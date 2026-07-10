Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

İspanya’nın duvarı 650 dakika sonra yıkıldı: De Ketelaere, Unai Simón’un rekorunu sonlandırdı

U. Simon
İspanya - Belçika
İspanya
Belçika
Dünya Kupası

İspanya’nın Dünya Kupası’nda gol yemeden sürdürdüğü seri sona erdi

650 dakikalık gol yememe serisinin ardından, İspanya'nın duvarı nihayet yıkıldı. Kırmızı Furies'in bu olağanüstü gol yememe serisini sonlandıran isim, ilk yarının 41. dakikasında gerçek bir santrfor gibi kafayla 1-1'lik golü atan Charles De Ketelaere oldu; bu gol, Unai Simón'u bu Dünya Kupası'nda ilk kez mağlup etti.


Böylece Dünya Kupası tarihine geçecek bir seri sona erdi. İspanyol kaleci, İtalya '90'da Walter Zenga'nın 517 dakikalık rekorunu geçerek turnuvadaki en uzun yenilmezlik rekorunu zaten kırmıştı ve 650 dakikaya ulaşana kadar kalesinde gol görmemişti. Bu rekor, tarih kitaplarında yerini alacak.


  • Belçika’nın Dünya Kupası’ndaki yenilmezlik serisine son noktayı koyan isim, turnuvanın en önemli oyuncularından biri olan De Ketelaere oldu. ABD’ye karşı attığı iki golün ardından, Belçikalı forvet turnuvadaki üçüncü golünü buldu; olağanüstü formunu bir kez daha kanıtlayarak, ceza sahası içindeki bir golcü hamlesiyle maçın dengesini yeniden sağladı.


    İspanya için, bir Dünya Kupası'nda şimdiye kadar görülen en etkileyici savunma serilerinden biri sona erdi, ancak turnuvanın yeni mutlak rekor sahibi Unai Simón sayesinde tarihe bir sayfa yazmış olmanın mutluluğu devam ediyor. Belçika için ise De Ketelaere'nin golü beraberliği getirdi ve devre arasına girmeden önce rekabeti tamamen yeniden alevlendirdi.


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin