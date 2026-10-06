İspanya, Uluslar Ligi'ndeki kusursuz performansını Split'te Hırvatistan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup edip sürdürdü. Topa sahip olma oranında yüzde 72 gibi çarpıcı bir üstünlük kurmasına rağmen La Roja, 17. dakikada Ivan Perisic'in Igor Matanovic'in asistini değerlendirmesiyle erken geriye düştü. Hırvatistan'ın derinde kurduğu savunma bloğu ve yaptığı 21 uzaklaştırma, Luis de la Fuente'nin ekibi topa hükmettiği bölgelerdeki üstünlüğünü yüksek kalitede pozisyonlara çevirmekte zorlanırken konukları bir saatten fazla süre boyunca frustrasyona uğrattı.

Karşılaşmanın gidişatı, devre arasının ardından Merino'nun oyuna girmesiyle önemli ölçüde değişti. Arsenal'in orta saha oyuncusu, 61. dakikada Dani Olmo'nun akıllıca oyununun ardından eşitliği sağladı, ardından 88. dakikada Martin Zubimendi'nin hazırladığı pozisyonda galibiyet golünü attı. Hırvatistan'ın direnci, Perisic'in geç gördüğü ikinci sarı kartla sekteye uğrasa da İspanya'nın yapısal sabrı ve kulübe gücündeki üstünlüğü sonunda belirleyici oldu ve 3. Grup'taki üst üste dördüncü galibiyetini aldı.