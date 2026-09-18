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İspanya La Liga fantezi tavsiyeleri Madrid derbisi için: Real hücumda önde, Atletico savunması hakim ve en hazır 5 isim

Real Madrid
Atletico Madrid
La Liga
Atletico Madrid - Real Madrid
K. Mbappe
J. Bellingham
Vinicius Junior
D. Hancko
J. Oblak
D. Huijsen
K. Lee
F. Valverde
A. Grimaldo
G. Simeone
A. Baena

Pazar günkü derbi öncesi öne çıkan önerilen seçimler

İspanya başkent derbisinde Real Madrid ile Atlético arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde, "İspanya La Liga Fantasy" ile ilgili maça dair en önemli tavsiyeleri gözden geçirmeye karar verdik.

Yarından sonraki gün, yani Pazar günü tüm gözler Riyadh Air Metropolitano stadına çevrilecek. İspanya La Liga'nın yedinci haftasında Madrid'in iki devi arasında oynanacak beklenen maç bu stadyumda takip edilecek ve hayali fantasy oynamayı sevenler kuşkusuz bu maçı farklı gözlerle izleyecek.


  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bu grup en iyisi

    Bu maçta iki takımın oyuncularından hangi isimlere güvenilmesi gerektiğinden bahsedersek, La Liga'nın önceki tüm haftalarındaki performanslara ve puan sayısına göre sıralama şöyle oluştu:

    1 - Kylian Mbappé 79 puan

    2 - Jude Bellingham 66 puan

    3 - Arda Güler 61 puan

    4 - Álex Baena 49 puan

    5 - Vinícius Júnior 48 puan

    6 - Lee Kang-in 47 puan

    7 - Jan Oblak 42 puan

    8 - David Hancko 39 puan

    9 - Álex Grimaldo 39 puan

    10 - Marcos Llorente 38 puan

    İki takıma genel olarak baktığımızda, Atlético Madrid'in savunma açısından öne çıktığını görürüz; teknik direktör Diego Simeone'nin takımı, derbideki en iyi 5 savunmacının 4'üne sahip: "Hancko, Grimaldo, Marcos Llorente, Le Normand". Bu oyuncuların tamamı, Real Madrid'in savunmacısı Dean Huijsen'in ("30 puan") önünde yer alıyor.

    Kalecilere gelince, Thibaut Courtois'nın şu ana kadar topladığı 37 puanla Jan Oblak'ın gerisinde yer aldığını görürüz; derbide Atlético'nun kalesini koruyacak olan Sloven kalecinin puanı ise 42.

    Hücum açısından, teknik direktörü José Mourinho önderliğindeki Real Madrid'in hakimiyet kurması doğaldı; derbideki en iyi 5 hücumcunun 3'üne sahipler; bunlar Mbappé, Vinícius ve Yan Diomande, ayrıca Giuliano Simeone ve Ademola Lookman.

    Orta sahaya gelince, burada da Merengue'den 3 oyuncu bulunuyor: "Bellingham 66 puan", Arda Güler "61 puan" ve Federico Valverde "30 puan"; buna karşılık Atlético'dan yalnızca iki oyuncu var: Álex Baena "49 puan" ve Lee Kang-in "47 puan".

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Derbinin ideal on biri

    Kaleci: Jan Oblak "42 puan"

    Savunma hattı: Hancko "39 puan", Grimaldo "39 puan", Marcos Llorente "38 puan", Dean Huijsen "30 puan"

    Orta saha: Jude Bellingham "66 puan", Arda Güler "61 puan", Alex Baena "49 puan"

    Hücum: Kylian Mbappé "79 puan", Vinicius Junior "48 puan" ve Giuliano Simeone "32 puan".



  • MbappeGetty Images

    En hazır olan

    Derbi yıldızlarının son dönemdeki performanslarından bahsedecek olursak, La Liga'nın son 3 haftasında topladıkları puanlara göre sahneye damga vuran 5 isimle karşılaşacağız:

    1 - Mbappe "son 3 haftada 38 puan topladı"

    2 - Arda Güler "34 puan"

    3 - Grimaldo "33 puan"

    4 - Jude Bellingham "22 puan"

    5 - Lee Kang-in "21 puan"

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