Kulübün kendi kanalı Real Madrid TV, La Liga'ya, hakemlere ve televizyon görüntülerinde olduğu iddia edilen "manipülasyona" karşı benzeri görülmemiş bir eleştiri yağmuruna tuttu. Buna göre kulüp, başarısızlığının nedenini sportif yetersizlikten değil, yozlaşmış bir sistemden kaynaklandığını düşünüyor.
"İspanya Ligi bir sirk ve bir şaka": Real Madrid TV, FC Barcelona ile oynanan El Clásico maçının ardından kaba komplo teorileri ortaya attı
Özellikle 55. dakikadaki bir olay, kanal için bardağı taşıran son damla oldu: Eric García’nın ceza sahası içinde Jude Bellingham’a yaptığı faul cezasız kaldı. Beyaz Saray kanalındaki uzmanlar için bu, tam anlamıyla bir skandaldı.
"Belki boyun hizasına bir darbe biraz daha ağır bir faul olabilir, ama biz bunu görmedik. Ancak gördüğümüz şey, Eric García'nın dirsek darbesiydi ve bu, açıkça hem penaltı hem de kırmızı kart gerektiriyordu," diye RMTV'de öfkeyle konuşuldu.
Ancak hakem Alejandro Hernandez'e yönelik eleştiriler sadece ön hazırlıktı. Asıl öfke, video yardımcısının müdahale etmemesine yöneldi: "Bu, olası bir adaletsizliği düzeltmeyen VAR'ın eylemsizliğinin bir başka kanıtıdır. Eğer bu bir oyun durumu olarak değerlendiriliyorsa, her şey bir oyun durumu olabilir. Hiç futbol oynamış olan herkes, Eric García'nın bunu kasten yaptığını bilir."
- AFP
Real Madrid TV: Yönetmenlikle ilgili komplo teorileri
Yayın boyunca kanalın söylemi giderek daha da aşırı bir hal aldı. Kanal, VAR’ın rekor şampiyonuna karşı kasıtlı bir gündemi olduğu yönünde imalarda bulundu: “Şüpheli oyun durumları her ortaya çıktığında, VAR kendisine uygun olduğunda müdahale ediyor. Peki VAR ne zaman müdahale ediyor? Sadece Real Madrid’e zarar vermek için müdahale ediyor.”
Ama bu kadarla kalmadı. RMTV, TV yapımcılarını aktif sansür uygulamakla suçladı. Böylece, Barça'dan Dani Olmo'ya verilebilecek bir kırmızı kart gibi belirleyici sahneler, kasıtlı olarak tekrar gösterilmedi.
"İzleyiciye, az önce gerçekleşmiş bir olayın tekrarı gösterilmiyor. Şimdiye kadar görmediysem, gösterilmeyen diğer pek çok şey gibi bunu da artık göremeyeceğim," denildi duygusal bir tiradda.
Real Madrid TV: "İspanya Ligi ciddiye alınmıyor"
Son darbe ise LaLiga yönetimi ve Başkanı Javier Tebas’a indirildi. Madridliler, şüpheli hizmet sağlayıcılar tarafından yönlendirilen bir medya senaryosunun kurbanı olduklarını düşünüyorlar.
"İspanyol Ligi ciddi değil. Tebas'ın, Negreira'nın İspanyol Ligi. Bu bir sirk ve bir şaka. Bu korkunç. İspanyol Ligi'nin bu yayını ne büyük bir utanç," diye haykırdı kanal.
Özellikle HBS şirketi ve Mediapro ile olan bağlantıları, "yayınların manipülasyonundan" sorumlu tutuluyor. Yönetmenler, Real Madrid'i sistematik olarak dezavantajlı duruma düşürmeyi amaçlayan açık bir "editoryal çizgi" izlemekle suçlandı.