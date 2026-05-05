İspanya için müjdeli haber! Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası öncesinde sakatlığından kurtulma sürecini hızlandırarak ŞİMDİDEN çim sahada antrenmanlara başladı
Yamal, Barselona'daki iyileşme sürecinde saha çalışmalarına yeniden başladı
Cadena SER'in haberine göre, Yamal, Barcelona'da sakatlığından kurtulma sürecini sürdürürken çim sahada antrenmanlara geri döndü. Genç oyuncu, rehabilitasyonun ilk aşamalarında spor salonunda çalıştıktan sonra, kulübün antrenman tesislerinde sahada bireysel egzersizlere başladı. Forvet oyuncusu, 22 Nisan'da sol bacağındaki biseps femoris kasında kısmi yırtık yaşamıştı.
Barcelona, ameliyat yerine konservatif bir tedavi planını tercih etti. Yamal, Barcelona'nın kalan lig maçlarında forma giyemeyecek. Ancak, sahaya dönüşü, yaklaşan Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken hem oyuncu hem de İspanya milli takımı için cesaret verici oldu.
İspanya milli takım teknik direktörü planlarını açıkladı
De la Fuente, Yamal’ın turnuva öncesinde zamanında sağlık raporu alması halinde İspanya’nın planlarında önemli bir yer tutmaya devam edeceğini açıkça belirtti. Sezonun son bölümünde sakatlanan oyuncularla ilgili olarak De la Fuente şunları söyledi: "Onlar çok önemli oyuncular, çünkü bu maçlarda ne kadar etkili olabileceklerini biliyoruz. Grup aşamasında oynamakla, son 32, son 16 ve çeyrek finallere kalmak aynı şey değil. Her durumu ayrı ayrı değerlendireceğiz, çünkü hedefimiz 19 Temmuz'daki finale ulaşmak."
Olmo örneğinden çıkarılacak dersler
De la Fuente, büyük turnuvalar öncesinde sakat oyuncular konusunda gösterdiği sabrı açıklamak için Euro 2024'teki Dani Olmo örneğini gösterdi.
"Euro 2024 kampına neredeyse sakat olarak geldi, bu öngörülemez bir durumdu," diye itiraf etti teknik direktör. "Onu kadro dışı bırakmaya çok yakındık, ama sonra Dani Olmo turnuvanın kilit oyuncularından biri olduğunu kanıtladı."
İspanya teknik direktörü şöyle devam etti: "En golcü oyuncu oldu, Mikel Merino'ya o pası verdi, Almanya'nın golünü çizgiden çıkardı. Ve baldırında bir sorun olduğu için kolayca eve dönebileceğini biliyordu. Biz sabretmeye karar verdik ve sonuç iyi oldu."
Dünya Kupası öncesinde hazırlık yarışı
Yamal, önümüzdeki haftalarda bireysel antrenmanlarına ve rehabilitasyon çalışmalarına devam edecek; Barcelona’nın sağlık ekibi ise iyileşme sürecini yakından takip edecek. Kulüp sezonunun son dönemini kaçıracak olsa da, şu anda odak noktası, Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva için İspanya milli takım kadrosuna katılabilmesi amacıyla tam formuna zamanında kavuşmasını sağlamak. Şu an için sahalara dönüşü, bu süreçte umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.