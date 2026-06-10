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İspanya, Lamine Yamal'ın dönüşü için 'en uygun zamanı' bekliyor; teknik direktör, sakat yıldızla ilgili Barcelona'nın endişelerini giderdi
RFEF ile Barcelona arasındaki işbirliği
İspanya Futbol Federasyonu ile Barcelona arasındaki ilişki, milli maç aralarında sık sık tartışma konusu olmuştur; ancak Karanka, herhangi bir gerginlik olduğu yönündeki iddiaları hemen yalanladı. Takımın Baylor School’daki kampından konuşan Karanka, Yamal’ın rehabilitasyon süreciyle ilgili olarak her iki tarafın da sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı. Barcelona ve İspanya milli takımının yıldızı, Nisan ayı sonlarında Celta ile oynanan La Liga maçında sol bacağındaki hamstring kasında yaşadığı sakatlıktan kurtulmaya çalışıyor.
Karanka basına yaptığı açıklamada, "Onun için en uygun dönüş zamanının ne olacağı zamanla belli olacak" dedi. "Bojan ve [spor direktörü] Deco ile, birlikte oynamamış olsak da, ilk andan itibaren harika bir ilişkim var. Şeffaflık olması önemli. Barça'nın sağlık ekibiyle birlikteydik ve hepimiz en uygun zamanın ne olacağını bekliyoruz."
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Yamal’ın dönüşü için kesin bir tarih belirlenmedi
İspanya, 15 Haziran’da Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçla Dünya Kupası’ndaki H Grubu mücadelesine başlarken, bu kanat oyuncusunun kadroda yer alıp almayacağına dair spekülasyonlar artıyor. Oyuncunun özellikle grup aşamasının üçüncü maçı için geri döneceğine dair bir anlaşma yapıldığına dair söylentiler dolaşsa da Karanka, kesin bir takvim belirleme konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Odak noktası, belirli bir maç tarihine yetişmekten ziyade, oyuncunun uzun vadeli sağlığını garanti altına alacak kademeli bir dönüş süreci olmaya devam ediyor.
Teknik direktör, genç oyuncunun hem oyuncu hem de insan olarak takıma yaptığı katkıyı övgüyle karşıladı. Karanka, "O, saha dışında doğuştan gelen bir neşeye sahip," dedi. "Bu neşeyi etrafına yayıyor ve saha içinde de bir döneme damga vuracak tazeliğe ve kaliteye sahip."
Takımdaki sakatlık sorunlarının yönetimi
Güçlü bir kampanya yürütmeye ve son Dünya Kupaları’ndaki acı anıları silmeye kararlı olan İspanya – 2010’daki zaferinin ardından 2014’te grup aşamasında elenmiş, 2018 ve 2022’de ise üst üste iki kez son 16 turunda elenmişti – kadro derinliği konusunda hiçbir riske girmiyor. Sonuç olarak, Yamal, Luis de la Fuente'nin takımında fiziksel durumuyla ilgili endişe duyulan tek isim değil; Nico Williams ve Victor Munoz da sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Karanka, bu oyuncuların kadroda yer alıp almayacağına dair nihai kararın, grup aşamalarında gereksiz risk alınmamasını sağlamak amacıyla teknik ekip ve doktorlar arasında ortak bir çaba sonucu verileceğini belirtti.
Karanka, "Bu, takımın, sağlık ekibinin ve teknik kadronun bir başka başarısıdır. Her oyuncunun durumunu görmek için," dedi. "Luis, doktorlarla birlikte son sözü söyleyecek. Üç oyuncunun da iyileşme süreci çok iyi gidiyor ve en iyisinin ne olacağına doktorlarla birlikte karar verecek olan Luis'tir. Şimdi sıra doktorlarda ve Luis'te."
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İspanya’nın Dünya Kupası favorisi konumu
Avrupa Şampiyonası’ndaki zaferinin ardından İspanya, kupayı kaldıracak en güçlü adaylardan biri olarak turnuvaya giriyor. Ancak Karanka, bu beklentiyi ezici bir baskı kaynağı olarak değil, bir fırsat olarak değerlendirmeyi tercih ediyor ve takımın bugünkü konumunu federasyon bünyesinde yürütülen uzun soluklu çalışmalara bağlıyor.
"Kazanmak bir zorunluluk değil, hepimizin sahip olduğu bir hayaldir. Bu durum, federasyonun yıllardır ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesidir," dedi. Karanka sözlerine şöyle devam etti: "Bunu doğal karşılıyoruz. Herkes sizi favori olarak görüyorsa, bu iyi bir iş çıkardığınız anlamına gelir. Ancak Dünya Kupası'nı kazanacak başka adaylar da olduğunu biliyoruz."