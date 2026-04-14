Goal.com
Canlı
Legacy Spain 3 GFXGetty/GOAL
Marcos Moreno

Çeviri:

İspanya'nın dramatik düşüşü – La Roja'nın Dünya Kupası umutlarının olağanüstü geri dönüşünden önce

Legacy
Dünya Kupası
İspanya
FEATURES
L. Yamal
Barcelona

Bu, GOAL’un 2026 Dünya Kupası’na geri sayımı takip eden podcast’i Legacy. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren ülkelerin ardındaki hikayeleri ve ruhu keşfediyoruz. Bu haftaki bölümde, İspanya’nın bir dönemi tanımlayan bir güçten, küresel futboldaki yerini sorgulayan bir konuma nasıl geldiğine bakıyoruz. Altın neslin parlaklığını, Brezilya 2014'ten sonra yaşanan ani çöküşü ve sonraki takımların mücadelesini yeniden gözden geçiriyoruz. Ve günümüze dönüyoruz: yeni bir teknik direktör, yeni bir zihniyet ve birçok kişinin 2026'da İspanya'yı yeniden zirveye taşıyacağına inandığı dahi Lamine Yamal'ın önderlik ettiği genç yetenekler dalgası. Bu, kendini yeniden keşfetmeye çalışan bir takımın yolculuğu; ikinci yıldızı kovalamanın getirdiği belirsizlik, umut ve baskı.

2010 yılında nihayet zirveye ulaştıktan sonra, İspanya Dünya Kupası performanslarında ciddi bir düşüş yaşadı ve 2026'da bu durumu telafi etmeye kararlı.

Tarihi boyunca İspanya, her zaman bir şeylerin eksik olduğu bir milli takım olarak görülmüştür. Uluslararası bir güç olarak kendilerini kanıtlamak için hiçbir zaman kesin bir adım atamamışlardır. Büyük turnuvalarda La Roja, her zaman büyük bir pişmanlıkla ve zihniyetleri hakkında rahatsız edici sorularla eve dönmüştür.

İspanya forması, Alfredo Di Stefano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raul Gonzalez ve Fernando Hierro gibi efsaneler tarafından giyilmişti ve isimleri futbol tarihine altın harflerle kazınmış olsa da, hiçbiri Dünya Kupası'nı kaldırmayı başaramadı. La Roja'nın altın çağı, 21. yüzyılın başlarında başladı...


  • Spain's midfielder Andres Iniesta (C) raAFP

    Sürekli başarı

    İspanya'nın uluslararası sahnedeki eşi benzeri görülmemiş başarı serisi, Luis Aragones'in yönetimindeki takımın finalde Almanya'yı mağlup ederek 44 yıl sonra ilk kez kıtasal şampiyonluğa ulaştığı 2008 Avrupa Şampiyonası'nda başladı. Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, David Villa ve Fernando Torres gibi yetenekli oyunculardan oluşan bu neslin bir sonraki adımı, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'ydı.

    Zafer yolunda La Roja için işler hiç de kolay olmadı. Açılış maçında İsviçre'ye yenilen İspanya, çeyrek finalde Paraguay'ı, yarı finalde ise Almanya'yı yenerek Hollanda ile oynayacağı finale yükseldi.

    11 Temmuz 2010'da Johannesburg'daki Soccer City, turnuvanın kaderini belirleyen dramatik bir maça sahne oldu. Casillas, Arjen Robben ile karşı karşıya kaldığı kritik pozisyonda topu kurtararak tarihin en iyi kalecilerinden biri olduğunu kanıtladı. Ardından Iniesta, uzatmalarda duygusal bir gol atarak La Roja'nın ilk kez dünya şampiyonu olmasını sağladı.

    Bu dönemde İspanya'yı durdurmak imkansızdı ve 2012'de Avrupa Şampiyonası unvanını başarıyla korudu. Ancak Polonya ve Ukrayna'daki zaferleri, şaşırtıcı bir şekilde bir dönemin sonunu da işaret etti.

