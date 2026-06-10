İspanya, Lamine Yamal'ın dönüşü için 'en uygun zamanı' bekliyor; teknik direktör, sakat yıldızla ilgili Barcelona'nın endişelerini giderdi

İspanya Futbol Federasyonu ile Barcelona arasındaki ilişki, milli maç aralarında sık sık tartışma konusu olmuştur; ancak Karanka, herhangi bir gerginlik olduğu yönündeki iddiaları hemen yalanladı. Takımın Baylor School’daki kampından konuşan Karanka, Yamal’ın rehabilitasyon süreciyle ilgili olarak her iki tarafın da sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı. Barcelona ve İspanya milli takımının yıldızı, Nisan ayı sonlarında Celta ile oynanan La Liga maçında sol bacağındaki hamstring kasında yaşadığı sakatlıktan kurtulmaya çalışıyor.

Karanka basına yaptığı açıklamada, "Onun için en uygun dönüş zamanının ne olacağı zamanla belli olacak" dedi. "Bojan ve [spor direktörü] Deco ile, birlikte oynamamış olsak da, ilk andan itibaren harika bir ilişkim var. Şeffaflık olması önemli. Barça'nın sağlık ekibiyle birlikteydik ve hepimiz en uygun zamanın ne olacağını bekliyoruz."