek; gerçek şampiyon, saha içinde belirlenecek.

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