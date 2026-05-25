İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı: 26 kişilik listede sekiz Barcelona yıldızından biri olan Lamine Yamal yer alırken, Real Madrid tarihi bir dışlanmaya maruz kaldı
Barcelona'nın hakimiyeti ve Real Madrid'in dışlanışı
Başkenti şaşkına çeviren bir kararla, Dünya Kupası tarihinde ilk kez turnuva kadrosunda Real Madrid’den hiçbir İspanyol oyuncu yer almayacak. Bu tarihi dışlama, De la Fuente’nin La Liga şampiyonu Barcelona’ya büyük ölçüde ağırlık vermesiyle gerçekleşti; kulüp, 26 kişilik nihai kadroda tam sekiz oyuncuyla temsil ediliyor.
ABD, Meksika ve Kanada'ya gidecek Barça yıldızlarının tam listesi arasında Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres ve Yamal yer alıyor. Bu seçim, Katalan devinin ligdeki başarısını ödüllendirirken, Real Madrid'den Dean Huijsen ve tecrübeli Dani Carvajal gibi isimleri kadro dışında bırakıyor.
De la Fuente, "favori" etiketini savunuyor
De la Fuente, İspanya milli takımının 2010'daki başarısını tekrarlayacak donanıma sahip olduğuna inanıyor. Bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, teknik direktör İspanya'nın şansları konusunda iyimserdi ve takımı dünya futbolunun diğer devleriyle birlikte uluslararası hiyerarşinin en tepesine yerleştirdi.
64 yaşındaki teknik direktör, "Favori olsak da temkinli olmalıyız. Ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız. Bundan kaçınmıyorum, favoriyiz, ancak İngiltere veya Fransa kadar favoriyiz." Ayrıca, seçeneklerini daraltmanın zorluğunu da kabul ederek şunları ekledi: "En kritik süreç oyuncuları keşfetmektir, ancak en acı verici kısım, kadroda yer alacak kadar iyi olan oyuncuları dışarıda bırakmaktır."
Oynamayan oyuncular ve önemli isimlerin sakatlıkları
Real Madrid yıldızlarının kadroya alınmaması tek gündem maddesi değil; taktiksel tercihler ve fiziksel sorunların birleşimi nedeniyle birçok önemli isim kadroda yer alamadı. Fermin Lopez, Barcelona’nın Real Betis’i 3-1 yendiği son maçta sağ ayağındaki beşinci metatarsal kemiğini kırması nedeniyle kadro dışı kaldığı için belki de bu isimler arasında en şanssız olanı. Nico Williams ise Athletic Club’da sezonun sonlarında yaşadığı sakatlığa rağmen kadroda yer aldı.
Kadroda, Arsenal'den David Raya, Martin Zubimendi ve Mikel Merino üçlüsü ile Manchester City'den Rodri gibi Premier League'in yetenekli oyuncuları yer alıyor.
26 kişilik İspanya kadrosunun tam listesi
İspanya, Cape Verde, Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşılaşacağı Dünya Kupası H Grubu maçlarına çıkmadan önce Irak ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla son rötuşlarını yapacak. Orta sahanın derinliği, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz ve Zubimendi’nin ilerideki yaratıcı yeteneklere güç kaynağı oluşturmasıyla İspanya’nın en büyük gücü olmaya devam ediyor.
Kadronun tamamı şu şekilde:
Kaleciler: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.
Defans: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric Garcia, Marcos Llorente, Pedro Porro.
Orta saha oyuncuları: Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Gavi, Rodrigo Hernandez, Alex Baena, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal.
Forvetler: Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Munoz, Lamine Yamal.