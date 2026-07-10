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İspanya'nın hakimiyetinin sırrı... De la Fuente, yenilmez bir milli takımı nasıl oluşturdu?

FEATURES
L. de la Fuente
L. Yamal
İspanya - Belçika
İspanya
Belçika
Dünya Kupası
İspanya
Belçika
ABD

Sadece yıldızlara inanmayan adam

İspanya Milli Takımı artık sadece 2026 Dünya Kupası’nın en güçlü adaylarından biri olmakla kalmayıp, kim olduğunu, nasıl oynamak istediğini ve neyi başarmayı hedeflediğini tam olarak bilen bir takımın eksiksiz bir örneği haline geldi. Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu kazanmasından iki yıldan az bir süre sonra, “La Roja” aynı anda hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası şampiyonluklarını bir araya getirme gibi tarihi bir başarının eşiğinde duruyor. Bu başarıyı tarih boyunca yalnızca üç milli takım başarmıştır: 1974’te Batı Almanya, 2000’de Fransa ve 2010’da İspanya’nın kendisi.

Teknik direktör Luis de la Fuente, bu projeyi dikkat çekici bir istikrarla yönetiyor. Ocak 2023’te göreve geldiğinden bu yana İspanya Milli Takımı’nı dünyanın en istikrarlı takımlarından biri haline getirmeyi başardı; Sadece üç mağlubiyet alan takım, Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile karşılaşmadan önce 35 maçlık muhteşem bir yenilmezlik serisini sürdürüyor.

Ancak De la Fuente’nin başarısının sırrı sadece taktiksel planlarda ya da rakam ve istatistiklerde yatmıyor; uzun yıllar boyunca İspanyol futbolunda kök salmış insani yön, takım disiplini ve futbol kimliğini bir araya getiren bütüncül bir felsefede yatıyor.

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    Yıllar önce başlatılan bir proje

    De la Fuente, A Milli Takım’ın teknik direktörü olarak henüz dördüncü yılını geçiriyor olsa da, asıl projesi bundan yıllar önce İspanya Futbol Federasyonu bünyesinde başlamıştı; 2013 yılından bu yana çeşitli yaş kategorilerindeki milli takımlarda teknik direktörlük görevini sürdürdü.

    Bu yıllar boyunca rolü, oyuncuları teknik açıdan geliştirmekle sınırlı kalmadı; aynı zamanda yeni nesillerde ortak bir kültür ve net bir kimlik oluşturmaya da katkıda bulundu. Bu da, pek çoğunun aynı ilkeleri saha içinde ve dışında benimseyerek A Milli Takım’a geçişini kolaylaştırdı.

    Bu nedenle, İspanyol teknik direktör görevi devraldıktan sonra tamamen yeni bir proje oluşturmaya gerek duymadı; aksine, İngiliz Yayın Kurumu BBC’nin aktardığına göre, sağlam bir temel buldu ve bu temeli geliştirerek üzerine kendi dokunuşlarını ekledi .

    De la Fuente, futbolun taktiksel bir oyun olmaktan önce bir insan oyunu olduğu konusunda sarsılmaz bir inanca sahiptir. Bu nedenle, her zaman şu ünlü sözünü tekrarlar: “Futbol, iyi insanlar tarafından yaratılan bir takım sporudur.”

    “İyi” kelimesiyle sadece ahlaki anlamı kastetmiyor; her ne kadar kişisel ve dini değerleri tarzına açıkça yansıyor olsa da, aslında takımın çıkarını kişisel çıkarının üstünde tutan, takım arkadaşları için fedakarlık yapan, herkese destek veren, disiplinli ve özverili olan oyuncuyu kastediyor.

    Soyunma odalarında yaşamış olan herkesin bu tür oyuncuların değerini çok iyi anladığını vurguluyor; tıpkı bölünmeye yol açan ve her zaman bireysel şöhret peşinde koşan bir oyuncunun varlığının ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği gibi.

    Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle İspanyol teknik direktör, yeteneğin tek başına şampiyon bir takım yaratmayacağına, bunun için işbirliği, güven ve karşılıklı saygının hakim olduğu sağlıklı bir ortama ihtiyaç duyulduğuna dair net bir kanaate varmıştır.

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    Değişmeyen bir kimlik

    Yıllardır İspanyol futbolu, top hakimiyeti, paslaşma ve akıllı hareketlerle özdeşleştirilmiştir; ancak De la Fuente, bu unsurları salt taktiksel detaylardan ziyade, kolektif bir kültürün yansıması olarak görmektedir.

