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imago-sport-1084216267.jpgSebastian Frej
Mohamed Saeed
Çeviri:

İspanya - Hırvatistan maçında oyuncu puanları: Mikel Merino'nun dublesi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki nefes kesen karşılaşmada de la Fuente'ye galibiyeti getirdi

İspanya
Player ratings
Hırvatistan
M. Merino
Hırvatistan - İspanya
UEFA Nations League A

Mikel Merino, ikinci yarıda attığı iki golle beklenmedik kahraman oldu; İspanya, Stadion Poljud'da geriye düştüğü maçta Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet, Luis de la Fuente'nin takımına UEFA Uluslar Ligi çeyrek finallerinde yer almayı garantiledi.

İspanya, Uluslar Ligi'ndeki kusursuz performansını Split'te Hırvatistan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup edip sürdürdü. Topa sahip olma oranında yüzde 72 gibi çarpıcı bir üstünlük kurmasına rağmen La Roja, 17. dakikada Ivan Perisic'in Igor Matanovic'in asistini değerlendirmesiyle erken geriye düştü. Hırvatistan'ın derinde kurduğu savunma bloğu ve yaptığı 21 uzaklaştırma, Luis de la Fuente'nin ekibi topa hükmettiği bölgelerdeki üstünlüğünü yüksek kalitede pozisyonlara çevirmekte zorlanırken konukları bir saatten fazla süre boyunca frustrasyona uğrattı.

Karşılaşmanın gidişatı, devre arasının ardından Merino'nun oyuna girmesiyle önemli ölçüde değişti. Arsenal'in orta saha oyuncusu, 61. dakikada Dani Olmo'nun akıllıca oyununun ardından eşitliği sağladı, ardından 88. dakikada Martin Zubimendi'nin hazırladığı pozisyonda galibiyet golünü attı. Hırvatistan'ın direnci, Perisic'in geç gördüğü ikinci sarı kartla sekteye uğrasa da İspanya'nın yapısal sabrı ve kulübe gücündeki üstünlüğü sonunda belirleyici oldu ve 3. Grup'taki üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

  • imago-sport-1084218152.jpgBall Raw Images

    Kaleci ve savunma

    Unai Simon - 7/10

    Kaleyi koruma açısından nispeten sakin bir akşam geçirdi; Hırvatistan kontra ataklarla etkili olmaya çalışırken dört kurtarış yaptı. Perisic'in milimetrik açılış golünde yapabileceği fazla bir şey yoktu, ancak top dağıtımında soğukkanlı kaldı ve Hırvatistan'ın zaman zaman uyguladığı pres karşısında İspanya'nın geriden oyun kurmasına yardımcı oldu.

    Aymeric Laporte - 7/10

    Tecrübeli savunmacı, İspanya'nın önde kurduğu savunma hattını korumasında kritik rol oynadı ve yüzde 72'lik topa sahip olma oranının verimli şekilde değerlendirilmesini sağladı. Savunma ikili mücadelelerinde baskındı ve Hırvatistan Matanovic üzerinden çıkmaya çalıştığında gereken sağlam temeli sundu.

    Marc Cucurella - 6/10

    Sol kanatta her zamanki çalışkanlığını ortaya koydu, ancak Hırvatistan'ın kompakt savunma hattına karşı son pasları zaman zaman yetersiz kaldı. Savunmada sağlam kaldı ve rakibin 1,17 xG tehdidine rağmen ev sahibini isabetli sadece beş şutta tutan dörtlü savunmaya katkı verdi.

    Pau Cubarsi - 6/10

    Genç oyuncu, zorlu atmosferde yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi. Hırvatistan hücum hattının hareketliliği karşısında zaman zaman test edilse de, İspanya 4-5-1 blokunda boşluk ararken paslarıyla hat kırma becerisi açıkça görüldü.

    Marc Pubill - 6/10

    Savunmanın sağ tarafında işlevsel bir performans ortaya koydu. Lamine Yamal iç koridora kat ettiğinde Pubill genişlik sağladı, ancak ilk yarıda Perisic'in kontra atak tehdidine karşı dikkatli olmak zorunda kaldı.

  • imago-sport-1084215983.jpgPixsell

    Orta saha

    Rodri - 7/10

    Kaptan, her zamanki taktik zekâsıyla orta sahayı toparladı ve baskının sürmesini sağlamak için yüksek sayıda pas tamamladı. De la Fuente, skor 1-1'de dengedeyken takıma daha fazla dikine oyun katmak isterken onu 71. dakikada oyundan aldı.

    Pedri - 7/10

    Yarı alanlarda etkili oynadı, Luka Modric ve Mateo Kovacic'in yer aldığı orta sahanın kilidini açmaya çalıştı. Teknik güvenilirliği, ev sahibi tribünler sesi yükseltse bile İspanya'nın kontrolü elinde tutmasını sağladı; 87. dakikada oyundan alındı.

    Dani Olmo - 7/10

    Olmo, son üçte bir bölgede başlıca yaratıcılık kıvılcımıydı ve 61. dakikada Merino'nun beraberlik golünün asistini yaptı. Çizgiler arasındaki hareketliliği, geç dakikalarda oyundan çıkmadan önce Sutalo ve Gvardiol'e sorun yaşattı.

  • imago-sport-1084215311.jpgSebastian Frej

    Hücum

    Alex Baena - 5/10

    İlk yarıda oyuna her zamanki etkisini koymakta zorlandı ve devre arasında yapılan taktik değişikliğinin kurbanı oldu. Yerine Merino'nun girmesi maçın dönüm noktası oldu.

    Mikel Oyarzabal - 6/10

    İleri uçta mücadele etti ancak Hırvatistan savunmasının yaptığı 21 uzaklaştırma karşısında net fırsatlar bulmakta zorlandı. Özverili koşularıyla, maçın son bölümünde orta saha oyuncularının değerlendirdiği boş alanlar açtı.

    Lamine Yamal - 7/10

    Hırvatistan beklerinin sık sık iki kişiyle sıkıştırdığı genç oyuncu için sinir bozucu bir geceydi. İspanya daha doğrudan bir yaklaşıma yönelirken, 78. dakikada oyundan alınmadan önce parlak anlar gösterdi.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Mikel Merino - 9/10

    Kusursuz bir sonradan oyuna giriş performansı. Devre arasında oyuna giren Merino, ceza sahasına yaptığı geç koşularla maçın gidişatını değiştirdi. 61. dakikada eşitlik golünü, 88. dakikada ise dramatik galibiyet golünü atarak takımına üç puanı getirdi.

    Martin Zubimendi - 7/10

    71. dakikada oyuna dahil olan Zubimendi, Merino'nun galibiyet golünün kritik asistini yaptı. Orta sahaya maçın son bölümünde taze enerji ve savunma disiplini getirdi.

    Fermin Lopez - 6/10

    71. dakikada Rodri'nin yerine oyuna girdi ve İspanya 10 kişilik rakibine karşı galibiyet golünü ararken temponun korunmasına yardımcı oldu.

    Victor Munoz - 5/10

    78. dakikada oyuna girdi ve maçın çılgın geçen son anlarında uzatma dakikalarında sarı kart gördü.

    Yeremy Pino - N/A

    Skoru korumak için 87. dakikada geç bir hamleyle oyuna alındı.

    Luis de la Fuente - 9/10

    Teknik direktör, yaptığı proaktif değişikliklerle tam not aldı. Takımın gol tehdidindeki eksikliği fark eden de la Fuente'nin devre arasında Merino'yu oyuna alma kararı, doğrudan iki gole ve galibiyete yol açan ustalık eseri bir hamle oldu.