İspanya’nın duvarı 650 dakika sonra yıkıldı: De Ketelaere, Unai Simón’un rekorunu sonlandırdı

650 dakikalık gol yememe serisinin ardından, İspanya'nın duvarı nihayet yıkıldı. Kırmızı Furies'in bu olağanüstü gol yememe serisini sonlandıran isim, ilk yarının 41. dakikasında gerçek bir santrfor gibi kafayla 1-1'lik golü atan Charles De Ketelaere oldu; bu gol, Unai Simón'u bu Dünya Kupası'nda ilk kez mağlup etti.





Böylece Dünya Kupası tarihine geçecek bir seri sona erdi. İspanyol kaleci, İtalya '90'da Walter Zenga'nın 517 dakikalık rekorunu geçerek turnuvadaki en uzun yenilmezlik rekorunu zaten kırmıştı ve 650 dakikaya ulaşana kadar kalesinde gol görmemişti. Bu rekor, tarih kitaplarında yerini alacak.



