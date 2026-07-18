ESTA başvurusunun reddedilme nedenleri ise çok çeşitli olabilir; bunlara örneğin ABD makamlarıyla geçmişte yaşanan sorunlar, güvenlik ve cezai nedenler, sağlıkla ilgili nedenler, yanlış veya eksik bilgiler ya da seyahat amacına ilişkin şüpheler sayılabilir.

Capdevila yine de final maçına katılabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı. “Bana bu konuda yardımcı olabilecek kimse var mı? 2010’daki takım arkadaşlarımla ve bu takımla birlikte orada olup onları desteklemeyi ne kadar çok dört gözle beklediğimi tahmin bile edemezsiniz,” diye yazdı.

48 yaşındaki futbolcu, “Beni ABD’ye almadıklarına… ve futbolu çok seven çocuklarımla böyle bir anı kaçıracağıma inanamıyorum. Eğer bunu nasıl çözebileceğimi bilen biri varsa, ona ömür boyu minnettar kalırım” dedi.