    • Reklam

  • Eski alışkanlıklarına geri dönmek

    Hayatın kurallarından biri, yükselen her şeyin bir gün düşeceğidir; İspanya’nın da er ya da geç bu kaderi paylaşacağı belliydi, ancak düşüşü herkesin beklediğinden daha erken gerçekleşti.

    İberlerin dramatik form düşüşü, dünyanın en efsanevi stadyumlarından biri olan Maracana'da yaşandı. La Roja, 2013 Konfederasyonlar Kupası finalinde Neymar'ın ilham verdiği Brezilya'ya karşı ağır bir yenilgiye uğradı.

    Yine de o zamanlar kimse, Vicente del Bosque'nin adamlarının ertesi yıl Dünya Kupası'nın grup aşamasında eleneceğini tahmin edemezdi. Ve en çılgın olanı, İspanya'nın açılış maçında Hollanda'ya yenildikten sonra ikinci maçında Şili'ye mağlup olarak ikinci maç gününde turnuvadan elenmiş olmasıydı.

    Böylesine utanç verici bir erken elenme, La Roja için çok acı bir darbe oldu. Ardından birçok efsane oyuncu veda ederek, kendilerinden öncekilerin başarılarını taklit etme gibi ağır bir yükü omuzlarında taşıyan yeni nesle yol açtı.

    Akıllarda pek çok soru vardı: İspanya, Casillas'ın yerine gerçekten layık bir halef bulabilecek miydi? Savunmada Puyol'un bıraktığı boşluğu kimse doldurabilecek miydi? Ve bir başka Iniesta veya Xavi'nin ortaya çıkma şansı ne kadardı?

  • Spain v Chile: Group B - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Başarısızlık üstüne başarısızlık

    La Roja’yı çevreleyen belirsizliğe rağmen, İspanyol kulüpleri kıtasal turnuvalarda başarılı performanslarını sürdürdü; Barcelona ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ni kazandı, Sevilla ise Avrupa Ligi’ni adeta kendi sahası gibi oynadı.

    Ancak milli takım, 2014 Brezilya'nın ardından yaşadığı sersemliği atlatmakta zorlandı. 2018 Rusya ve 2022 Katar'da üst üste iki kez son 16 turunda elenmesi, Del Bosque'nin oyuncularının 2010 Güney Afrika'da başardıklarını tekrarlamanın kolay olmayacağını açıkça gösterdi.

    Altın neslin temeli, Pep Guardiola'nın muhteşem Barcelona takımı ve ünlü tiki-taka stiliydi. Dolayısıyla İspanya'nın düşüşü, Katalan teknik direktörün 2011-2012 sezonu sonunda Camp Nou'dan ayrılmasıyla aynı zamana denk geldi.

    O aşamada, İspanya'nın dünya futbolunun zirvesine geri dönmek için özel bir şeye ihtiyacı olacağı açıktı. Belki de kaçınılmaz olarak, eksik olan X faktörü, Iniesta, Xavi ve Puyol'un yeteneklerini geliştirdikleri La Masia'dan çıktı.

    Ancak, Barcelona akademisinin olağanüstü standartlarına göre bile, Lamine Yamal eşsiz bir yetenek.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Yenilenen umut

    29 Nisan 2023, İspanyolların asla unutmayacağı bir tarih; zira İspanya’nın altın çağının simgelerinden biri olan ve o dönemde Barcelona’nın teknik direktörlüğünü yürüten Xavi’nin, Yamal’a profesyonel futboldaki ilk maçına çıkma fırsatı verdiği gün işte buydu.

    Genç oyuncunun oyun stili Lionel Messi'yi anımsatıyordu; Yamal, korkusuzca savunma oyuncularıyla yüzleşiyor ve topu sanki sol ayağına yapışmış gibi taşıyordu. Bu kalibrede bir yetenek nadiren görülür ve hem Barcelona hem de İspanya, zor zamanlarda ona sahip oldukları için kendilerini şanslı hissediyorlardı.

