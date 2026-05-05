De la Fuente, büyük turnuvalar öncesinde sakat oyuncular konusunda gösterdiği sabrı açıklamak için Euro 2024'teki Dani Olmo örneğini gösterdi.

"Euro 2024 kampına neredeyse sakat olarak geldi, bu öngörülemez bir durumdu," diye itiraf etti teknik direktör. "Onu kadro dışı bırakmaya çok yakındık, ama sonra Dani Olmo turnuvanın kilit oyuncularından biri olduğunu kanıtladı."

İspanya teknik direktörü şöyle devam etti: "En golcü oyuncu oldu, Mikel Merino'ya o pası verdi, Almanya'nın golünü çizgiden çıkardı. Ve baldırında bir sorun olduğu için kolayca eve dönebileceğini biliyordu. Biz sabretmeye karar verdik ve sonuç iyi oldu."