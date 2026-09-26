Maç, İspanya kulübesinin yaptığı yerinde oyuncu değişiklikleri serisinin ardından dramatik biçimde değişti. Alex Baena, Dani Olmo'nun etkili hazırlığının ardından 60. dakikada İspanya'ya beraberliği getirdi, Mikel Oyarzabal ise 74. dakikada Baena'nın asistinde geri dönüşü tamamladı. İngiltere'nin geç bölümdeki baskısına rağmen İspanya'nın topa daha iyi sahip olması, maçı %53 topa sahip olma oranıyla bitirip 498 pasla temponun kontrolünü elinde tutması, bu Uluslar Ligi heyecanında son bölümü yönetmesini ve üç puanın tamamını almasını sağladı.is Uluslar Ligi heyecanı.
İspanya - İngiltere maçının oyuncu puanları: Süper yedekler Alex Baena ve Mikel Oyarzabal, Wembley'deki müthiş geri dönüşte bir kez daha İngiltere'nin yüreğini parçaladı
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Kaleci ve savunma
Unai Simon - 6/10
Simon maç boyunca nispeten yoğundu ve üç kurtarış yaptı. Gordon ve Kane'in bitiriciliği yüksek vuruşlarında yapabileceği fazla bir şey yoktu ancak top dağıtımı, İngiltere'nin baskısı karşısında İspanya'nın yapısal bütünlüğünü korumasına yardımcı olma açısından kritik öneme sahipti. Yine de zaman zaman İngiltere'nin doğrudan geliştirdiği kontrataklar karşısında zorlandığı görüldü.
Marc Cucurella - 5/10
Real Madridli oyuncu, ilk yarıda İngiltere'nin kanat oyuncularının sürati karşısında zor anlar yaşadı ve Kane'in kafa vuruşunun ikinci golde onun uyluğuna çarpıp ağlara gitmesiyle talihsiz bir an yaşadı. Ancak maç ilerledikçe performansını belirgin şekilde yükseltti. İspanya'nın yaptığı 22 uzaklaştırmaya katkı verdi, ceza sahasına son bölümde gelen ortaları savuşturmaya yardımcı oldu ve ikinci yarıdaki toparlanma sırasında sol kanatta güvenilir bir çıkış noktası sundu.
Marc Pubill - 5/10
Genç bek için zorlu bir geceydi; zaman zaman Gordon'ın hareketliliği karşısında sıkıntı yaşadı. İlk yarıdaki geçiş anlarında kırılgan görünen savunma hattının bir parçasıydı ancak İspanya ikinci devrede topa hükmettiğinde hücuma destek vermek adına iyi bir enerji ortaya koydu.
Aymeric Laporte - 7/10
Laporte, İspanya savunmasının merkezindeki sakinleştirici etkydi. Takımın yaptığı 20 top kapmanın birkaçına imza attı ve Kane'e yönelen pasları kesmek için oyunu ustalıkla okuyarak öne çıktı. Geriden oyun kurma becerisi, İspanya'nın toplam 506 pasa ulaşmasında hayati rol oynadı.
Pau Cubarsi - 6/10
Genç oyuncu, üst düzey teknik kalitesinden kesitler sundu ancak Kane'le yaşadığı fiziksel mücadelede önemli bir öğrenme süreci yaşadı. Maçın içine giderek daha fazla girdi ve İngiltere'nin toplam 14 şutuna rağmen isabetli şut sayısını yalnızca beşte tutan savunma performansına katkı verdi.
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Orta saha
Rodri - 7/10
Kaptan, topa sahip olma mücadelesini kazanmalarını sağlayarak İspanya'nın metronomu oldu. Jude Bellingham'a yaptığı müdahale sonrası 53. dakikada bir penaltıya sebep olmasına, Kane'in de bunu kaçırmasına rağmen, onun konumlanması bunun dışında kusursuzdu. Dörtlü savunmanın önünü mükemmel şekilde kapattı ve yaratıcı oyuncuların parlamasını sağladı. İspanya ilk yarıyı geride kapatsa da Rodri hiç panik yapmadı, baskıyı sürdürmek için sürekli doğru adresleri buldu.
