İspanya’nın Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Lamine Yamal’ın evi hırsızlık girişimine maruz kaldı

Hırsızlık girişimi, İspanya’nın Teksas’ta Fransa’yı mağlup etmesinden kısa bir süre sonra, Barselona’nın Esplugues de Llobregat semtindeki Yamal’ın evinde meydana geldi. Oyuncu, futbolun en büyük ödülü için binlerce mil uzakta mücadele ediyor olsa da, özel güvenlik ekibi yüksek alarmda kaldı ve herhangi bir mal kaybının yaşanmasını önlemeyi başardı.

Euro News’e göre, güvenlik görevlileri, malikanenin çevre duvarını tırmanmaya çalışan iki kapüşonlu kişiyi güvenlik kameralarında fark etti. Güvenlik görevlilerinin hızlı tepkisi hırsızları ürküttü; hırsızlar, eve giremeden veya değerli eşyaları çalmadan olay yerinden kaçtılar.



