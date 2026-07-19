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Mark Doyle

Çeviri:

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalini belirleyecek altı karşılaşma: Lionel Messi ile Marc Cucurella’nın düellosundan Lamine Yamal ile Nico Tagliafico’nun karşılaşmasına kadar

Analysis
Dünya Kupası
Arjantin
İspanya
L. Messi
L. Yamal
L. Scaloni
L. de la Fuente
M. Cucurella
F. Ruiz
N. Tagliafico
E. Fernandez
A. Mac Allister
M. Oyarzabal
J. Alvarez
L. Martinez
İspanya - Arjantin

Dünya Kupası finali nihayet kapımızda ve Pazar günü New Jersey’de İspanya ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşma, turnuvanın en iyi iki takımı arasında kesinlikle nefes kesici bir mücadele vaat ediyor – burada özellikle “takımlar” kelimesi üzerinde durmak gerekiyor.

İspanya, her bir oyuncunun rolünü en ince ayrıntısına kadar bildiği ve ortak başarı için yorulmak bilmeden çalışan, tam anlamıyla iyi işleyen bir makinedir. La Roja, yarı final rakibi Fransa kadar yıldız oyuncularla dolu bir kadroya sahip olmasa da, özverili oyun anlayışı ile kusursuz teknik becerinin oluşturduğu rüya gibi karışım sayesinde Salı günü Dallas’ta Didier Deschamps’ın takımını tamamen parçalamayı başardı.

Ertesi akşam Atlanta’da Arjantin, ünlü mücadele ruhunu sergiledi ve geriye düşmesine rağmen, tüm takımı ve hatta tüm ulusu bir araya getiren yaşayan efsane Lionel Messi’nin asistleriyle son dakikalarda attığı iki golle İngiltere’yi haklı bir şekilde mağlup etti.

Peki, kupayı kim eve götürecek? İspanya, iki yıl önce kazandığı Avrupa Şampiyonluğu’na bir de Dünya Kupası ekleyecek mi? Yoksa Arjantin, 1962’deki Brezilya’dan bu yana unvanını başarıyla koruyan ilk takım olacak mı? GOAL, futbol tarihinin en heyecanla beklenen finallerinden birini belirleyecek altı karşılaşmayı burada analiz ediyor...


  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Rodri - Enzo Fernández ve Alexis Mac Allister

    Sadece dörtlü savunmasının önünde Rodri olduğu için İspanya’nın Fransa’yı etkisiz hale getirebilecek tek takım olduğu hissi her zaman vardı. Manchester City’nin yıldız oyuncusu son birkaç yıldır sakatlık sorunları yaşadı, ancak Les Bleus karşısında orta sahada ustaca bir performans sergilemeden önce bile, Ballon d’Or kazandığı dönemdeki en iyi formuna geri döndüğünü gösteren pek çok kanıt vardı.

    Arjantin'in orta sahasında agresiflik ve atletizm açısından bir eksiklik olmadığı aşikar; bu da Rodri'nin ritmini bozabilecek güce sahip olduklarını gösteriyor. Ancak bunu başarmak, büyük ölçüde Enzo Fernandez ya da Alexis Mac Allister’ın – ya da belki de ikisinin birleşiminin – her fırsatta İspanya kaptanına baskı yapmasına bağlı olacaktır; çünkü topu elinde tutmasına izin verilirse, Fransa’ya karşı oynanan yarı final maçında yaptığı gibi maçı domine edecektir.

    Arjantin açısından bakıldığında, umut, çok yönlü yeteneklere sahip Fernandez ve Mac Allister’ın, savunma açısından da Rodri ve muhtemel orta saha partneri Fabian Ruiz’e ciddi zorluklar çıkarabilmesi olacaktır.

    Fernandez bu turnuvada sadece ara sıra iyi performans gösterdi, ancak hem Mısır hem de İngiltere karşısında kritik anlarda muhteşem goller attı; Mac Allister ise İngiltere maçının son dakikalarında iki kez direğe çarparak hücumdaki tehlikesini vurguladı ve Albiceleste’nin en komple orta saha oyuncularının tam da doğru zamanda Katar 2022 formlarını yeniden bulduklarını gösterdi.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Unai Simon - Emiliano Martinez

    Eğer sadece bu Dünya Kupası’ndaki gol yememe istatistiklerini ele alırsak, İspanya’nın Arjantin’e göre daha üstün bir kalecisi var; zira Unai Simon sadece bir gol yemişken, Emiliano Martinez yedi gol yedi ve ikinci maç gününde Avusturya’ya karşı alınan galibiyetten bu yana kalesini gole kapatamadı.

    Ancak, Pazar günkü finalde hangisinin daha büyük etki yaratacağına bahis oynayacak olsaydınız, muhtemelen Martinez’i tercih ederdiniz; onu sevin ya da sevmeyin, o her zaman muhteşem kurtarışlarıyla ya da sinir bozucu teatral hareketleriyle rakiplerini çileden çıkarmayı başarır.

