İspanya için bir başka BÜYÜK sakatlık darbesi! Barcelona'dan Fermin Lopez, kırılan metatarsal kemiği nedeniyle ameliyat olacak; Dünya Kupası hayalleri suya düştü
Barça ve İspanya için yıkıcı bir sakatlık haberi
Barcelona’nın sezon sonu kutlamaları, Fermin’in yaklaşan 2026 Dünya Kupası’nda forma giyememesine yol açacak ciddi bir ayak sakatlığı geçirdiği haberiyle gölgelendi. Hem kulübü hem de milli takımı için kilit bir isim haline gelen orta saha oyuncusu, Pazar günü Real Betis’i 3-1 yendikleri La Liga maçında bu sakatlığı yaşadı.
Fermin, Spotify Camp Nou'da önemli bir rahatsızlık yaşadığı görüldükten sonra devre arasında oyundan alındı. İlk başta bu değişikliğin sadece önlem amaçlı olduğu umulsa da, daha sonra yapılan tıbbi muayeneler sakatlığın tam boyutunu ortaya çıkardı ve yaz yaklaşırken hem oyuncu hem de taraftarlar büyük bir üzüntüye kapıldı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada ameliyatın gerçekleştiği doğrulandı
Katalan devi, durumu netleştirmek için hızlı bir şekilde harekete geçti ve Pazartesi günü resmi bir açıklama yayınladı. Haberler korkulduğu kadar kötüydü; kulüp, La Masia mezunu oyuncunun sağ ayağındaki kırığı tedavi ettirmek için ameliyat olması gerektiğini doğruladı.
Kulüp yaptığı açıklamada, "A takım oyuncusu Fermin Lopez, Betis maçında sağ ayağındaki beşinci metatarsal kemiğinde kırık meydana geldi. Oyuncu ameliyat olacak" dedi.
2026 Dünya Kupası umutları suya düştü
Barcelona, oyuncunun sahalara dönüşü için henüz kesin bir zaman dilimi açıklamamış olsa da, beşinci metatarsal kemiğinde meydana gelen kırık genellikle en az altı ila sekiz haftalık bir iyileşme süresi gerektirir. İspanya’nın 15 Haziran’da Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası’na başlaması planlandığı için, zamanlama Fermin’in lehine işlemiyor.
İspanya teknik direktörü De la Fuente'nin, önümüzdeki Pazartesi açıklanacak olan nihai kadrosuna bu enerjik orta saha oyuncusunu dahil etmesi bekleniyordu. Ancak bu sakatlık, yerine bir yedek oyuncu bulunması gerektiği anlamına geliyor. Fermin, önümüzdeki hafta sonu Valencia ile oynanacak Barcelona'nın La Liga'daki son maçında da forma giyemeyecek.
İspanya’nın planları için büyük bir darbe
Fermin'in sakatlığı, orta sahadan gol üretme yeteneği nedeniyle bu Barcelona oyuncusunu hayati bir taktiksel varlık olarak gören La Roja için önemli bir darbe oldu. Genç yıldız Lamine Yamal'ın da kasık sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasıyla, dünya sahnesinde yeniden mücadeleye hazırlanırken milli takımın endişe listesi giderek uzuyor. Barcelona için ise odak noktası, 23 yaşındaki oyuncunun rehabilitasyonunun sorunsuz geçmesini sağlamak ve 2026-27 sezon öncesi hazırlıklarına en iyi durumda dönebilmesini sağlamaktır.