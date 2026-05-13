İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

İspanya’nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan iç saha forması, dünya futbolunun en tanınmış renk kombinasyonlarından birine çağdaş bir dokunuş katıyor. Temiz bir kırmızı zemin, doğrudan İspanya bayrağı ve milli ambleminden esinlenerek tasarlanan ince, tekrarlanan sarı çizgilerin arka planını oluşturuyor. Boyun arkasına basılan “ESPAÑA” yazısı, her maça ulusun ruhunu taşımak üzere tasarlanmış ince ama anlamlı bir detay olarak öne çıkıyor.

Adidas, formayı kırmızı ve sarı süslemeli lacivert şort ve ulusal renk paletini devam ettiren lacivert çoraplarla eşleştirerek, gelenek ile modern performans teknolojisini harmanlayan baştan ayağa uyumlu bir görünüm yaratıyor.

Ev sahibi forması 6 Kasım 2025'te resmi olarak piyasaya sürüldü ve adidas'ın global mağazası, RFEF mağazası ve büyük perakende ortakları aracılığıyla satışa sunuldu. Fiyatlar, perakendeciye bağlı olarak yetişkin replika için yaklaşık 85 £, orijinal oyuncu versiyonu için 120 £ ve çocuklar için yaklaşık 60 £ olarak belirlendi.