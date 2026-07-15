(C)Getty Images
Çeviri:
İspanya’nın Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Lamine Yamal’ın evi hırsızlık girişimine maruz kaldı
Güvenlik müdahalesi hırsızlık girişimini engelledi
Hırsızlık girişimi, İspanya’nın Teksas’ta Fransa’yı mağlup etmesinden kısa bir süre sonra, Barselona’nın Esplugues de Llobregat semtindeki Yamal’ın evinde meydana geldi. Oyuncu, futbolun en büyük ödülü için binlerce mil uzakta mücadele ediyor olsa da, özel güvenlik ekibi yüksek alarmda kaldı ve herhangi bir mal kaybının yaşanmasını önlemeyi başardı.
Euro News’e göre, güvenlik görevlileri, malikanenin çevre duvarını tırmanmaya çalışan iki kapüşonlu kişiyi güvenlik kameralarında fark etti. Güvenlik görevlilerinin hızlı tepkisi hırsızları ürküttü; hırsızlar, eve giremeden veya değerli eşyaları çalmadan olay yerinden kaçtılar.
- AFP
Barselona’da polis soruşturması devam ediyor
Şüpheliler fark edildikten hemen sonra yerel yetkililer, özellikle de Mossos d'Esquadra, durumdan haberdar edildi. Her ne kadar izinsiz girenler polis mülke ulaşmadan kaçmayı başarmış olsalar da, kapüşonlu ikilinin kimliklerinin tespit edilmesi ve yerlerinin belirlenmesi amacıyla şu anda aktif bir soruşturma yürütülmektedir.
Adli tıp uzmanları ve soruşturmacılar şu anda malikanenin video gözetim sistemi tarafından kaydedilen görüntüleri titizlikle inceliyor. Polis, bu dijital delillerin, bu dikkat çeken konutta gerçekleşen saldırı girişimine karışan kişilerin izini sürmek için yeterli ayrıntı sağlayacağını umuyor.
Organize çetelerin sıkça hedef aldığı bir yer
Bu olay münferit bir vaka değildir; zira son aylarda aynı konut kompleksindeki birkaç başka mülk de hedef alınmıştır. Avrupa genelindeki organize çeteler, genellikle evlerde saklanan mücevher ve saat gibi yüksek değerli lüks eşyalardan haberdar oldukları için profesyonel futbolcuların evlerine odaklanmaya devam etmektedir.
Zaman zaman sosyal medyada hayatından kesitler ve lüks eşyalarını paylaşan Yamal, farkında olmadan bu suç gruplarının ilgisini çeken bir kişi haline gelmiştir. Büyük turnuvalar sırasında gerçekleşen bu hedefli hırsızlıklar, yurtdışında milli takımlarını temsil eden oyuncular için bir endişe kaynağı haline gelmiştir.
- AFP
Ünlü konağın tarihi
Söz konusu mülk daha önce eski Barcelona savunma oyuncusu Gerard Piqué ve dünya çapında ünlü pop yıldızı Shakira’ya aitti. Yamal, Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’na gitmeden kısa bir süre önce bu malikaneyi gösterince, mülk son zamanlarda yeniden gündeme geldi.
19 yaşındaki süperstar, finalde kariyerinin en önemli maçına hazırlanırken, Katalonya’da ise dikkatler hâlâ ailesinin ve mal varlığının korunmasına odaklanmış durumda. Şimdilik, bu başarısız girişim, futbolun en parlak genç yeteneklerinin yıldız gibi parlamasının beraberinde getirdiği güvenlik risklerini acı bir şekilde hatırlatıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun