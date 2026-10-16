Yaşananlar, yıldız kanat oyuncusu Lamine Yamal’ın sert tepkisi de dahil olmak üzere İspanya cephesinde geniş çaplı eleştirilere yol açtı. Müslüman olan Barcelonalı genç oyuncu, sataşmalardan sorumlu kişileri değerlendirirken sözünü sakınmadı ve yaptıklarını saygısızca ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Yamal, tezahüratları yapan kişileri “cahil ve ırkçı” diye tanımlayarak duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Bu tepki, 2026 turnuvası öncesinde kendi taraftarlarının bazı kesimlerinin davranışlarına ilişkin takım içinde giderek artan rahatsızlığı da yansıttı.