İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalini belirleyecek altı karşılaşma: Lionel Messi ile Marc Cucurella’nın düellosundan Lamine Yamal ile Nico Tagliafico’nun karşılaşmasına kadar

Luis de la Fuente, İspanya’nın ilk maçında Gavi’yi sol kanatta oynatarak şüphesiz bir hata yaptı. Doğrusu bu karar, birçok yorumcu ve taraftarın kadroya dahil edilmesine bile şaşırdığı bir oyuncuyu seçerek bir şeyi kanıtlamaya çalışan bir teknik direktörün izlenimini uyandırdı.
Ancak De la Fuente, hatasını çabucak fark etti ve o günden bu yana neredeyse hiç yanlış bir adım atmadı; İspanya, altı maçlık galibiyet serisiyle finale yükseldi – bu galibiyetlerin tamamı 90 dakika içinde elde edildi.
Elbette, Mikel Merino’nun maçın son dakikalarında iki galibiyet golü atması gerekti, ancak bu durum bile De la Fuente’nin kadrosundaki herkesi ne kadar mutlu ve hırslı tutmayı başardığını vurguladı. Ayrıca, Barcelona’nın yıldızı Pedri’yi kadro dışı bırakıp yerine, Belçika’ya karşı çeyrek finalde açılış golünü atan ve Fransa karşısında Rodri ile birlikte harika bir performans sergileyen Ruiz’i tercih ettiği devasa kararından dolayı da bolca övgü topladı.
Öte yandan Scaloni, İngiltere maçında yaptığı olumlu ve maçın gidişatını değiştiren oyuncu değişiklikleriyle büyük övgü topladı (her ne kadar Thomas Tuchel’in olumsuz yaklaşımı da Arjantin’in geriden gelip galip gelmesinde rol oynamış olsa da); ancak şunu da belirtmek gerekir ki, turnuvanın o noktasına kadar Albiceleste teknik direktörünün karar verme süreci sorgulanıyordu.
Grup aşamasında Messi’ye acı verici derecede bağımlı görünmesinin ardından, Arjantin’in orta saha yapısı, Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre’ye karşı şanslı ve hiç de ikna edici olmayan galibiyetlerde tamamen yanlış görünüyordu.
Bu açıdan bakıldığında, Scaloni’nin finale girerken üzerinde düşünmesi gereken çok, çok daha fazla şey var. De la Fuente ise bu aşamada sabit bir kadroya sahip ve Fransa karşısında turnuvanın en eksiksiz performansını sergiledi. Dolayısıyla, ilk düdükten itibaren işleri doğru bir şekilde yürütme baskısı büyük ölçüde Scaloni’nin üzerinde; zira Messi bir mucize yaratıcı olsa da ve Arjantin’in direnç gücü gerçekten olağanüstü olsa da, İspanya karşısında geriye düşerlerse toparlanmaları pek olası görünmüyor.