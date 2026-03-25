Çeviri:
İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, "saygılı" Barcelona'nın genç yıldızına övgüler yağdırırken, Lamine Yamal'ın "sihirli bir dokunuş" yaşadığını iddia etti
La Roja için özel bir yetenek
De la Fuente, Yamal'dan bahsederken övgülerini esirgemedi ve Barcelona altyapısından yetişen bu oyuncuyu dünyanın dört bir yanındaki genç futbolcular için bir örnek olarak gösterdi. DAZN'ın Revelado programında konuşan İspanya milli takım teknik direktörü, genç oyuncunun dünya futbolundaki akranlarından ayıran nadir bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı.
Yamal, 'olağanüstü bir yetenek'
De la Fuente, "Lamine, muazzam bir yeteneğe sahip, çok yönlü, eğitimli ve saygılı bir genç adamın örneğidir. 'Sen özel olacaksın' diyen sihirli bir dokunuşa sahip bu tür futbolcuları hemen fark edersiniz," dedi. Ayrıca, Yamal'ın Fas ve Ekvator Ginesi'ni temsil etme hakkına da sahip olduğu göz önüne alındığında, İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) genç oyuncunun milli takım geleceğini La Roja'ya adamasını sağlamak için yorulmadan çalıştığını belirtti.
"Bu nedenle RFEF, onun sadakatini kazanmak, onu kadroya katmak ve İspanya milli takımında oynamasının kendisi için en iyisi olduğuna ikna etmek için gerekli her şeyi yaptı," diye ekledi.
Gavi'nin sakatlığı ve Rodri'nin dönüşü
Sohbet, Gavi’nin Barcelona’da yaşadığı uzun süreli sakatlık sorunlarının yarattığı duygusal yük üzerine de yöneldi. De la Fuente, bu durumun tüm İspanya milli takımı için yıkıcı olduğunu kabul ederek şöyle konuştu: “Onun sakatlığı, yaşadıklarımız arasında en zor anlardan biriydi. Şahsen benim için inanılmaz derecede zordu, takım arkadaşları için de öyle. Sanki bir aile ferdimiz kaza geçirmiş gibi büyük bir acı içinde yaşadık. O, hepimizin çok sevdiği bir oyuncu.”
Daha olumlu haberler arasında ise teknik direktör, tam formuna kavuşmak için çalışan Manchester City'den Rodri hakkında güven verici bir güncelleme yaptı. De la Fuente şunları ekledi: "Şu anda durumu daha iyi ve endişelenmiyorum çünkü iyileşmesinin çok iyi gittiğini görüyorum. Önümüzdeki birkaç ay boyunca oynamaya devam edecek ve kulübünde zaten normal şekilde oynuyor. O dünya çapında bir oyuncu, en iyisi ve [Martin] Zubimendi ile birlikte dünyanın en iyi iki orta saha oyuncusundan biri."
Gözler 2026 Dünya Kupası'nda
Avrupa Şampiyonası kupasını vitrine ekleyen İspanya milli takımı, dikkatini 2026 Dünya Kupası'na çevirdi.
De la Fuente, "Avrupa Şampiyonası sona erdiğinden beri, bir Dünya Kupası deneyiminin ne anlama geleceğini düşünüyoruz. Ve olası bir hedefe bu kadar adanmış ve heyecanlı bir ülke görmek beni büyük bir sevinçle dolduruyor" dedi.
İspanya, H Grubu'nda Uruguay, Suudi Arabistan ve turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları ile birlikte mücadele edecek. Yamal gibi yeteneklerin öncülüğünde İspanya, şüphesiz turnuvaya en büyük favorilerden biri olarak girecek.