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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İspanya, Fransa’ya futbol dersi verdi ve rekor kırdı: 2-0’lık ezici galibiyetle Dünya Kupası finalinde Arjantin ya da İngiltere ile karşılaşacak

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası yarı finalini bizimle birlikte CANLI olarak izleyin.

2026 Dünya Kupası


Fransa-İspanya 0-2

Goller: 22' pen. Oyarzabal (İspanya), 58' Pedro Porro (İspanya).



Gerçek bir futbol dersi. 2026 Dünya Kupası, son derece yüksek seviyeli ilk yarı final maçına sahne oldu: Saat 21:00'de Teksas, Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Didier Deschamps'ın Fransa'sını 2-0 mağlup etti. Oyarzabal'ın penaltıdan attığı gol (Dünya Kupası'ndaki beşinci, milli takımdaki otuzuncu golü) ve Pedro Porro'nun golüyle İspanya, 19 Pazar günü East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda oynanacak büyük finalde yer almayı garantiledi. New York’taki MetLife Stadyumu’nda, yarın akşam karşılaşacak olan Arjantin veya İngiltere ile oynanacak finalde, on altı yıl aradan sonra ikinci kez Dünya Şampiyonu olma fırsatını yakaladı.


Turnuvada altı maç üst üste galip gelen ve eleme turlarında hiç gol yemeyen Didier Deschamps’ın Bleus’u, turnuvaya veda ederek üst üste üçüncü finale ve üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kaçırdı. Kylian Mbappé, altı maçta 8 gol atarak Lionel Messi ile aynı seviyede kaldı; Dünya Kupası kariyerinde ise 20 golüyle, turnuvanın tüm zamanların golcü sıralamasında Arjantinli oyuncunun bir gol gerisinde yer alıyor.


Son Avrupa şampiyonu İspanya, büyük maçlarda kusursuz performansını sürdürdü: grup aşamasında Yeşil Burun Adaları’na karşı alınan sürpriz beraberliğin ardından, Luis de la Fuente’nin takımı ritmini ve özgüvenini yeniden kazandı; ayrıca Lamine Yamal da iyi bir performans sergiledi. De la Fuente’nin oyuncuları, Roberto Mancini’nin İtalya’sının elinde bulunan 37 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti; finalde yenilmezliklerini sürdürürlerse bu rekoru geçecekler.


Bu iki milli takımın bir turnuvanın kritik aşamasında karşılaşması ilk kez olmuyor: İspanya, Euro 2024 yarı finalinde Fransa’yı 2-1 mağlup etmiş ve 2025 Uluslar Ligi finalinde 5-4 galip gelmişti; ancak Dünya Kupası’ndaki son karşılaşmaları 2006’daki son 16 turuna dayanıyor ve o maçta Zidane ve arkadaşları 3-1 kazanmıştı. Bu kez rövanş zamanı geldi.





  • HEDEFLER VE ÖNE ÇIKAN EYLEMLER:



    81' - Fransa tehlikeli bir pozisyon yakaladı! Laporte zamanlamayı kaçırdı, top Doue'ye geldi; Doue, kaleden çıkan Unai Simon'u alt etmeye çalıştı, ancak Athletic'in kalecisi yine muhteşem bir kurtarış yaptı.


    78' - İspanya üçüncü golün eşiğinde! Sol kanattan gelen ortada Ferran Torres herkesten önce kafayı vurdu, ancak top az farkla kaleyi ıskaladı.


    67' - Yine Mbappé, bu sefer sol kanattan: ortaya doğru çekip şutunu deniyor, top Cucurella'ya çarpıp köşe vuruşuna gidiyor.


    65' - Mbappé deniyor, sol kanattan ceza sahasına giriyor ancak topu ağların dışına gönderiyor.


    60' - Yamal'ın üçüncü golü iptal edildi! Sağ kanattan pas aldı, Digne'yi geçti, içeri doğru girip topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt pozisyonundaydı.


    58' - İSPANYA SKORU İKİYE ÇIKARDI, PEDRO PORRO! Kanat oyuncusu ile her zamanki gibi Olmo arasında muhteşem bir paslaşmanın ardından top ceza sahasına girer ve şaşkın Digne'yi geçer; 2-0'lık gol kolay bir vuruşla gelir.


    52' - Oyarzabal deniyor, ceza sahası dışında topu alıyor ve sol ayağıyla şut çekiyor, ancak top üstten dışarı çıkıyor.


    45' - Rabiot ikinci sarı kartı ve dolayısıyla kırmızı kartı görme riskiyle karşı karşıya! Bir başka tekme, bu sefer Fabian Ruiz'e. Hakem onu affediyor.


    42' - Rabiot'un Mbappé'ye attığı pas karşısında Unai Simon harika bir çıkış yaptı, İspanyol kaleci Mbappé'den bir nefes farkla önce davrandı.


    38' - Yine İspanya! Yamal ve Olmo arasında muhteşem bir paslaşmanın ardından Yamal ceza sahasında boşluğa kaçar ve ortalıyor: Upamecano, Oyarzabal'dan önce topa müdahale ederek kritik bir kurtarış yapıyor.


    37' - İspanya karşılık veriyor, Pedro Porro sağdan vole vuruşunu yapıyor: top dışarı çıkıyor.


    36' - Fransa kontra atağa çıkıyor, Barcola sol kanada açılıyor ve şut çekmek için boşluk arıyor: top üstten dışarı çıkıyor.


    34' - Fransa için ne büyük tehlike! Unai Simon'un uzun pasında Upamecano topun seyrini yanlış okudu, Baena araya girdi ve çıkan Maignan'ı az kalsın alt ediyordu, ancak ofsayt pozisyonundaydı.


    22' - İSPANYA ÖNE GEÇİYOR, OYARZABAL! Real Sociedad'ın forveti, Maignan'ın soluna yüksek ve güçlü bir şut attı; kaleci hiçbir şey yapamadı: İspanya öne geçti, Oyarzabal'ın Dünya Kupası'ndaki beşinci, milli takımdaki otuzuncu golü.


    20' - İspanya'ya penaltı! Digne, ceza sahası içinde Yamal'a kayarak kötü bir müdahale yaptı; İspanyol oyuncu istemeden dirseğiyle topa önce dokunsa da, net bir penaltı kararı verildi.


    9' - Rabiot, ceza sahası sınırında Olmo’ya yaptığı sert tekme nedeniyle sarı kart gördü.

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    Fransa-İspanya 0-2

    Goller: 22' pen. Oyarzabal (İspanya), 58' Pedro Porro (İspanya)




    FRANSA (4-2-3-1): Maignan; Saliba (30'dan itibaren Lacroix), Koundé, Upamécano, Digne (72'den itibaren Theo Hernández): Rabiot (46'dan itibaren Koné), Tchouameni; Dembélé, Olise (72'den itibaren Cherki), Barcola (57'den itibaren Doue); Mbappé. Teknik direktör: Deschamps


    İSPANYA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro (84'den itibaren Llorente), Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (78'den itibaren Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (78' Merino), Baena (84' Nico Williams); Oyarzabal (74' Ferran Torres). Teknik Direktör: de la Fuente


    Sarı kart görenler: Rabiot (F), Cucurella (S), Mbappé (F).

    Kırmızı kart: -

    Asist: Olmo (S)

    Hakem: Barton (SAL)

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