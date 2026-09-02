İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), İspanya Kadın Milli Takımı oyuncularının oosit kriyoprezervasyonuna erişebilmesi için doğurganlık alanında uzmanlaşmış bir klinikle anlaşma üzerinde çalışıyor. Bu girişim, biyolojik annelik zamanlaması ile en üst düzey profesyonel kariyerin gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, futbolculara spor kariyeri, doğurganlık ve aile planını bağdaştırmaları için ek bir araç sunmayı amaçlıyor.
Çeviri:
İspanya, kadın millî takım futbolcularının yumurta dondurma işlemini finanse edecek
ALEXIA PUTELLAS'IN DESTEĞİ
London City Lionesses'ın forveti ve iki kez Altın Top kazanan Alexia Putellas da projeye destek verdi: "Federasyonun, biyolojik zamanına karşı gelerek ülkene hizmet ettiğini, duramayacağını ve çalışmak için bedenine ihtiyaç duyduğun için anne olamayacağını anlaması çok büyük bir ilerleme."
Ortak bir protokol yok
Profesyonel sporda annelik konusu son yıllarda giderek daha merkezi bir mesele haline geldi. Sporcular için doğurganlığını koruma imkânı, kişisel bir kararı kariyerlerini mutlaka kesintiye uğratmadan ya da öne çekmek zorunda kalmadan ertelemelerini sağlayan bir araç olabilir. RFEF’in olası anlaşması da tam olarak bu sürece dâhil olacaktır. El Pais’e göre ise yumurta dondurma ya da yardımcı üreme teknikleri konusunda ortak bir protokol bulunmuyor. Şu an için temel uluslararası referans Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA). WADA, kullanılan ilaçların gözden geçirilmesini talep ediyor ve tedavi amaçlı kullanım istisnaları tanıyabiliyor. Nitekim yumurtalık uyarımı sırasında kullanılan bazı maddeler yasaklı ve önceden izin gerektiriyor, bazıları ise izin olmadan kullanılabiliyor.
Racing Louisville örneği
İspanya Futbol Federasyonu bu yola başvuran ilk kurum değil. 2021'de ABD'de Racing Louisville, bu tür tedaviler için bir klinikle anlaşmaya varan ilk kulüp oldu. Ayrıca UEFA da bu yıl, farklı kulüplerin çalışma politikalarına doğurganlık ve üreme tedavilerinin dahil edilmesini tavsiye etti. Chelsea ise özel bir klinikle anlaşma yaptığını ve yumurta dondurma masraflarını karşılamak için bir fon oluşturduğunu açıkladı.
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