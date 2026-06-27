İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Uruguay'ın “aşırı sert oyununu” ve VAR kararlarını eleştirirken, Dünya Kupası eleme turlarında “normal maçlar” oynanmasını umuyor

Maçın ardından konuşan De la Fuente, oyuncularının dirençli tavrını övürken, hem hakemlerin kararlarına hem de VAR’ın rolüne ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi. İspanya, grup birincisi olarak bir üst tura yükselse de, teknik direktör, hakemlerin maçın fiziksel yapısını kontrol etmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

"Hâlâ Marcelo Bielsa'ya hayranım; maçları futbolcular oynar," diyen De la Fuente, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok zorlu bir maç olacağı belliydi ve bu koşulları kabul etmeliyiz. En rahat oynanabilecek türden bir maç değildi, ama hakemler işte bunun için var. Bizi sınırlarımıza kadar zorladılar, son derece sert oynadılar ve biz de bu zorlu duruma ayak uydurduk.

"Her maç farklıdır. Elbette başka güçlü yanlarımız da var ve başka oyun tarzlarına da hayranlık duyuyoruz, ancak her tür maçı kazanmak zorundasınız. Mükemmel bir oyun sergilemeden de bu zorlu duruma ayak uydurduk. Son derece zorlu bir maçtı ve yüksek konsantrasyon seviyemizi koruyarak birçok provokasyona kapılmaktan kaçındık.

"Oyuncularım her gün daha iyi olmak istiyor. Anladığımız futbol tarzının tam tersi olan bir maçta, bu duruma ayak uydurdular. Hakemlik çok zor bir iş. VAR gibi yardımcı olabilecek araçlar olduğunu anlıyorum. Bundan sonra normal maçlar oynamayı umuyorum. Başımı belaya sokmak istemiyorum ve hakemler hakkında bir şey söylemek istemiyorum."