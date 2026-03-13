İspanya için bir iç saha maçı! Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Katar planı iptal edildiğinden, Arjantin ile Finalissima karşılaşması Santiago Bernabeu'da oynanabilir

Avrupa ve Güney Amerika krallarının prestijli karşılaşması başlangıçta Doha'da gerçekleştirilecekti. Ancak, İran'ın ülke içindeki üslere düzenlediği saldırılar ve bölgedeki gerginliğin genel olarak tırmanması da dahil olmak üzere Orta Doğu'da tırmanan çatışma, orijinal planın uygulanmasını imkansız hale getirdi. Maçın başlamasına sadece iki hafta kala, organizatörler uygun bir alternatif bulmak için yorulmadan çalışıyorlar. RFEF, Real Madrid ve yerel yetkililerden maçı Santiago Bernabeu'da düzenlemek için onay aldı. Bununla birlikte, bu öneri önemli bir engelle karşı karşıya: Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), La Roja için "ev sahibi" ortamı olarak gördükleri bir yerde oynama fikrine karşı çıkıyor ve rekabetin tarafsızlığının kaybedilebileceğine dair endişelerini dile getiriyor.