    Ona göre pas, sadece topu taşımak için bir araç değil, oyuncular arasındaki güvenin bir göstergesidir; top hakimiyeti ise başlı başına bir amaç değil, takım içindeki kolektif kontrol ve uyumun bir ifadesidir.

    Bu nedenle İspanya milli takımının kimliğini korudu, ancak bunu katı bir doktrin haline getirmedi; aksine, modern futbolun gelişimine uygun olarak ona daha fazla esneklik kazandırdı.

    Birçok kişi, De la Fuente’nin çalışmalarını, Pep Guardiola’nın Johan Cruyff hakkında söylediği sözlere benzetir; Guardiola, bazı teknik direktörlerin katedrali inşa etmediklerini, sadece yeniden boyadıklarını belirtmişti.

    Bu tanım, İspanyol teknik direktöre büyük ölçüde uymaktadır; zira miras aldığı projeyi yıkmamış, aksine onu geliştirmeye çalışmıştır.

    Milli takıma savunma ve hücum arasında hızlı geçiş yapma yeteneği kazandırdı, son üçte bir alanda daha fazla çeşitlilik ekledi, ayrıca top kaybı durumunda takımı daha sağlam hale getirdi ve farklı maçlarla başa çıkmada daha esnek hale getirdi.

    Sonuç olarak İspanya, kimliği net bir milli takım haline geldi; ancak onu durdurmak son derece zor.

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    Okuması en kolay... Yenilmesi en zor

    Portekiz milli takımının teknik kadrosundan bir üye, iki takımın karşılaşmasının ardından İspanya milli takımını “analiz edilmesi en kolay, ancak yenilmesi en zor milli takım” olarak nitelendirdi. Bu tanımlama çelişkili görünebilir, ancak İspanya’nın oyun anlayışının gerçekliğini yansıtıyor.

    İspanya oyun stilini gizlemiyor; herkesin bildiği gibi top hakimiyeti, baskı ve hızlı paslaşmaya yönelecek. Ancak bu stratejiyi bilmek, onu durdurabilmek anlamına gelmiyor. Bunun nedeni, oyuncuların yıllardır bu ilkeler üzerine antrenman yapmış olmaları ve bunların uygulanmasının futbol kişiliklerinin bir parçası haline gelmiş olmasıdır.

    Kimliğine bağlı kalmasına rağmen, De la Fuente maçlara katı bir zihniyetle yaklaşmaz. Her rakibi titizlikle analiz eder ve teknik ekibiyle birlikte her maçın ardından tüm detayları gözden geçirerek hataları düzeltir ve gerekli ayarlamaları yapar.

    Örneğin, İspanya Milli Takımı Yeşil Burun Adaları karşısında pas isabetinde sorun yaşayınca, teknik ekip bu sorunu hızla gidermeye çalıştı ve takım bir sonraki Suudi Arabistan maçında tamamen farklı bir görüntü sergiledi.

    Uruguay maçında ise teknik direktör, taktiksel yönünden çok zihinsel yönüne odaklandı; çünkü İspanya milli takımının, provokasyonlara kapılıp soğukkanlılığını kaybettiği birçok durumda mağlup olduğunu biliyordu.

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    Yenilgilerden aldığı ders

    De la Fuente, bugünkü tecrübesinin geçmişte yaptığı hataların bir sonucu olduğunu kabul ediyor. İlk yıllarında daha duygusal davrandığını vurguluyor, ancak zamanla bazı maçların sadece beceriyle değil, aynı zamanda sinirlerini kontrol etme yeteneğiyle de kazanıldığını öğrendiğini belirtiyor.

    Takımı için olabilecek en tehlikeli şeyin, kimliğini yitirip rakibin kaosuna kapılmak olduğunu düşünüyor; çünkü bu, oyuncuların temel güçlerini kaybetmelerine yol açar. Bu nedenle, zihinsel disiplinin taktiksel disiplin kadar önemli olduğunu oyuncularına her zaman hatırlatmaya özen gösteriyor.

    De la Fuente’nin etkisi sadece saha ile sınırlı kalmaz, oyuncularla, basınla ve milli takımda çalışan herkesle olan günlük ilişkilerine de uzanır. Gazetecilere isimleriyle hitap etmeye özen gösterir, konuşurken karşısındakine doğrudan bakar ve saygının, karşında duran kişiyi tanımaktan başladığına inanır.