    Simon ise daha mütevazı bir kalecidir; muhtemelen bu yüzden de bu kadar hafife alınmaktadır. Ancak bu turnuvada pek işinin olmaması ve dolayısıyla pek göze çarpmamış olması da bir gerçektir. Yine, bu onun suçu değildir; ancak İspanya taraftarlarının çoğu, Simon’un çarpıcı istatistiklerine rağmen, Barcelona’nın 1 numaralı kalecisi Joan Garcia ile Arsenal’in yıldızı David Raya’nın aslında Simon’dan daha iyi kaleciler olduğunu söyleyecektir.

    İspanya’nın savunmadaki tüm parlaklığına rağmen, bu sevimli Basklı kalecinin New Jersey’de turnuvanın en golcü oyuncuları tarafından ilk kez ciddi bir sınava tabi tutulmaması büyük bir sürpriz olurdu. Martinez’in tüm kusurlarına rağmen büyük maçların adamı olduğunu zaten bildiğimizden, Simon’ın bu zorluğa nasıl tepki vereceği hayati önem taşıyabilir.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Mikel Oyarzabal - Julian Alvarez (ya da Lautaro Martinez)

    Bu, saha pozisyonu açısından açıkça doğrudan bir karşı karşıya gelme olmayacak, ancak Mikel Oyarzabal ve Julian Alvarez, kendi takımlarında aşağı yukarı aynı rolü üstleniyorlar – ve Pazar günü bu rolü en iyi şekilde yerine getiren oyuncu, finalin kaderini belirleyebilir.

    Turnuvanın başlarında da yazdığımız gibi, Oyarzabal İspanya için adeta gizli bir efsane haline geldi. Hem kulüp hem de milli takımda Dünya Kupası'na formunun zirvesinde gelmesine rağmen, Suudi Arabistan ve Avusturya'ya karşı iki gol atana kadar pek dikkat çekmedi.

    Alvarez ise beklentileri hiç karşılayamadı. Ancak turnuvaya yavaş başlaması sakatlığına bağlanabilir; İsviçre’ye karşı attığı muhteşem golle, kendisine biraz zaman ve alan verildiğinde neler yapabileceğini gösterdi.

    Lionel Scaloni’nin önünde büyük bir karar var; zira Lautaro Martinez, İngiltere maçında yedek kulübesinden girip galibiyet golünü kafayla attı ve hâlâ tam formunda görünmeyen Alvarez’den ilk 11’deki yerini geri almak için baskı yapacak.

    Buna karşılık Oyarzabal, hayatının en iyi formunda ve özgüven dolu; bunu Fransa karşısında penaltısını kararlılıkla gole çevirmesiyle de kanıtladı. Unutmayın ki, Euro 2024 finalini İspanya lehine belirleyen de bu mütevazı Basklı oyuncuydu; Arjantin’in sözde A sınıfı forvetlerinden biri New Jersey’de beklentileri karşılayamazsa, Dünya Kupası’nda da aynısını yapabilir.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marc Cucurella - Lionel Messi

    Messi, İspanya karşısında elbette geleneksel bir kanat oyuncusu olarak sahaya çıkmayacak; ancak dikkat çekici olan nokta, diğer pek çok şeyin yanı sıra, bu Dünya Kupası’nda 39 yaşında olmasına rağmen hâlâ futbol dünyasının en etkili kanat oyuncularından biri olduğunu kanıtlamış olmasıdır. Messi, top ayağındayken eskisi kadar korkutucu bir hızda olmayabilir; ancak yıkıcı dripling becerisiyle her defans oyuncusunu geçebilmesinin yanı sıra, inanılmaz bir orta atıcıdır.

    Emiliano Martinez'in de kabul ettiği gibi, Scaloni'nin Messi'yi sağ kanada kaydırması, Arjantin'in hem Mısır hem de İngiltere karşısında gerçekleştirdiği geri dönüşlerin anahtarı oldu. Dolayısıyla Marc Cucurella, takım arkadaşlarından daha fazla Messi'nin hareketlerine dikkat etmek zorunda kalacak; çünkü 10 numaralı oyuncunun Pazar günü düzenli aralıklarla kanada kayma ihtimali oldukça yüksek.

    Bununla birlikte, diğer bir açıdan bakıldığında, Messi’nin savunma sorumluluklarından neredeyse tamamen muaf olması, son derece hücum odaklı bir oyuncu olan Cucurella’ya ileriye çıkmak için bolca fırsat sunabilir; zira Cucurella, İspanya’nın finale kadar uzanan yolculuğu boyunca bunu büyük bir etkiyle sergilemişti.

    Dolayısıyla Scaloni’nin, orta sahanın sağında forma giyecek oyuncuya – ister Rodrigo de Paul olsun, ister aynı derecede agresif Giuliano Simeone – hem Cucurella’yı en iyi şekilde marke etmesini hem de ona karşı hücum etmesini görev olarak vereceği ve böylece Messi’nin sihrini sergilemesi için alan yaratacağı tahmin edilebilir.

