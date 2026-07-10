İspanya'nın hakimiyetinin sırrı... De la Fuente, yenilmez bir milli takımı nasıl oluşturdu?

De la Fuente, A Milli Takım’ın teknik direktörü olarak henüz dördüncü yılını geçiriyor olsa da, asıl projesi bundan yıllar önce İspanya Futbol Federasyonu bünyesinde başlamıştı; 2013 yılından bu yana çeşitli yaş kategorilerindeki milli takımlarda teknik direktörlük görevini sürdürdü.

Bu yıllar boyunca rolü, oyuncuları teknik açıdan geliştirmekle sınırlı kalmadı; aynı zamanda yeni nesillerde ortak bir kültür ve net bir kimlik oluşturmaya da katkıda bulundu. Bu da, pek çoğunun aynı ilkeleri saha içinde ve dışında benimseyerek A Milli Takım’a geçişini kolaylaştırdı.

Bu nedenle, İspanyol teknik direktör görevi devraldıktan sonra tamamen yeni bir proje oluşturmaya gerek duymadı; aksine, İngiliz Yayın Kurumu BBC’nin aktardığına göre, sağlam bir temel buldu ve bu temeli geliştirerek üzerine kendi dokunuşlarını ekledi .

De la Fuente, futbolun taktiksel bir oyun olmaktan önce bir insan oyunu olduğu konusunda sarsılmaz bir inanca sahiptir. Bu nedenle, her zaman şu ünlü sözünü tekrarlar: “Futbol, iyi insanlar tarafından yaratılan bir takım sporudur.”

“İyi” kelimesiyle sadece ahlaki anlamı kastetmiyor; her ne kadar kişisel ve dini değerleri tarzına açıkça yansıyor olsa da, aslında takımın çıkarını kişisel çıkarının üstünde tutan, takım arkadaşları için fedakarlık yapan, herkese destek veren, disiplinli ve özverili olan oyuncuyu kastediyor.

Soyunma odalarında yaşamış olan herkesin bu tür oyuncuların değerini çok iyi anladığını vurguluyor; tıpkı bölünmeye yol açan ve her zaman bireysel şöhret peşinde koşan bir oyuncunun varlığının ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği gibi.

Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle İspanyol teknik direktör, yeteneğin tek başına şampiyon bir takım yaratmayacağına, bunun için işbirliği, güven ve karşılıklı saygının hakim olduğu sağlıklı bir ortama ihtiyaç duyulduğuna dair net bir kanaate varmıştır.