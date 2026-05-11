"İspanya Ligi bir sirk ve bir şaka": Real Madrid TV, FC Barcelona ile oynanan El Clásico maçının ardından kaba komplo teorileri ortaya attı

Özellikle 55. dakikadaki bir olay, kanal için bardağı taşıran son damla oldu: Eric García’nın ceza sahası içinde Jude Bellingham’a yaptığı faul cezasız kaldı. Beyaz Saray kanalındaki uzmanlar için bu, tam anlamıyla bir skandaldı.

"Belki boyun hizasına bir darbe biraz daha ağır bir faul olabilir, ama biz bunu görmedik. Ancak gördüğümüz şey, Eric García'nın dirsek darbesiydi ve bu, açıkça hem penaltı hem de kırmızı kart gerektiriyordu," diye RMTV'de öfkeyle konuşuldu.

Ancak hakem Alejandro Hernandez'e yönelik eleştiriler sadece ön hazırlıktı. Asıl öfke, video yardımcısının müdahale etmemesine yöneldi: "Bu, olası bir adaletsizliği düzeltmeyen VAR'ın eylemsizliğinin bir başka kanıtıdır. Eğer bu bir oyun durumu olarak değerlendiriliyorsa, her şey bir oyun durumu olabilir. Hiç futbol oynamış olan herkes, Eric García'nın bunu kasten yaptığını bilir."