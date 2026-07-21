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İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansının ardından, Barcelona, Aymeric Laporte'nin temsilcileriyle olası uygun fiyatlı bir transfer için temasa geçecek
Dünya Kupası şampiyonu gözüyle
SPORT’un haberine göre, Barcelona, olası bir transferi görüşmek üzere Laporte’un menajerleriyle yakın zamanda görüşmeler yapmayı planlıyor. 32 yaşındaki stoper, kısa süre önce Dünya Kupası’nı kazanan milli takımda kilit bir rol oynadı ve kulüp yönetimini derinden etkiledi.
Eylül 2025'te Al-Nassr'dan 10 milyon avroya Athletic Club'a geri dönen ve sözleşmesi Haziran 2028'e kadar süren Laporte, Barcelona tarafından ideal bir sol ayaklı aday olarak görülüyor. Spor direktörü Deco, kulübün ABD turu sırasında ön görüşmeleri başlatmıştı ve her iki taraf da uluslararası turnuva sona erdiğinde temasları yeniden başlatma konusunda anlaşmıştı. Barcelona artık bu transferi gerçekleştirmek için hazır.
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Deco, süslenmiş savunmacıyı izliyor
Deco, İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki birkaç maçını canlı izledi ve turnuva boyunca sadece bir gol yiyen savunma hattının belkemiği olan Laporte’den son derece memnun kaldı. Barcelona, bu stoperin önünde hâlâ birkaç sezon daha üst düzey futbol oynayabileceğine inanıyor ve onun şampiyonluk geçmişine büyük değer veriyor.
Laporte, altı Premier Lig şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Euro 2024 ve şimdi de Dünya Kupası’nı içeren parlak bir kupa koleksiyonuna sahiptir. Ayrıca, Laporte’nin sözleşmesinde 15 milyon avronun altında bir serbest kalma maddesi bulunmaktadır. Bu rakam, aşırı harcama yapmadan üst düzey bir savunma takviyesi arayan Barcelona için, finansal açıdan potansiyel bir transferi son derece cazip hale getirmektedir.
Inigo Martinez’in yöntemini izleyerek
Kulübün ilgisi, turnuva boyunca Laporte’un genç Barcelona yıldızı Cubarsi ile kurduğu müthiş ortaklık sayesinde büyük ölçüde güçlendi; bu ortaklık, İspanya’nın nihai zaferinin savunma temelini oluşturdu. Barcelona, bir başka deneyimli Bask savunma oyuncusu olan Inigo Martinez’i kadrosuna katarak elde ettiği mükemmel sonuçları da göz önünde bulunduruyor.
Martinez’in gelişi başlangıçta bazı şüpheler uyandırsa da, sonunda takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve savunma hattına değerli bir sağlamlık kattı. Bu başarılı örnek, La Liga ve Premier Lig’de on yılı aşkın üst düzey deneyime sahip olan ve teknik ekibin şu anda aradığı profile tam olarak uyan Laporte’nin lehine önemli bir etki yaratıyor.
- Getty Images Sport
Barselona ve Laporte için bundan sonra ne olacak?
Barcelona, önümüzdeki günlerde Laporte’nin temsilcileriyle doğrudan görüşmelerini sürdürürken temkinli bir tutum sergileyecek. Bu ilk temasların ardından Deco, durumu değerlendirecek ve savunma oyuncusunun serbest kalma maddesini resmi olarak devreye sokup sokmayacağına karar verecek. Kişisel ve mali şartlar üzerinde anlaşma sağlanırsa, Barcelona yaklaşan sezon öncesinde bu başarılarla dolu stoperi hızla kadrosuna katabilir.
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