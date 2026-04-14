İspanya'nın dramatik düşüşü – La Roja'nın Dünya Kupası umutlarının olağanüstü geri dönüşünden önce

29 Nisan 2023, İspanyolların asla unutmayacağı bir tarih; zira İspanya’nın altın çağının simgelerinden biri olan ve o dönemde Barcelona’nın teknik direktörlüğünü yürüten Xavi’nin, Yamal’a profesyonel futboldaki ilk maçına çıkma fırsatı verdiği gün işte buydu.

Genç oyuncunun oyun stili Lionel Messi'yi anımsatıyordu; Yamal, korkusuzca savunma oyuncularıyla yüzleşiyor ve topu sanki sol ayağına yapışmış gibi taşıyordu. Bu kalibrede bir yetenek nadiren görülür ve hem Barcelona hem de İspanya, zor zamanlarda ona sahip oldukları için kendilerini şanslı hissediyorlardı.

Profesyonel kariyerine başladıktan biraz daha bir yıl sonra Yamal, İspanya'nın Euro 2024'te eski ihtişamına kavuşmasında kilit rol oynadı; İspanya, finalde İngiltere'yi mağlup etti. La Masia'da yetişen bu yeni mücevher, Nico Williams, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi ve Marc Cucurella gibi heyecan verici yeni nesil oyuncuların öncülüğünü yapıyordu.

Henüz 20 yaşını bile doldurmamış genç bir adamın sihirli ayaklarına tüm ülkenin yükünü yüklemek doğru mu? Muhtemelen değil, ancak Yamal, sahadaki inanılmaz performanslarıyla bunun üstesinden gelebileceğini ve çok daha fazlasını yapabileceğini gösterdi.

Karşılaştırma yapmak için henüz çok erken olsa da, tüm bir ulusu omuzlarında taşıyan bu kadar genç bir oyuncu, 17 yaşındaki Pele'nin Brezilya'nın 1958 Dünya Kupası'nı kazanmasına yardım etmesinden bu yana görmediğimiz bir şey.

Yamal, şüphesiz Dünya Kupası'nı kasıp kavurmak için gereken yeteneğe sahip ve büyük sahnelerde de başarılı olabileceğini kanıtladı. Ancak dünya şampiyonu olmak için daha fazlasına ihtiyacınız var.

Yamal, İspanya'nın ihtiyaç duyduğu liderlik özelliklerine sahip mi? Değilse, takım arkadaşlarından herhangi biri onun yerine bu rolü üstlenebilir mi? Bu yeni nesil, bolca kaliteye sahip ve dünyadaki en iyi milli takımlardan biri olsa da, 2010'daki kadroyla karşılaştırılamaz.