İspanya milli takım teknik direktörü, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ın "en iyisinin henüz gelmediğini" belirterek, oyuncunun La Roja için artan önemine dikkat çekti

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Mısır ile oynanacak dostluk maçı öncesinde genç yıldız Yamal’ı övgüyle bahsetti. De la Fuente, Barcelona’nın genç oyuncusunun hızlı gelişimini ve milli takımdaki artan etkisini vurgularken, en iyi performansının henüz gelmediğini de vurguladı.

De la Fuente gazetecilere, "İki yıl öncesine göre çok daha iyi bir futbolcu, ancak iki yıl sonra olacağı kadar iyi değil" dedi. "Çok olgunlaşıyor, katkısı her geçen gün artıyor. Takım arkadaşları için çok çekici bir dokunuşa sahip; herkesin dikkatini üzerine çekiyor ve bu kadar genç olmasına rağmen takımda her geçen gün daha fazla ağırlık kazanıyor. Şu anda, bence önünde hâlâ uzun bir yol var ve en iyi hali henüz gelmedi. Fiziksel durumu mu? Harika, çok hızlı, dayanıklı... Sezonun ve kısa kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor."