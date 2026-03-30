İspanya milli takım teknik direktörü, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ın "en iyisinin henüz gelmediğini" belirterek, oyuncunun La Roja için artan önemine dikkat çekti
Yamal yeni zirvelere ulaşıyor
İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Mısır ile oynanacak dostluk maçı öncesinde genç yıldız Yamal’ı övgüyle bahsetti. De la Fuente, Barcelona’nın genç oyuncusunun hızlı gelişimini ve milli takımdaki artan etkisini vurgularken, en iyi performansının henüz gelmediğini de vurguladı.
De la Fuente gazetecilere, "İki yıl öncesine göre çok daha iyi bir futbolcu, ancak iki yıl sonra olacağı kadar iyi değil" dedi. "Çok olgunlaşıyor, katkısı her geçen gün artıyor. Takım arkadaşları için çok çekici bir dokunuşa sahip; herkesin dikkatini üzerine çekiyor ve bu kadar genç olmasına rağmen takımda her geçen gün daha fazla ağırlık kazanıyor. Şu anda, bence önünde hâlâ uzun bir yol var ve en iyi hali henüz gelmedi. Fiziksel durumu mu? Harika, çok hızlı, dayanıklı... Sezonun ve kısa kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor."
- AFP
Barcelona ile ilgili endişelerin yönetimi
Yamal’ın hem Barcelona’da hem de milli takımda yoğun bir şekilde forma giymesi nedeniyle, iş yükü ve sakatlık riski konusunda sorular gündeme geldi. Ancak De la Fuente, özellikle 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, milli takımın ihtiyaçları yerine kulüp meselelerine öncelik vermesi gerektiği yönündeki iddiaları hemen reddetti.
"Neyi göz önünde bulundurmam gerektiğini bilmiyorum. Kazanacak bir takım oluşturma sorumluluğumu göz önünde bulundurmam gerekiyor," diye açıkladı teknik direktör. "Barça'dan olmaları ve küçük kalplerine sahip olmaları bence harika. Ama ben takımımı düşünüyorum. Ben empati kurduğum gibi, onların da benimle birlikte olmasını istiyorum. Barça oyuncuları, Madrid ve Atlético oyuncuları kadar risk altındadır... Futbolda böyle şeyler olur. Burada yedi Barça oyuncusu olması, hem onlar hem de İspanyol futbolu için çok iyi bir haber."
Dünya Kupası'na katılma hakkı için mücadele
Mısır ile oynanacak maç, Dünya Kupası kadrosunun kesinleşmesinden önceki son sınav niteliğinde. De la Fuente, yaklaşık 20 ila 22 kişilik "sağlam bir çekirdek kadro" belirlediğini kabul etse de, şu anda kadroya giremeyen veya Eric Garcia gibi sakatlıktan kurtulan oyuncular için kapı hala açık.
"Zaten sağlamlaşmış bir grubumuz var, çok önemli bir temelimiz var. Herhangi bir aksilik olmazsa tabii ki, mutlaka bazı aksilikler ve sakatlıklar olacaktır, umarız olmaz. Ancak kadroda yer almasını istediğimiz 20-22 oyuncu olduğu doğru," dedi De la Fuente. Garcia ile ilgili olarak ise şunları ekledi: "O, herkes tarafından ve benim tarafımdan çok sevilen bir oyuncu. Her türlü potansiyele sahip. Çok iyi bir dönem geçiriyordu ve şimdi ufak bir sakatlık geçirdi... Şu andan itibaren iki ay boyunca birçok oyuncuya kapı açılacak."
- AFP
Cucurella bu zorlu göreve hazır
Chelsea'nin savunma oyuncusu Marc Cucurella da basın mensuplarına konuşarak, dostluk maçı olarak nitelendirilen karşılaşmalarda bile yoğunluğu sürdürmenin önemini vurguladı. Bu bek oyuncusu için İspanya formasıyla geçirdiği her dakika, yazın düzenlenecek büyük turnuvaya katılma biletini garantilemek için bir fırsat.
"Bu çok önemli bir maç. Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önceki son sınav ve hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Böylece De la Fuente'nin işini zorlaştıracağız," dedi Cucurella. "Bu zor bir durum. Bir unvan için oynuyorsunuz, ama aynı zamanda belirli bir seviyede performans göstermeniz gerektiğini de biliyoruz. İspanya formasıyla oynadığınızı biliyorsunuz ve bunun Milli Takım'daki son maçınız olup olmayacağını asla bilemezsiniz. Bu, işleri zorlaştırmak ya da De la Fuente'nin sizi o listeye almayı düşünmesi için son şansınız olduğunu biliyorsunuz."