  • Lamine YamalGetty Images

    Lamine Yamal - Nico Tagliafico

    Dünya Kupası'nda Lamine Yamal henüz en iyi halini gösteremedi. En azından şimdilik. İspanyol oyuncu, şüphesiz olağanüstü dripling becerilerinden bazılarını sergiledi; ayrıca, Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve Yamal’ın yedek kulübesinde başladığı şok beraberliğin ardından Suudi Arabistan’ı 4-0 mağlup ettikleri maçta açılış golünü atarak ülkesinin turnuva serüvenine ivme kazandırdığını da unutmamak gerekir.

    Ancak Yamal’ın kendi de itiraf ettiği üzere, kendisine koyduğu inanılmaz yüksek standartlara ulaşmakta zorlandı; bunun nedeni ise hem sakatlığı hem de genç oyuncunun futbolun en büyük sahnesinde “kendini kanıtlamak” için fazla çaba göstermesiydi.

    Ancak en önemlisi, Yamal meşhur özgüveninden hiçbir şey kaybetmedi. Turnuva boyunca, en önemli anda büyük anının geleceğine dair kendinden emin kaldı ve bunun Pazar günü gerçekleşme ihtimali çok yüksek; zira Yamal ile Nico Tagliafico arasındaki eşleşme, tam bir dengesizlik gibi görünüyor.

    33 yaşındaki sol bek, elbette bolca deneyime sahip. Arjantin milli takımında 76 kez forma giydi ve son Dünya Kupası’nı kazanmalarına katkıda bulundu; Ousmane Dembélé’yi o kadar iyi markaj altına aldı ki, kanat oyuncusu ilk yarı bitmeden oyundan alındı.

    Ancak form ve kondisyon sorunlarına rağmen, 2026'daki Yamal, 2022'deki Dembele'den tamamen farklı bir oyuncu; Lyonlu Tagliafico, önündeki Enzo Fernandez ya da sağındaki Lisandro Martinez gibi oyunculardan yeterli destek alamazsa, Yamal onu paramparça edebilir.

  • COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Luis de la Fuente - Lionel Scaloni

    Luis de la Fuente, İspanya’nın ilk maçında Gavi’yi sol kanatta oynatarak şüphesiz bir hata yaptı. Doğrusu bu karar, birçok yorumcu ve taraftarın kadroya dahil edilmesine bile şaşırdığı bir oyuncuyu seçerek bir şeyi kanıtlamaya çalışan bir teknik direktörün izlenimini uyandırdı.

    Ancak De la Fuente, hatasını çabucak fark etti ve o günden bu yana neredeyse hiç yanlış bir adım atmadı; İspanya, altı maçlık galibiyet serisiyle finale yükseldi – bu galibiyetlerin tamamı 90 dakika içinde elde edildi.

    Elbette, Mikel Merino’nun maçın son dakikalarında iki galibiyet golü atması gerekti, ancak bu durum bile De la Fuente’nin kadrosundaki herkesi ne kadar mutlu ve hırslı tutmayı başardığını vurguladı. Ayrıca, Barcelona’nın yıldızı Pedri’yi kadro dışı bırakıp yerine, Belçika’ya karşı çeyrek finalde açılış golünü atan ve Fransa karşısında Rodri ile birlikte harika bir performans sergileyen Ruiz’i tercih ettiği devasa kararından dolayı da bolca övgü topladı.

    Öte yandan Scaloni, İngiltere maçında yaptığı olumlu ve maçın gidişatını değiştiren oyuncu değişiklikleriyle büyük övgü topladı (her ne kadar Thomas Tuchel’in olumsuz yaklaşımı da Arjantin’in geriden gelip galip gelmesinde rol oynamış olsa da); ancak şunu da belirtmek gerekir ki, turnuvanın o noktasına kadar Albiceleste teknik direktörünün karar verme süreci sorgulanıyordu.

    Grup aşamasında Messi’ye acı verici derecede bağımlı görünmesinin ardından, Arjantin’in orta saha yapısı, Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre’ye karşı şanslı ve hiç de ikna edici olmayan galibiyetlerde tamamen yanlış görünüyordu.

    Bu açıdan bakıldığında, Scaloni’nin finale girerken üzerinde düşünmesi gereken çok, çok daha fazla şey var. De la Fuente ise bu aşamada sabit bir kadroya sahip ve Fransa karşısında turnuvanın en eksiksiz performansını sergiledi. Dolayısıyla, ilk düdükten itibaren işleri doğru bir şekilde yürütme baskısı büyük ölçüde Scaloni’nin üzerinde; zira Messi bir mucize yaratıcı olsa da ve Arjantin’in direnç gücü gerçekten olağanüstü olsa da, İspanya karşısında geriye düşerlerse toparlanmaları pek olası görünmüyor.

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