    Ayrıca basın toplantılarının hazırlanmasında İspanya Futbol Federasyonu bünyesindeki psikolog ve medya uzmanlarından yardım alıyor, ancak durum gerektirdiğinde her zaman samimi bir şekilde konuşmayı tercih ediyor. Bu davranışlarının bir medya stratejisinin parçası olmadığını, aksine gerçek kişiliğini yansıttığını vurguluyor.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lamine Yamal… Yeteneği Yatırıma Dönüştürmeden Önce Yönetmek

    De la Fuente, Lamine Yamal gibi bir oyuncuya sahip olmanın büyük bir nimet olduğunu, ancak aynı zamanda devasa bir sorumluluk olduğunu da biliyor. Bu nedenle, özellikle turnuva öncesinde iki ay boyunca sahalardan uzak tutan sakatlığından döndükten sonra, genç yıldızla son derece sakin bir şekilde ilgilendi.

    Ondan ilk günden itibaren mucizeler yaratmasını beklemedi, aksine ona güven verdi ve en iyi formuna kavuşması için kademeli bir antrenman programı hazırladı. İspanyol teknik direktör, şu anki dönemin Yamal’ın dünyanın en büyük futbol sahnesinde kendini kanıtlamaya başlaması gereken an olduğunu düşünüyor.

    De la Fuente’ye göre, Lamine Yamal’ın en iyi maçları, seyircileri driplingleriyle veya golleriyle büyülediği maçlar değildi.

    Aksine, Portekiz maçının en önemli maç olduğunu düşünüyor; çünkü bu maçta, top olmadan da baskı kuran, takım için fedakarlık yapan ve en zor anlarda doğru kararlar veren bir takım oyuncusu olarak gelişimini gösterdi.

    Ona göre, büyük bir oyuncu sadece top ayağındayken değil, maçın her anında takıma hizmet ettiğinde fark yaratır.

  • Spain v Croatia: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Oyarzabal… Spot ışıklarını aramayan bir kahraman

    De la Fuente’nin Mikel Oyarzabal’a yönelik sürekli övgüsü, onun felsefesini büyük ölçüde ortaya koyuyor. İspanyol teknik direktör, Oyarzabal’ı dünyanın en iyi beş forvetinden biri olarak nitelendiriyor; oysa oyuncu, pek çok yıldızın sahip olduğu şöhrete sahip değil.

    De la Fuente, oyuncunun yıllar önce dünya çapında tanınmayı hak ettiğini, ancak sessizce çalışmaya devam ederek takımı için elinden gelenin en iyisini yaptığını vurguluyor; bu da De la Fuente’nin soyunma odasında en çok tercih ettiği model.

    De la Fuente, disiplin felsefesini sadece oyuncularına değil, kendisine de uyguluyor. Fiziksel formunu korumak için her gün spor yapmaya özen gösteriyor ve başarının geçici bir coşkuyla değil, süreklilik ve günlük disiplinle elde edildiğine inanıyor.

    Kendisini durmayı bilmeyen biri olarak tanımlayan De la Fuente, sürekli hareketliliği ve gelişmeye yönelik arayışları nedeniyle arkadaşlarının onu bazen “yorucu” olarak nitelendirdiğini itiraf ediyor. Ona göre büyük başarılar, geçici bir ilham anından değil, uzun yıllar boyunca biriken emek, disiplin ve bağlılıktan kaynaklanır.

    İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası’nın son düzlüğüne, şampiyonluk için gerekli tüm unsurlara sahip olarak giriyor: net bir kimlik, oyuncularını avucunun içi gibi bilen bir teknik direktör, tecrübe ile gençliği bir araya getiren bir kadro ve rakipler değişse de değişmeyen bir felsefe.

    De la Fuente belki de dünyanın en çok ses getiren teknik direktörlerinden biri olmayabilir, ancak saha içinde herkesin, saha dışında olduğundan daha fazla bahsettiği bir takım kurmayı başardı.

    Dünya Kupası’nın belirleyici aşamalarına yaklaşırken, İspanya tarihindeki yeni bir sayfa açmaya her zamankinden daha yakın görünüyor ve bu nesli futbol tarihinin en büyük nesillerinin yanına yerleştirecek bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Gerçek başarının sadece planlarla değil, kimlik, güven, takım çalışması ve takımın her zaman herhangi bir yıldızdan daha büyük olacağına olan inançla yaratıldığını kanıtladı.

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