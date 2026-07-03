Maçın bitiş düdüğünün ardından gazetecilere konuşan De la Fuente, takımının ilk eleme turunda sergilediği kolektif olgunluktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Taktik dehası, Yamal’ı özellikle överek, büyük turnuvalarda 10 maçı kazanan en genç Avrupalı oyuncu olma gibi tarihi bir başarıya imza atmasının, onun tartışmasız değerini gösterdiğini vurguladı.

De la Fuente şöyle konuştu: “Bir Dünya Kupası’nda futbol kimliğini sergilemeye çok hevesli. Onun kalibresindeki bir oyuncunun kendini kanıtlaması gereken yer de burasıdır ve o da tam olarak bunu yapıyor. Sunabileceği çok şey var; diğer oyuncuların muhteşem performanslar sergilediğini gördüğü için hem sakin hem de motive. Henüz tam olarak o seviyeye ulaşamadı ama bir dahaki sefere ulaşacaktır.”