İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalini belirleyecek altı karşılaşma: Lionel Messi ile Marc Cucurella’nın düellosundan Lamine Yamal ile Nico Tagliafico’nun karşılaşmasına kadar

İspanya, her bir oyuncunun rolünü en ince ayrıntısına kadar bildiği ve ortak başarı için yorulmak bilmeden çalışan, tam anlamıyla iyi işleyen bir makinedir. La Roja, yarı final rakibi Fransa kadar yıldız oyuncularla dolu bir kadroya sahip olmasa da, özverili oyun anlayışı ile kusursuz teknik becerinin oluşturduğu rüya gibi karışım sayesinde Salı günü Dallas’ta Didier Deschamps’ın takımını tamamen parçalamayı başardı.

Ertesi akşam Atlanta’da Arjantin, ünlü mücadele ruhunu sergiledi ve geriye düşmesine rağmen, tüm takımı ve hatta tüm ulusu bir araya getiren yaşayan efsane Lionel Messi’nin asistleriyle son dakikalarda attığı iki golle İngiltere’yi haklı bir şekilde mağlup etti.

Peki, kupayı kim eve götürecek? İspanya, iki yıl önce kazandığı Avrupa Şampiyonluğu’na bir de Dünya Kupası ekleyecek mi? Yoksa Arjantin, 1962’deki Brezilya’dan bu yana unvanını başarıyla koruyan ilk takım olacak mı? GOAL, futbol tarihinin en heyecanla beklenen finallerinden birini belirleyecek altı karşılaşmayı burada analiz ediyor...



