Pazar günü New Jersey’de İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali sırasında, bir dünya şampiyonu maçı canlı olarak izleyemeyecek gibi görünüyor. Bu nedenle, ABD Başkanı Donald Trump’a açık bir ricada bile bulunuldu.
Çeviri:
İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali öncesinde: Dünya şampiyonu, ABD Başkanı Donald Trump’tan yardım istedi
"Yardıma ihtiyacım var Donald Trump!", diye tweet attı 2010 Dünya Şampiyonu İspanya milli takımının eski savunma oyuncusu Joan Capdevila. "Az önce, ESTA başvurum reddedildiği için çocuklarımla birlikte Dünya Kupası finaline gidemediğimi bildirdiler."
Birçok Avrupalıya, vizesiz olarak ABD’de 90 güne kadar turistik veya iş amaçlı kalış imkanı sağlayan elektronik seyahat izni olan bu başvurunun neden reddedildiği bilinmiyor.
Ancak bu Dünya Kupası’nda yetkililerin veya hatta oyuncuların ABD ya da Kanada’ya girişine ilk kez izin verilmediği bir durum değil – en ünlü örnek şüphesiz, daha önce FIFA tarafından aday gösterilmiş olmasına rağmen turnuvada görevlendirilemeyen hakem Omar Artan’dı.
Capdevila yalvarıyor: "Bana bu konuda yardım edebilecek kimse var mı?"
ESTA başvurusunun reddedilme nedenleri ise çok çeşitli olabilir; bunlara örneğin ABD makamlarıyla geçmişte yaşanan sorunlar, güvenlik ve cezai nedenler, sağlıkla ilgili nedenler, yanlış veya eksik bilgiler ya da seyahat amacına ilişkin şüpheler sayılabilir.
Capdevila yine de final maçına katılabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı. “Bana bu konuda yardımcı olabilecek kimse var mı? 2010’daki takım arkadaşlarımla ve bu takımla birlikte orada olup onları desteklemeyi ne kadar çok dört gözle beklediğimi tahmin bile edemezsiniz,” diye yazdı.
48 yaşındaki futbolcu, “Beni ABD’ye almadıklarına… ve futbolu çok seven çocuklarımla böyle bir anı kaçıracağıma inanamıyorum. Eğer bunu nasıl çözebileceğimi bilen biri varsa, ona ömür boyu minnettar kalırım” dedi.
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