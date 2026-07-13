İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası yarı finallerine girerken “kaygı” ile mücadele ederken Rodri ona “sakin ol” diyor

İspanya, Fransa ile oynayacağı devler arası karşılaşmaya hazırlanırken, kaptan Rodri, ülkenin en parlak genç yeteneğinin gelişmesi gereken belirli bir alana dikkat çekti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Yamal’ın kaygıya varan bir aciliyetle oynadığını ve bunun zaman zaman kanattaki doğal patlayıcılığını engellediğini düşünüyor.

Rodri, İspanya’nın tur atlamasının ardından karışık bölgede yaptığı açıklamada, “Bence biraz sakinleşmesi gerekiyor; bazen kendini kanıtlama ihtiyacı duyduğu o endişeden kurtulması gerekiyor,” dedi. “Topla ve topsuz yaptığı işler nedeniyle bizim için çok önemli bir oyuncu ve çok zeki bir genç. 19 yaşında olduğu doğru ve maçın belirli anlarında onu sakinleştirmemiz gerekiyor.”