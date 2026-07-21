İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek Dünya Kupası finalini kazanmasının ardından Alex Baena, tarihte ilk kez bu inanılmaz başarıya imza atan oyuncu oldu

Baena’nın başarısının önemi, geride bıraktığı isimlerle daha da belirginleşiyor. Modern dönemde kıtasal turnuvayı, Olimpiyatları ve Dünya Kupası’nı kazanan sadece iki oyuncu daha var: Lionel Messi ve Angel Di Maria.

Baena'nın Kuzey Amerika'daki rolü, sadece takımın bir parçası olmaktan çok daha fazlasıydı. Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve 0-0 berabere biten hayal kırıklığı yaratan açılış maçında yedek kulübesinde kalmasına rağmen, Baena ilk 11'e girmeyi başardı ve bir daha geriye bakmadı. Uruguay'ı 1-0 yendikleri maçta attığı golle değerini kanıtlayan Baena, İspanya'nın grupta birinci sırayı almasına katkıda bulundu.