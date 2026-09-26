Maç, İspanya kulübesinin yaptığı bir dizi akıllı oyuncu değişikliğinin ardından dramatik biçimde değişti. Alex Baena, Dani Olmo'nun etkili hazırlığının ardından 60. dakikada İspanya'ya eşitliği getirdi, Mikel Oyarzabal ise 74. dakikada Baena'nın asistinde geri dönüşü tamamladı. İngiltere'nin geç bölümdeki baskısına rağmen İspanya'nın topa daha iyi sahip olması, maçı %51 topla oynama oranı ve 506 başarılı pasla tamamlaması sayesinde son bölümü kontrol etmesine ve bu Uluslar Ligi heyecanında üç puanın tamamını almasına olanak sağladı.
İspanya - İngiltere maçında oyuncu puanları: Süper yedekler Alex Baena ve Mikel Oyarzabal, Wembley'deki muhteşem geri dönüşte İngiltere'nin kalbini yine kırdı
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Kaleci ve savunma
Unai Simon - 6/10
Simon nispeten yoğun bir maç geçirdi ve karşılaşma boyunca üç kurtarış yaptı. Gordon ve Kane'in bitiricilik kokan vuruşlarında yapabileceği fazla bir şey yoktu, ancak top dağıtımı, İngiltere'nin baskısı karşısında İspanya'nın yapısal bütünlüğünü korumasına yardımcı olma açısından kritik öneme sahipti. Yine de zaman zaman İngiltere'nin doğrudan kontratakları karşısında zorlandığı görüldü.
Marc Cucurella - 5/10
Chelsea'li oyuncu, İngiltere'nin kanat oyuncularının sürati karşısında zor bir ilk yarı geçirdi ve Kane'in kafa vuruşunun baldırına çarpıp ağlara gitmesiyle gelen ikinci golde talihsiz bir an yaşadı. Ancak maç ilerledikçe performansını belirgin şekilde yükseltti. İspanya'nın 22 uzaklaştırmasına katkı sağladı, ceza sahasına son bölümde yapılan ortaları savuşturmaya yardımcı oldu ve ikinci yarıdaki toparlanma sürecinde sol kanatta güvenilir bir çıkış noktası sundu.
Marc Pubill - 5/10
Genç bek için zorlu bir geceydi; zaman zaman Gordon'ın hareketliliği karşısında zorlandı. İlk yarıdaki geçiş anlarında kırılgan görünen savunma hattının bir parçasıydı, ancak İspanya ikinci devrede topa hakim olduğunda hücuma destek vermek için iyi bir enerji ortaya koydu.
Aymeric Laporte - 7/10
Laporte, İspanya savunmasının merkezindeki sakinleştirici etkydi. Takımın 20 top kapmasının birkaçına imza attı, Kane'e yönelik pasları kesmek için oyunu ustalıkla okuyarak öne çıktı. Geriden oyun kurma becerisi, İspanya'nın toplam 506 pasa ulaşmasında hayati rol oynadı.
Pau Cubarsi - 6/10
Genç oyuncu, üst düzey teknik kalitesinden kesitler sundu ancak Kane'le yaşadığı fiziksel mücadelede önemli bir öğrenme süreci yaşadı. Maçın içine girdikçe performansı yükseldi ve İngiltere toplam 14 şut çekmesine rağmen isabetli şut sayısını yalnızca beşte tutan savunma çabasına katkı verdi.
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Orta saha
Rodri - 7/10
Kaptan, topa sahip olma mücadelesini kazanmasını sağlayarak İspanya'nın temposunu belirleyen isim oldu. Jude Bellingham'a yaptığı müdahale sonrası 53. dakikada penaltıya sebebiyet vermesine rağmen, ki Kane daha sonra bu penaltıyı kaçırdı, onun dışında pozisyon alışları kusursuzdu. Dörtlü savunmanın önünü mükemmel şekilde kapattı ve yaratıcı oyuncuların parlamasına olanak tanıdı. İspanya devre arasında geriye düşmüş olsa da Rodri hiç paniklemedi, baskıyı sürdürmek için sürekli doğru adresleri buldu.
Fabian Ruiz - 6/10
Ruiz'den sağlam ama gösterişten uzak bir performans geldi; Rodri'nin yanında gerekli dengeyi sağladı. İspanya daha dikine bir oyun ararken 70. dakikada yerini Pedri'ye bıraktı, ancak Kane'in 40. dakikadaki golünün ardından İngiltere'nin baskısını göğüslemede orta alandaki çalışması kritik öneme sahipti.
Dani Olmo - 8/10
Olmo, maçın büyük bölümünde başlıca yaratıcılık kaynağıydı. 60. dakikada Baena'nın beraberlik golünde kritik asisti yaptı ve dar alandaki oyun görüşünü ortaya koydu. Hatlar arasında dolaşabilmesi, sonunda İngiltere orta sahasının dengesini bozdu.
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Hücum
Lamine Yamal - 7/10
Yamal, iki dakika içinde Wembley'i susturdu ve bitiriciliğini konuşturarak İspanya'yı öne geçirdi. İlk yarıda İngiltere'nin oyuna hükmettiği bölümde etkisi biraz azalsa da, hızı geçiş hücumlarında sürekli tehdit olmaya devam etti ve İspanya'nın yedi kontra atağına katkı verdi.
Nico Williams - 6/10
Williams genişlik sağladı ve İngiltere savunmasını geriye itti, ancak birçok pozisyonda son pası veremedi. 58. dakikada, sonunda İspanya'nın ikinci yarıdaki üstünlüğünü getiren taktik değişikliğin parçası olarak oyundan alındı.
Ferran Torres - 5/10
Merkezde görev yapan Torres son derece hareketliydi, ancak ciddi ölçüde savurgandı; ilk yarıda maçı erkenden bitirebilecek iki net karşı karşıya pozisyonu kaçırdı. 58. dakikada yerini Mikel Oyarzabal'a bıraktı ve bu hamle İspanya hücumunun çehresini değiştirdi.
- Getty Images Sport
Yedek oyuncular ve teknik direktör
Mikel Oyarzabal - 8/10
58. dakikada oyuna giren Oyarzabal, maçın kazandıranı olduğunu kanıtladı. 74. dakikada belirleyici üçüncü golü atarak bir santrforun mükemmel içgüdüsünü gösterdi, kadroya alınmasını haklı çıkardı ve İspanya'nın daha önce eksikliğini hissettiği odak noktasını sağladı.
Alex Baena - 9/10
Tam anlamıyla kusursuz bir süper yedek performansı. 58. dakikada oyuna girdikten sadece altı dakika sonra skoru 2-2'ye getiren golü attı, ardından da Oyarzabal'ın galibiyet golünün asistini yaptı. Etkisi anında hissedildi ve oyunun gidişatını değiştirdi.
Pedri - 6/10
70. dakikada Ruiz'in yerine oyuna giren Pedri, maçın son bölümünde İspanya'nın topa sahip olmasına ve süreyi eritmesine yardımcı oldu.
Mikel Merino - N/A
82. dakikada orta sahaya sertlik katmak için yapılan geç bir taktik hamlesiydi.
Luis de la Fuente - 9/10
Oyun yönetiminde adeta bir ustalık dersi verdi. De la Fuente, ilk 11'deki hücum hattının etkisiz hale getirildiğini fark etti ve saat dolmadan cesur bir çift oyuncu değişikliği yaptı. Baena ve Oyarzabal'ı oyuna alması, 2-1'lik yenilgiyi 3-2'lik galibiyete çevirdi ve taktiksel esnekliğini ortaya koydu.
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