AFP
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İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası yarı finallerine girerken “kaygı” ile mücadele ederken Rodri ona “sakin ol” diyor
Rodri, Yamal’dan soğukkanlılık göstermesini istedi
İspanya, Fransa ile oynayacağı devler arası karşılaşmaya hazırlanırken, kaptan Rodri, ülkenin en parlak genç yeteneğinin gelişmesi gereken belirli bir alana dikkat çekti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Yamal’ın kaygıya varan bir aciliyetle oynadığını ve bunun zaman zaman kanattaki doğal patlayıcılığını engellediğini düşünüyor.
Rodri, İspanya’nın tur atlamasının ardından karışık bölgede yaptığı açıklamada, “Bence biraz sakinleşmesi gerekiyor; bazen kendini kanıtlama ihtiyacı duyduğu o endişeden kurtulması gerekiyor,” dedi. “Topla ve topsuz yaptığı işler nedeniyle bizim için çok önemli bir oyuncu ve çok zeki bir genç. 19 yaşında olduğu doğru ve maçın belirli anlarında onu sakinleştirmemiz gerekiyor.”
- AFP
Wonderkid'in formu mercek altına alındı
10 büyük turnuva maçı kazanan en genç Avrupalı oyuncu olmasına rağmen, Yamal bu Dünya Kupası sırasında gol performansı konusunda eleştirilere maruz kaldı. Forvet, turnuvaya hafif bir sakatlıkla geldi ve La Liga’da Barcelona formasıyla düzenli olarak sergilediği muhteşem formuna ulaşmakta zorlandı; çoğu zaman rakip ceza sahası içinde yalnız kaldı.
Ancak genç oyuncu, gol atamamasına rağmen özgüvenini kaybetmedi. Eleştirilere yanıt veren Yamal, kararlı bir tavır sergiledi: “Dünya Kupası’nı kazanırsak, bence kimse kaç gol attığımı ya da kaç gol atamadığımı hatırlamayacak. Kazanırsak hepimiz mutlu olacağız, tek istediğim bu. Hareketlerimle birçok rakibi kendimden uzaklaştırdığımı biliyorum; takım arkadaşlarım için boşluk yaratabiliyorum. Yardımcı olabileceğim her şey, bir pozisyonda topa dokunmasam bile, olumlu bir katkı olacaktır. Bence herkes gol atmaya takıntılı, oysa Avrupa Şampiyonası’nı ben sadece bir gol atarak kazandık."
Yaşına göre olgunluk
Rodri, Yamal’ın hâlâ öğrenmesi gereken taktiksel dersler olsa da, İspanya’nın Euro 2024’teki zaferinden bu yana olgunluğunun önemli ölçüde arttığını hemen vurguladı. Orta saha oyuncusu, 19 yaşındaki oyuncunun artık bir sürpriz değil, kadronun yerleşik bir üyesi olduğunu ve kıdemli liderler grubundan aldığı geri bildirimler sayesinde oyununu sürekli geliştirmeye çalıştığını belirtti.
"Bence o, Euro'da olgunluğunu çoktan kanıtlamış bir oyuncu ve artık iki yaş daha büyüdüğüne göre, bu yaşta yapabildiklerine pek de şaşırmıyorsunuz. Oyunu okumak konusunda hâlâ gelişime açık olan çok olgun bir genç; bu da yaşına göre tamamen normal, ancak hangi seviyede olduğunu zaten biliyoruz. Ona her zaman devam etmesini ve faul almadığında oynamayı bırakmamasını söyleyen benim, ama o dinleyen, öğrenmek isteyen ve her şeyden önce tavrıyla gerçek bir örnek teşkil eden bir genç," diye ekledi City'nin yıldızı.
- Getty Images Sport
Fransa ile yarı final mücadelesi
Dünya Kupası finaline kalma şansı söz konusuken Yamal, herhangi bir sindirme iddiasını reddetti. İspanya’nın Les Bleus’a karşı son dönemdeki başarılı geçmişini hatırlatan kanat oyuncusu, La Roja’nın Salı günü sahaya çıktığında korkacak hiçbir şeyi olmadığını vurguladı. İspanya’nın Didier Deschamps’ın takımına karşı son iki karşılaşmayı kazanmış olmasını, büyük bir özgüvenin kaynağı olarak gösterdi.
Ancak Rodri, İspanya’nın geçen yılki Uluslar Ligi’nde elde ettiği 5-4’lük yüksek skorlu galibiyetten çok daha çekişmeli bir maç bekliyor. “5-1 öne geçtikten sonra 5-4 biten o Uluslar Ligi maçı, şu anda bulunduğumuz gerçeklikten, yani Dünya Kupası’ndan dikkatimizi dağıtmasına izin veremeyiz. Dünya Kupası maçları bambaşka bir şey; bu maçın o kadar açık geçeceğini sanmıyorum ve bizim de o kadar çok gol fırsatı yakalayacağımızı beklemiyorum. Karşımızda, savunmasını aşması zor, çok daha sağlam bir Fransa takımı olacak, bu yüzden maçın farklı bir yöne gideceğini düşünüyorum," diye konuştu kaptan.
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