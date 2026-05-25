İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı: 26 kişilik listede sekiz Barcelona yıldızından biri olan Lamine Yamal yer alırken, Real Madrid tarihi bir dışlanmaya maruz kaldı

Başkenti şaşkına çeviren bir kararla, Dünya Kupası tarihinde ilk kez turnuva kadrosunda Real Madrid’den hiçbir İspanyol oyuncu yer almayacak. Bu tarihi dışlama, De la Fuente’nin La Liga şampiyonu Barcelona’ya büyük ölçüde ağırlık vermesiyle gerçekleşti; kulüp, 26 kişilik nihai kadroda tam sekiz oyuncuyla temsil ediliyor.

ABD, Meksika ve Kanada'ya gidecek Barça yıldızlarının tam listesi arasında Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres ve Yamal yer alıyor. Bu seçim, Katalan devinin ligdeki başarısını ödüllendirirken, Real Madrid'den Dean Huijsen ve tecrübeli Dani Carvajal gibi isimleri kadro dışında bırakıyor.