Fabian Ruiz - 6/10
Ruiz'den sağlam ama gösterişten uzak bir performans geldi; Rodri'nin yanında gerekli dengeyi sağladı. İspanya daha dikine oynamaya çalışırken 70. dakikada yerini Pedri'ye bıraktı, ancak Kane'in 40. dakikadaki golünün ardından İngiltere'nin baskısını karşılamada orta alandaki çalışması kritik öneme sahipti.
Dani Olmo - 8/10
Olmo, maçın büyük bölümünde başlıca yaratıcılık kıvılcımıydı. 60. dakikada Baena'nın beraberlik golünde kritik asisti yaptı ve dar alandaki vizyonunu gösterdi. Hatlar arasında dolaşma becerisi, sonunda İngiltere orta sahasının dengesini bozdu.
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Hücum
Lamine Yamal - 7/10
Yamal, Wembley'i iki dakika içinde susturdu ve bitiriciliğini konuşturarak İspanya'yı öne geçirdi. İlk yarıda İngiltere'nin oyuna hakim olduğu bölümde etkisi biraz azalsa da hızı, geçiş hücumlarında sürekli tehdit olmaya devam etti ve İspanya'nın yedi kontra atağına katkı sağladı.
Nico Williams - 6/10
Williams genişlik sağladı ve İngiltere savunmasını gerdi, ancak birkaç pozisyonda son pası veremedi. Ayrıca İngiltere ceza sahasının hemen dışında pahalıya mal olan bir kayma yaşadı ve bu da Anthony Gordon'ın beraberlik golüyle sonuçlanan akıcı kontra atağı doğrudan başlattı. İspanya'nın ikinci yarıdaki üstünlüğüne sonunda yol açan taktik değişikliğin bir parçası olarak 55. dakikada oyundan alındı.
Ferran Torres - 5/10
Merkezde görev yapan Torres çok hareketliydi ancak son derece savurgandı; ilk yarıda maçı erkenden bitirebilecek iki net karşı karşıya pozisyonu kaçırdı. 55. dakikada yerini Mikel Oyarzabal'a bıraktı ve bu hamle İspanya hücumunun çehresini değiştirdi.
- Getty Images Sport
Yedekler ve teknik direktör
Mikel Oyarzabal - 8/10
55. dakikada oyuna giren Oyarzabal, maçın kazandıran ismi olduğunu kanıtladı. 74. dakikada attığı kritik üçüncü golde büyük bir golcü içgüdüsü gösterdi; ilk 11'de yer almasını haklı çıkardı ve İspanya'ya daha önce eksik olan hücum merkezini sağladı.
Alex Baena - 9/10
Tam anlamıyla bir süper yedek performansı. 55. dakikada oyuna girdikten sadece altı dakika sonra skoru 2-2'ye getiren golü attı, ardından da Oyarzabal'ın galibiyet golünün asistini yaptı. Etkisi anında hissedildi ve oyunun gidişatını değiştirdi.
Pedri - 6/10
70. dakikada Ruiz'in yerine oyuna giren Pedri, maçın son bölümünde İspanya'nın topa sahip olmasına ve süreyi eritmesine yardımcı oldu.
Mikel Merino - N/A
82. dakikada orta sahaya sertlik katmak için yapılan geç bir taktik hamleydi.
Luis de la Fuente - 9/10
Oyun yönetiminde adeta bir ustalık dersi verdi. De la Fuente, ilk 11'deki hücum hattının etkisiz hâle getirildiğini fark etti ve bir saat dolmadan cesur bir çift oyuncu değişikliği yaptı. Baena ve Oyarzabal'ı oyuna alması, 2-1'lik geriliği 3-2'lik galibiyete çevirdi ve taktik esnekliğini gözler önüne serdi.
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