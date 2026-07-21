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İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek Dünya Kupası finalini kazanmasının ardından Alex Baena, tarihte ilk kez bu inanılmaz başarıya imza atan oyuncu oldu
Eşsiz bir uluslararası üçlü zafer
İspanya’nın 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0’lık dramatik bir skorla mağlup etmesinin ardından, Baena henüz 25 yaşındayken milli futbol kariyerini resmen “tamamladı”.
New Jersey'de ünlü kupayı havaya kaldıran yaratıcı orta saha oyuncusu, tarihte arka arkaya kıtasal şampiyonluk, Olimpiyat altın madalyası ve FIFA Dünya Kupası'nı kazanan ilk futbolcu oldu.
Baena’nın bu tarihi ana uzanan yolculuğu, finalde İngiltere’yi mağlup eden kadronun bir parçası olduğu Euro 2024’te başladı. Bundan sadece birkaç hafta sonra, 2024 Olimpiyatları için Paris’e giden Baena, milli takımda başrol oynadı ve ev sahibi Fransa’yı 5-3 mağlup ettikleri final maçında çok önemli bir gol attı.
- Getty Images Sport
Messi’nin büyüklüğünü gölgede bırakmak
Baena’nın başarısının önemi, geride bıraktığı isimlerle daha da belirginleşiyor. Modern dönemde kıtasal turnuvayı, Olimpiyatları ve Dünya Kupası’nı kazanan sadece iki oyuncu daha var: Lionel Messi ve Angel Di Maria.
Baena'nın Kuzey Amerika'daki rolü, sadece takımın bir parçası olmaktan çok daha fazlasıydı. Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve 0-0 berabere biten hayal kırıklığı yaratan açılış maçında yedek kulübesinde kalmasına rağmen, Baena ilk 11'e girmeyi başardı ve bir daha geriye bakmadı. Uruguay'ı 1-0 yendikleri maçta attığı golle değerini kanıtlayan Baena, İspanya'nın grupta birinci sırayı almasına katkıda bulundu.
Azimli bir kazananın yükselişi
Baena’nın inanılmaz performansı, dayanıklılığının ve teknik ekibin ona duyduğu güvenin bir kanıtıdır. Euro 2024 turnuvası boyunca, İtalya ve Arnavutluk’a karşı oynanan yüksek baskı altındaki grup maçlarında yedek kulübesinden gelen güvenilir bir seçenek olarak sahaya çıktı. Ancak, bir takımı kupa zaferine taşıma yeteneğini asıl ortaya koyduğu yer Olimpiyat Oyunları oldu.
Bu Dünya Kupası döngüsünde, istatistikleri takım için ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Uruguay'a attığı golün yanı sıra, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup ettikleri maçta hayati bir asist yaptı.
Orta saha ile Lamine Yamal ve Nico Williams gibi oyuncular arasında oyun kurma becerisi, İspanya’nın top hakimiyetine dayalı üstünlüğünün en belirgin özelliğiydi.
- Getty
La Roja’nın gelecekteki hakimiyeti
25 yaşındaki oyuncunun bu tarihi başarısı, yavaşlama belirtisi göstermeyen İspanya’nın üstünlüğüne dair daha geniş bir eğilimi yansıtıyor. Luis de la Fuente, Baena’nın somut örneği olduğu “kazananın DNA’sı”na sahip genç yetenekleri ustaca takıma entegre etti. Teknik direktör kısa süre önce kadrosunun özverili tavrını överek şöyle konuştu: “Bu oyuncular her şeyi hak ediyor. Her gün bağlılıklarını, birliklerini, cömertliklerini ve yeteneklerini gösterdiler.”
Madrid’de kutlamalar sürerken, dikkatler kaçınılmaz olarak bu grubun daha kaç kupa kazanabileceğine yönelecek. Kuzey Amerika’daki İspanya kadrosu, turnuvadaki en genç altıncı kadro olmasına rağmen, Ralf Rangnick gibi rakiplerin onları “mükemmel bir saat mekanizması” olarak nitelendireceği kadar olgun bir oyun sergiledi.”
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