AFP
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İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Uruguay'ın “aşırı sert oyununu” ve VAR kararlarını eleştirirken, Dünya Kupası eleme turlarında “normal maçlar” oynanmasını umuyor
İspanya, Uruguay’ın zorlu sınavını zorlukla geçti
İspanya, Estadio Guadalajara’da Uruguay’ı 1-0’lık zorlu bir galibiyetle mağlup ederek grup birincisi olarak Dünya Kupası’nın son 32 turuna yükseldi. Ancak De la Fuente, maçın takımının genellikle sergilediği top hakimiyetine dayalı futboldan ziyade fiziksel mücadelelerin ön plana çıktığını belirtti. İspanya teknik direktörü, oyuncularını zorlu bir karşılaşmanın üstesinden geldikleri için övdü ancak maçın, takımının oynamak istediği futbol tarzından uzaklaştığını kabul etti. Ayrıca, Uruguay'ın agresif yaklaşımının maç boyunca İspanya'yı sınırlarına kadar zorladığını da belirtti.
- AFP
De la Fuente, hakem kararlarını sorguluyor
Maçın ardından konuşan De la Fuente, oyuncularının dirençli tavrını övürken, hem hakemlerin kararlarına hem de VAR’ın rolüne ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi. İspanya, grup birincisi olarak bir üst tura yükselse de, teknik direktör, hakemlerin maçın fiziksel yapısını kontrol etmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.
"Hâlâ Marcelo Bielsa'ya hayranım; maçları futbolcular oynar," diyen De la Fuente, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok zorlu bir maç olacağı belliydi ve bu koşulları kabul etmeliyiz. En rahat oynanabilecek türden bir maç değildi, ama hakemler işte bunun için var. Bizi sınırlarımıza kadar zorladılar, son derece sert oynadılar ve biz de bu zorlu duruma ayak uydurduk.
"Her maç farklıdır. Elbette başka güçlü yanlarımız da var ve başka oyun tarzlarına da hayranlık duyuyoruz, ancak her tür maçı kazanmak zorundasınız. Mükemmel bir oyun sergilemeden de bu zorlu duruma ayak uydurduk. Son derece zorlu bir maçtı ve yüksek konsantrasyon seviyemizi koruyarak birçok provokasyona kapılmaktan kaçındık.
"Oyuncularım her gün daha iyi olmak istiyor. Anladığımız futbol tarzının tam tersi olan bir maçta, bu duruma ayak uydurdular. Hakemlik çok zor bir iş. VAR gibi yardımcı olabilecek araçlar olduğunu anlıyorum. Bundan sonra normal maçlar oynamayı umuyorum. Başımı belaya sokmak istemiyorum ve hakemler hakkında bir şey söylemek istemiyorum."
İspanya, son 32 turu öncesinde sakatlık endişeleriyle karşı karşıya
Bu fiziksel mücadele, İspanya için kalıcı sonuçlar doğurabilir. Nico Williams maçı fiziksel rahatsızlıklarla tamamlarken, Yeremy Pino ise turnuvanın geri kalanını tehlikeye atabilecek bir köprücük kemiği darbesine maruz kaldı. Bu endişelere rağmen De la Fuente, takımının genel olarak kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu belirtti; ancak İspanya’nın top hakimiyeti konusunda her zamanki standartlarının gerisinde kaldığını da kabul etti.
“Kendime karşı çok titizim,” diye itiraf etti. “Şu anki halimizden daha iyi olmak istiyoruz, ancak zaten çok iyi oynadık. Suudi Arabistan karşısında yarım saat boyunca muhteşem bir oyun sergiledik. Bugün pasları birbirine bağlamak zordu. Üzerinde çalışmamız gereken nokta da bu; topu her zamanki tempomuzla daha hızlı hareket ettirmek.”
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İspanya, dikkatini eleme turlarına çeviriyor
İspanya artık dikkatini eleme turlarına çeviriyor; De la Fuente, takımının bu aşamada kendi tercih ettiği oyun tarzına geri dönebileceğini umuyor. La Roja, 2 Temmuz’da Los Angeles Stadyumu’nda oynanacak 32’li tur maçı için hazırlıklarını sürdürürken, Williams ve Pino’nun sağlık durumları yakından takip edilecek; rakip ise grup aşamasının son maç gününde belli olacak.