    Profesyonel kariyerine başladıktan biraz daha bir yıl sonra Yamal, İspanya'nın Euro 2024'te eski ihtişamına kavuşmasında kilit rol oynadı; İspanya, finalde İngiltere'yi mağlup etti. La Masia'da yetişen bu yeni mücevher, Nico Williams, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi ve Marc Cucurella gibi heyecan verici yeni nesil oyuncuların öncülüğünü yapıyordu.

    Henüz 20 yaşını bile doldurmamış genç bir adamın sihirli ayaklarına tüm ülkenin yükünü yüklemek doğru mu? Muhtemelen değil, ancak Yamal, sahadaki inanılmaz performanslarıyla bunun üstesinden gelebileceğini ve çok daha fazlasını yapabileceğini gösterdi.

    Karşılaştırma yapmak için henüz çok erken olsa da, tüm bir ulusu omuzlarında taşıyan bu kadar genç bir oyuncu, 17 yaşındaki Pele'nin Brezilya'nın 1958 Dünya Kupası'nı kazanmasına yardım etmesinden bu yana görmediğimiz bir şey.

    Yamal, şüphesiz Dünya Kupası'nı kasıp kavurmak için gereken yeteneğe sahip ve büyük sahnelerde de başarılı olabileceğini kanıtladı. Ancak dünya şampiyonu olmak için daha fazlasına ihtiyacınız var.

    Yamal, İspanya'nın ihtiyaç duyduğu liderlik özelliklerine sahip mi? Değilse, takım arkadaşlarından herhangi biri onun yerine bu rolü üstlenebilir mi? Bu yeni nesil, bolca kaliteye sahip ve dünyadaki en iyi milli takımlardan biri olsa da, 2010'daki kadroyla karşılaştırılamaz.

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Tarihin ağırlığı - ve beklentiler

    Euro 2008 öncesinde İspanya’nın tarihi, kıl payı kaçırılan fırsatlar ve yıkıcı yenilgilerle doluydu; ancak 21. yüzyılın başında senaryo tersine dönünce, milli takıma yönelik beklentiler de değişti. Artık dünya, İspanya’nın katıldığı her turnuvada başrol oyuncusu ve şampiyonluk adayı olmasını bekliyor.

    İspanyolların gözü, 2026 Dünya Kupası'nın ABD, Meksika ve Kanada'da düzenleneceği Kuzey Amerika'ya çevrilmiş durumda. Görev aynı: şampiyon olmak. Kolay mı olacak? Elbette hayır. Bu başarıyı tekrar elde edebilecekler mi? Şüphesiz ki evet.

    Ancak, ciddi rakipler de eksik değil. Lionel Messi'nin Arjantin'i son şampiyon. Cristiano Ronaldo, olağanüstü yetenekli bir Portekiz takımının başını çekecek. Kylian Mbappe ve Fransa, üst üste üçüncü kez finale çıkabilecek kapasitede. Carlo Ancelotti, Brezilya'dan en iyi verimi alabilecek bir isim. Thomas Tuchel'in yönetimindeki İngiltere, uzun süren büyük kupa hasretine son verme tehdidinde ve Almanya en iyi formunda olmasa da tehlikeli bir rakip olmaya devam ediyor.

    Elbette, önceki turnuvalarda görülen 'sürpriz takımlar' da göz ardı edilemez. Katar'da tarih yazan Fas, Kuzey Amerika'da da bunu tekrarlamayı umuyor; Japonya yine dikkat edilmesi gereken bir takım, ev sahibi ülkeler ise, özellikle ABD ve Meksika, bir iki sürpriz yapmaktan emin.

    Ancak, üst üste üç finalde başarısız olan İspanya, tarihin ağırlığını ve birçok kişinin favorisi olmanın yükünü de aşmak zorunda kalacak. Her şeyin, tıpkı kendisinden önceki Pele ve Mbappe gibi, henüz genç yaşta futbolun en prestijli ödülünü kaldırmayı hayal eden Yamal'ın o ölümcül sol ayağına bağlı olduğu aşikar.

    Dünya Kupası, onun en büyük zaferi olabilir; 2010'da kimsenin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmediği ikinci yıldız için bekleyişi sona erdirerek, kendini dünyanın en iyi oyuncusu olarak kanıtlayacağı an olabilir.

