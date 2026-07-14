İspanya, Fransa’ya futbol dersi verdi ve rekor kırdı: 2-0’lık ezici galibiyetle Dünya Kupası finalinde Arjantin ya da İngiltere ile karşılaşacak

2026 Dünya Kupası





Fransa-İspanya 0-2

Goller: 22' pen. Oyarzabal (İspanya), 58' Pedro Porro (İspanya).









Gerçek bir futbol dersi. 2026 Dünya Kupası, son derece yüksek seviyeli ilk yarı final maçına sahne oldu: Saat 21:00'de Teksas, Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Didier Deschamps'ın Fransa'sını 2-0 mağlup etti. Oyarzabal'ın penaltıdan attığı gol (Dünya Kupası'ndaki beşinci, milli takımdaki otuzuncu golü) ve Pedro Porro'nun golüyle İspanya, 19 Pazar günü East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda oynanacak büyük finalde yer almayı garantiledi. New York’taki MetLife Stadyumu’nda, yarın akşam karşılaşacak olan Arjantin veya İngiltere ile oynanacak finalde, on altı yıl aradan sonra ikinci kez Dünya Şampiyonu olma fırsatını yakaladı.





Turnuvada altı maç üst üste galip gelen ve eleme turlarında hiç gol yemeyen Didier Deschamps’ın Bleus’u, turnuvaya veda ederek üst üste üçüncü finale ve üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kaçırdı. Kylian Mbappé, altı maçta 8 gol atarak Lionel Messi ile aynı seviyede kaldı; Dünya Kupası kariyerinde ise 20 golüyle, turnuvanın tüm zamanların golcü sıralamasında Arjantinli oyuncunun bir gol gerisinde yer alıyor.





Son Avrupa şampiyonu İspanya, büyük maçlarda kusursuz performansını sürdürdü: grup aşamasında Yeşil Burun Adaları’na karşı alınan sürpriz beraberliğin ardından, Luis de la Fuente’nin takımı ritmini ve özgüvenini yeniden kazandı; ayrıca Lamine Yamal da iyi bir performans sergiledi. De la Fuente’nin oyuncuları, Roberto Mancini’nin İtalya’sının elinde bulunan 37 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti; finalde yenilmezliklerini sürdürürlerse bu rekoru geçecekler.





Bu iki milli takımın bir turnuvanın kritik aşamasında karşılaşması ilk kez olmuyor: İspanya, Euro 2024 yarı finalinde Fransa’yı 2-1 mağlup etmiş ve 2025 Uluslar Ligi finalinde 5-4 galip gelmişti; ancak Dünya Kupası’ndaki son karşılaşmaları 2006’daki son 16 turuna dayanıyor ve o maçta Zidane ve arkadaşları 3-1 kazanmıştı. Bu kez rövanş zamanı geldi.















