Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Spain 2026 World Cup home kit - Merinoadidas
Angelica Daujotas

Çeviri:

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

La Roja için cesur ve yeni bir görünüm: İspanya’nın dikkat çeken 2026 Dünya Kupası formaları hakkında her şey.

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası formaları, yenilikçi ancak geleneklerle dolu bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Adidas, La Roja'nın Kuzey Amerika'daki turnuvası öncesinde, ülkenin futbol DNA'sına dayanan ve klasik renk unsurlarını modern detaylarla birleştiren bir koleksiyon sunuyor.

    İspanya Ev Forması

    İspanya’nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan iç saha forması, dünya futbolunun en tanınmış renk kombinasyonlarından birine çağdaş bir dokunuş katıyor. Temiz bir kırmızı zemin, doğrudan İspanya bayrağı ve milli ambleminden esinlenerek tasarlanan ince, tekrarlanan sarı çizgilerin arka planını oluşturuyor. Boyun arkasına basılan “ESPAÑA” yazısı, her maça ulusun ruhunu taşımak üzere tasarlanmış ince ama anlamlı bir detay olarak öne çıkıyor.

    Adidas, formayı kırmızı ve sarı süslemeli lacivert şort ve ulusal renk paletini devam ettiren lacivert çoraplarla eşleştirerek, gelenek ile modern performans teknolojisini harmanlayan baştan ayağa uyumlu bir görünüm yaratıyor.

    Ev sahibi forması 6 Kasım 2025'te resmi olarak piyasaya sürüldü ve adidas'ın global mağazası, RFEF mağazası ve büyük perakende ortakları aracılığıyla satışa sunuldu. Fiyatlar, perakendeciye bağlı olarak yetişkin replika için yaklaşık 85 £, orijinal oyuncu versiyonu için 120 £ ve çocuklar için yaklaşık 60 £ olarak belirlendi.

    İspanya Deplasman Forması

    İspanya'nın deplasman forması tasarımı, ülkenin görkemli edebiyat tarihinden ilham alıyor. Klasik kitap ve el yazmalarında bulunan çizim ve grafiklerden esinlenilen, tüm yüzeyi kaplayan karmaşık pirit rengi desen, sayfa rengini yansıtan kirli beyaz zemin üzerinde öne çıkıyor. Kollarda ve yaka kısmında altın ve bordo detaylar yer alırken, boyun arkasına “ESPAÑA” yazısı işlenmiş ve İspanyol dilini ve kültürel mirasını simgeleyen karakteristik Ñ harfi de yer alıyor.

    Fiyatlar, perakendeciye bağlı olarak yetişkin replika forması için yaklaşık 85 £, orijinal oyuncu versiyonu için 120 £ ve çocuk forması için yaklaşık 60 £ olarak belirlenmiştir.

