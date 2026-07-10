İspanya'nın hakimiyetinin sırrı... De la Fuente, yenilmez bir milli takımı nasıl oluşturdu?

İspanya Milli Takımı artık sadece 2026 Dünya Kupası’nın en güçlü adaylarından biri olmakla kalmayıp, kim olduğunu, nasıl oynamak istediğini ve neyi başarmayı hedeflediğini tam olarak bilen bir takımın eksiksiz bir örneği haline geldi. Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu kazanmasından iki yıldan az bir süre sonra, “La Roja” aynı anda hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası şampiyonluklarını bir araya getirme gibi tarihi bir başarının eşiğinde duruyor. Bu başarıyı tarih boyunca yalnızca üç milli takım başarmıştır: 1974’te Batı Almanya, 2000’de Fransa ve 2010’da İspanya’nın kendisi.
Teknik direktör Luis de la Fuente, bu projeyi dikkat çekici bir istikrarla yönetiyor. Ocak 2023’te göreve geldiğinden bu yana İspanya Milli Takımı’nı dünyanın en istikrarlı takımlarından biri haline getirmeyi başardı; Sadece üç mağlubiyet alan takım, Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile karşılaşmadan önce 35 maçlık muhteşem bir yenilmezlik serisini sürdürüyor.
Ancak De la Fuente’nin başarısının sırrı sadece taktiksel planlarda ya da rakam ve istatistiklerde yatmıyor; uzun yıllar boyunca İspanyol futbolunda kök salmış insani yön, takım disiplini ve futbol kimliğini bir araya getiren bütüncül bir felsefede yatıyor.