Deco, İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki birkaç maçını canlı izledi ve turnuva boyunca sadece bir gol yiyen savunma hattının belkemiği olan Laporte’den son derece memnun kaldı. Barcelona, bu stoperin önünde hâlâ birkaç sezon daha üst düzey futbol oynayabileceğine inanıyor ve onun şampiyonluk geçmişine büyük değer veriyor.

Laporte, altı Premier Lig şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Euro 2024 ve şimdi de Dünya Kupası’nı içeren parlak bir kupa koleksiyonuna sahiptir. Ayrıca, Laporte’nin sözleşmesinde 15 milyon avronun altında bir serbest kalma maddesi bulunmaktadır. Bu rakam, aşırı harcama yapmadan üst düzey bir savunma takviyesi arayan Barcelona için, finansal açıdan potansiyel bir transferi son derece cazip hale getirmektedir.