İspanya, kadın millî takım futbolcularının yumurta dondurma işlemini finanse edecek

Profesyonel sporda annelik konusu son yıllarda giderek daha merkezi bir mesele haline geldi. Sporcular için doğurganlığını koruma imkânı, kişisel bir kararı kariyerlerini mutlaka kesintiye uğratmadan ya da öne çekmek zorunda kalmadan ertelemelerini sağlayan bir araç olabilir. RFEF’in olası anlaşması da tam olarak bu sürece dâhil olacaktır. El Pais’e göre ise yumurta dondurma ya da yardımcı üreme teknikleri konusunda ortak bir protokol bulunmuyor. Şu an için temel uluslararası referans Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA). WADA, kullanılan ilaçların gözden geçirilmesini talep ediyor ve tedavi amaçlı kullanım istisnaları tanıyabiliyor. Nitekim yumurtalık uyarımı sırasında kullanılan bazı maddeler yasaklı ve önceden izin gerektiriyor, bazıları ise izin olmadan kullanılabiliyor.



