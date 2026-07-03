AFP
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İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın Avusturya’ya karşı oynanan son 32 turu galibiyetinde gol atamaması üzerine Luis de la Fuente, oyuncunun 2026 Dünya Kupası’nda henüz “tam anlamıyla hazır olmadığını” kabul etti
La Roja, Avusturya karşısında galibiyetini aldı
İspanya, Los Angeles’ta Avusturya’yı 3-0’lık rahat bir skorla mağlup ederek, erkekler Dünya Kupası eleme turlarında 16 yıldır süren galibiyet hasretine son verdi. Mikel Oyarzabal'ın kusursuz iki golü ve Pedro Porro'nun güzel bir kafa vuruşu, tek taraflı geçen maç boyunca La Roja'nın mutlak üstünlüğünü yansıtıyordu. Barcelona'nın genç yıldızı Yamal, 90 dakikada ortalama 12 dripling yaparak rakip savunmada sürekli kargaşa yaratmasına rağmen, Alexander Schlager'in muhteşem kurtarışları sayesinde gol atamadı.
- Getty Images Sport
Yönetici, etkisinin çok yakında hissedileceğini öngörüyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından gazetecilere konuşan De la Fuente, takımının ilk eleme turunda sergilediği kolektif olgunluktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Taktik dehası, Yamal’ı özellikle överek, büyük turnuvalarda 10 maçı kazanan en genç Avrupalı oyuncu olma gibi tarihi bir başarıya imza atmasının, onun tartışmasız değerini gösterdiğini vurguladı.
De la Fuente şöyle konuştu: “Bir Dünya Kupası’nda futbol kimliğini sergilemeye çok hevesli. Onun kalibresindeki bir oyuncunun kendini kanıtlaması gereken yer de burasıdır ve o da tam olarak bunu yapıyor. Sunabileceği çok şey var; diğer oyuncuların muhteşem performanslar sergilediğini gördüğü için hem sakin hem de motive. Henüz tam olarak o seviyeye ulaşamadı ama bir dahaki sefere ulaşacaktır.”
Oyarzabal’ın performansı övgüler topladı
Bu ezici galibiyet, İspanya’nın turnuvadaki ilk dört maçında tek bir gol bile yememiş tek ülke olarak ev sahibi Meksika’nın yanına katılmasını sağladı. De la Fuente, Avusturya’nın hava toplarından gelen tehditlerini tamamen etkisiz hale getiren titiz taktik uygulamayı övdü; ayrıca iki gol atan kahraman Oyarzabal’ın yorulmak bilmeyen çalışma temposuna özel bir övgüde bulundu.
De la Fuente sözlerine şöyle devam etti: “Mikel sahip olduğu potansiyeli ortaya koydu. O olağanüstü bir futbolcu ve ayakları yere basan bir insan; asıl büyüklüğü de bu. Tıpkı takımın geri kalanı gibi, aldığı takdiri hak ediyor; olağanüstü bir maç çıkardılar. Yedek kulübesinden oyuna girenler de çok yüksek bir performans sergiledi ve hepsi adına mutluyum.”
- AFP
ABD’de İberya yarışı yaşanacak
İspanya, Pazartesi günü Teksas’ta Portekiz ile oynayacağı 16’lı turdaki dev karşılaşma için Dallas’a gidiyor. De la Fuente’nin takımı, kusursuz hücum verimliliği ve rakibi boğan orta saha hakimiyetiyle mükemmel bir galibiyet serisini sürdürerek bu eleme turundaki dev karşılaşmaya muhteşem bir formda giriyor. Motivasyonu yüksek Cristiano Ronaldo’yu etkisiz hale getirmeye çalışacak olan son Avrupa şampiyonu için bu maç, en büyük sınav olacak.
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