Unai Simon - 6/10

Simon nispeten yoğun bir maç geçirdi ve karşılaşma boyunca üç kurtarış yaptı. Gordon ve Kane'in bitiricilik kokan vuruşlarında yapabileceği fazla bir şey yoktu, ancak top dağıtımı, İngiltere'nin baskısı karşısında İspanya'nın yapısal bütünlüğünü korumasına yardımcı olma açısından kritik öneme sahipti. Yine de zaman zaman İngiltere'nin doğrudan kontratakları karşısında zorlandığı görüldü.

Marc Cucurella - 5/10

Chelsea'li oyuncu, İngiltere'nin kanat oyuncularının sürati karşısında zor bir ilk yarı geçirdi ve Kane'in kafa vuruşunun baldırına çarpıp ağlara gitmesiyle gelen ikinci golde talihsiz bir an yaşadı. Ancak maç ilerledikçe performansını belirgin şekilde yükseltti. İspanya'nın 22 uzaklaştırmasına katkı sağladı, ceza sahasına son bölümde yapılan ortaları savuşturmaya yardımcı oldu ve ikinci yarıdaki toparlanma sürecinde sol kanatta güvenilir bir çıkış noktası sundu.





Marc Pubill - 5/10

Genç bek için zorlu bir geceydi; zaman zaman Gordon'ın hareketliliği karşısında zorlandı. İlk yarıdaki geçiş anlarında kırılgan görünen savunma hattının bir parçasıydı, ancak İspanya ikinci devrede topa hakim olduğunda hücuma destek vermek için iyi bir enerji ortaya koydu.





Aymeric Laporte - 7/10

Laporte, İspanya savunmasının merkezindeki sakinleştirici etkydi. Takımın 20 top kapmasının birkaçına imza attı, Kane'e yönelik pasları kesmek için oyunu ustalıkla okuyarak öne çıktı. Geriden oyun kurma becerisi, İspanya'nın toplam 506 pasa ulaşmasında hayati rol oynadı.





Pau Cubarsi - 6/10

Genç oyuncu, üst düzey teknik kalitesinden kesitler sundu ancak Kane'le yaşadığı fiziksel mücadelede önemli bir öğrenme süreci yaşadı. Maçın içine girdikçe performansı yükseldi ve İngiltere toplam 14 şut çekmesine rağmen isabetli şut sayısını yalnızca beşte tutan savunma çabasına katkı verdi.