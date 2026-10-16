Getty Images Sport
Çeviri:
İspanya geri adım atmıyor! RFEF, Mısır'la oynanan hazırlık maçıyla ilgili tartışmanın ardından FIFA'nın ayrımcılıkla mücadele kapsamında verdiği cezayı CAS'a taşıyor
RFEF, davayı en yüksek spor mahkemesine taşıyor
İspanya'nın futbol yetkilileri, FIFA bünyesindeki itiraz yollarını tükettikten sonra anlaşmazlığı Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşımaya resmen karar verdi. Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İspanya'ya 20 bin dolar para cezası vermiş ve takımın bir sonraki iç saha hazırlık maçında tribünlerin bir bölümünün kapatılmasına hükmetmişti.
Disiplin cezası, Mart 2026'da RCDE Stadyumu'nda Mısır ile oynanan golsüz beraberlikten kaynaklanıyor. Maçta ev sahibi taraftarların bir bölümü, konuk takıma ve seyircilere yönelik dini içerikli hakaretlerde bulunmuştu.
Dünya Kupası'na hazırlık niteliğindeki maçta taraftarların iki ayrı kez “Zıplamazsan Müslümansın” diye tezahürat yaptığı bildirildi. İkinci olayın ardından stat anonsçusu resmî bir uyarıda bulunurken elektronik skor tabelalarında ayrımcı davranışları kınayan mesajlar gösterildi. Bu çabalara rağmen FIFA, taraftarların davranışlarından RFEF'in sorumlu tutulması gerektiği görüşündeydi.
- Getty Images Sport
Yamal taraftarların davranışını kınadı
Yaşananlar, yıldız kanat oyuncusu Lamine Yamal’ın sert tepkisi de dahil olmak üzere İspanya cephesinde geniş çaplı eleştirilere yol açtı. Müslüman olan Barcelonalı genç oyuncu, sataşmalardan sorumlu kişileri değerlendirirken sözünü sakınmadı ve yaptıklarını saygısızca ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Yamal, tezahüratları yapan kişileri “cahil ve ırkçı” diye tanımlayarak duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Bu tepki, 2026 turnuvası öncesinde kendi taraftarlarının bazı kesimlerinin davranışlarına ilişkin takım içinde giderek artan rahatsızlığı da yansıttı.
FIFA, RFEF'nin teknik savunmasını reddetti
RFEF, FIFA'ya sunduğu savunmada “Müslüman” kelimesinin özünde aşağılayıcı veya hakaret niteliğinde olmadığını ileri sürdü. Olayın, özellikle ırkçılık ve ayrımcılığı ele alan daha katı 15. madde yerine, genel olarak saldırgan veya dinî içerikli mesajları kapsayan 17. madde kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Bu teknik ayrımla cezanın ağırlığının azaltılması amaçlanıyordu. Çünkü 15. madde, millî takımın bir sonraki iç saha maçı için gündemde olan tribünlerin kısmen kapatılması gibi zorunlu asgari yaptırımlar öngörüyor. FIFA Disiplin Kurulu ise bu gerekçeyi ikna edici bulmadı ve savunmayı kısa sürede reddetti.
- Getty Images Sport
Yaptırımın ayrıntıları ve gelecekteki etkileri
CAS’a yapılan itiraz sonuçsuz kalırsa İspanya, bir sonraki iç saha hazırlık maçında tribün koltuklarının en az %15’ini kullanıma kapatmak zorunda kalacak. Kapatılacak koltukların çoğunun kalelerin arkasında olması bekleniyor. FIFA, önceden onay alınması koşuluyla RFEF’in bu kısıtlı alanlara öğrenciler veya ayrımcılıkla mücadele eden kuruluşlar gibi belirli topluluk gruplarını almasına izin verdi.
Ancak 20.000 dolarlık para cezası, yaptırımın değişmeyen bir parçası olmaya devam ediyor. RFEF yetkilisi, “Federasyon, sorumluların tespit edilmesi için ilgili makamlarla tam iş birliği yaptı” dedi ve ilk maçın ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Yaptırımın ne zaman uygulanacağı ise hukuki itirazın seyrine bağlı olarak henüz belirlenecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun