İspanya için bir iç saha maçı! Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Katar planı iptal edildiğinden, Arjantin ile Finalissima karşılaşması Santiago Bernabeu'da oynanabilir
Madrid'de zamanla yarış
Avrupa ve Güney Amerika krallarının prestijli karşılaşması başlangıçta Doha'da gerçekleştirilecekti. Ancak, İran'ın ülke içindeki üslere düzenlediği saldırılar ve bölgedeki gerginliğin genel olarak tırmanması da dahil olmak üzere Orta Doğu'da tırmanan çatışma, orijinal planın uygulanmasını imkansız hale getirdi. Maçın başlamasına sadece iki hafta kala, organizatörler uygun bir alternatif bulmak için yorulmadan çalışıyorlar. RFEF, Real Madrid ve yerel yetkililerden maçı Santiago Bernabeu'da düzenlemek için onay aldı. Bununla birlikte, bu öneri önemli bir engelle karşı karşıya: Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), La Roja için "ev sahibi" ortamı olarak gördükleri bir yerde oynama fikrine karşı çıkıyor ve rekabetin tarafsızlığının kaybedilebileceğine dair endişelerini dile getiriyor.
'Ziyaretçi' anlatısını müzakere etmek
El Larguero'da yayın yapan gazeteci Esteban Edul, AFA'nın Madrid'de oynamanın Albiceleste'ye haksız bir dezavantaj sağlayacağını düşündüğünü açıkladı. Bu görüş, UEFA ve CONMEBOL arasında bir çıkmaza yol açtı. RFEF içinden bir kaynak, herhangi bir anlaşma yapılmadığını ve maçın tamamen iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ekledi.
Tarafsız bölgeyi keşfetmek ve gecikmeler
Bernabeu önerisinin bölücü olduğu ortaya çıkınca, maçı kurtarmak için üç farklı yol ortaya çıktı. Birincisi, maçı yılın ilerleyen aylarına ertelemek, ancak yoğun uluslararası takvim bunu zorlaştırıyor. İkinci seçenek, geleneksel bir Avrupa tarafsız sahasını seçmek; şu anda Londra, Lizbon ve Roma potansiyel uzlaşma noktaları olarak değerlendiriliyor. Üçüncü ve daha radikal seçenek ise Arjantin'in maçı Buenos Aires'teki Monumental stadyumunda düzenleme önerisidir. Bu öneri, büyük ölçüde müzakerelerde taktiksel bir hamle olarak görülüyor. İspanya önemli bir riskle karşı karşıya. Teknik direktör Luis de la Fuente, özellikle Katar'da Mısır ile oynanacak ikinci hazırlık maçının belirsizliği nedeniyle, takımını dünya şampiyonlarıyla test etmek için maçın oynanmasını istiyor.
De la Fuente için belirleyici bir karar
Finalissima resmi olarak ertelenir veya iptal edilirse, İspanya yaklaşan uluslararası maçlar için üst düzey rakipler bulma konusunda lojistik bir kabusla karşı karşıya kalacak. De la Fuente'ye iki maç sözü verildi, ancak Arjantin veya Mısır ile kesin bir anlaşma sağlanamaması, takımı belirsizlik içinde bırakıyor. Arjantin'in önceliği, maçın bütünlüğünü korumak ve deneyimli oyuncularının gereksiz seyahatlere veya düşmanca ortamlara maruz kalmamasını sağlamak olmaya devam ediyor.
