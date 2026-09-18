Bu maçta iki takımın oyuncularından hangi isimlere güvenilmesi gerektiğinden bahsedersek, La Liga'nın önceki tüm haftalarındaki performanslara ve puan sayısına göre sıralama şöyle oluştu:

1 - Kylian Mbappé 79 puan

2 - Jude Bellingham 66 puan

3 - Arda Güler 61 puan

4 - Álex Baena 49 puan

5 - Vinícius Júnior 48 puan

6 - Lee Kang-in 47 puan

7 - Jan Oblak 42 puan

8 - David Hancko 39 puan

9 - Álex Grimaldo 39 puan

10 - Marcos Llorente 38 puan

İki takıma genel olarak baktığımızda, Atlético Madrid'in savunma açısından öne çıktığını görürüz; teknik direktör Diego Simeone'nin takımı, derbideki en iyi 5 savunmacının 4'üne sahip: "Hancko, Grimaldo, Marcos Llorente, Le Normand". Bu oyuncuların tamamı, Real Madrid'in savunmacısı Dean Huijsen'in ("30 puan") önünde yer alıyor.

Kalecilere gelince, Thibaut Courtois'nın şu ana kadar topladığı 37 puanla Jan Oblak'ın gerisinde yer aldığını görürüz; derbide Atlético'nun kalesini koruyacak olan Sloven kalecinin puanı ise 42.

Hücum açısından, teknik direktörü José Mourinho önderliğindeki Real Madrid'in hakimiyet kurması doğaldı; derbideki en iyi 5 hücumcunun 3'üne sahipler; bunlar Mbappé, Vinícius ve Yan Diomande, ayrıca Giuliano Simeone ve Ademola Lookman.

Orta sahaya gelince, burada da Merengue'den 3 oyuncu bulunuyor: "Bellingham 66 puan", Arda Güler "61 puan" ve Federico Valverde "30 puan"; buna karşılık Atlético'dan yalnızca iki oyuncu var: Álex Baena "49 puan" ve Lee Kang-in "47 puan".