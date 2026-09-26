Unai Simon - 6/10

Simon maç boyunca nispeten yoğundu ve üç kurtarış yaptı. Gordon ve Kane'in bitiriciliği yüksek vuruşlarında yapabileceği fazla bir şey yoktu ancak top dağıtımı, İngiltere'nin baskısı karşısında İspanya'nın yapısal bütünlüğünü korumasına yardımcı olma açısından kritik öneme sahipti. Yine de zaman zaman İngiltere'nin doğrudan geliştirdiği kontrataklar karşısında zorlandığı görüldü.

Marc Cucurella - 5/10

Real Madridli oyuncu, ilk yarıda İngiltere'nin kanat oyuncularının sürati karşısında zor anlar yaşadı ve Kane'in kafa vuruşunun ikinci golde onun uyluğuna çarpıp ağlara gitmesiyle talihsiz bir an yaşadı. Ancak maç ilerledikçe performansını belirgin şekilde yükseltti. İspanya'nın yaptığı 22 uzaklaştırmaya katkı verdi, ceza sahasına son bölümde gelen ortaları savuşturmaya yardımcı oldu ve ikinci yarıdaki toparlanma sırasında sol kanatta güvenilir bir çıkış noktası sundu.

Marc Pubill - 5/10

Genç bek için zorlu bir geceydi; zaman zaman Gordon'ın hareketliliği karşısında sıkıntı yaşadı. İlk yarıdaki geçiş anlarında kırılgan görünen savunma hattının bir parçasıydı ancak İspanya ikinci devrede topa hükmettiğinde hücuma destek vermek adına iyi bir enerji ortaya koydu.

Aymeric Laporte - 7/10

Laporte, İspanya savunmasının merkezindeki sakinleştirici etkydi. Takımın yaptığı 20 top kapmanın birkaçına imza attı ve Kane'e yönelen pasları kesmek için oyunu ustalıkla okuyarak öne çıktı. Geriden oyun kurma becerisi, İspanya'nın toplam 506 pasa ulaşmasında hayati rol oynadı.

Pau Cubarsi - 6/10

Genç oyuncu, üst düzey teknik kalitesinden kesitler sundu ancak Kane'le yaşadığı fiziksel mücadelede önemli bir öğrenme süreci yaşadı. Maçın içine giderek daha fazla girdi ve İngiltere'nin toplam 14 şutuna rağmen isabetli şut sayısını yalnızca beşte tutan savunma performansına katkı verdi.