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Rodri Oyarzabal Porro Spain GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

İspanya-Fransa maçı oyuncu değerlendirmeleri: Rodri, La Roja’nın oyununu yönlendirirken, Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro, üstün bir performans sergileyen Avrupa şampiyonlarının Dünya Kupası finaline yükselmesini sağladı

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İspanya
Rodri
Dünya Kupası
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Fransa - İspanya

İspanya, Salı günü Fransa’yı 2-0’lık net bir skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline katılma hakkını elde etti. Mikel Oyarzabal’ın penaltı golü ve Pedro Porro’nun ikinci yarıda attığı gol, Dallas’ta sergilenen üstün performansla La Roja’ya galibiyeti getirdi; bu performans, kendi yarı finallerine hazırlanan hem İngiltere hem de Arjantin’de endişe uyandırmış olmalı.

İspanya maçın başından itibaren top hakimiyetini elinde tuttu ve ilk yarının ortalarında, Lamine Yamal’ın Fransa ceza sahası içinde Lucas Digne tarafından faul görmesi üzerine Oyarzabal’ın penaltıyı gole çevirmesiyle öne geçti. La Roja skoru 2-0’a getirmeliydi, ancak Yamal ve Dani Olmo’nun ustaca paslaşmalarının ardından Fabian Ruiz’in şutu engellendi.

Maçın gidişatı ikinci yarıda da aynı şekilde devam etti ve İspanya, Porro'nun ceza sahası kenarında Olmo ile paslaşmasının ardından Mike Maignan'ı soğukkanlılıkla geçerek skoru 2-0'a taşıdı.

Yamal, kısa süre sonra rakip savunmayı geçip üst köşeye bir şut göndererek skoru 3-0'a getirecek gibi göründü, ancak genç oyuncunun sevinci, çok az farkla ofsayt olduğu tespit edilince yarıda kaldı.

Fransa maça yeniden ortak olmak için bastırdı, ancak Kylian Mbappé'nin kaleyi bulamayan birkaç şutu dışında, bir gol atıp maçı heyecanlı bir finale taşıyacak gibi görünmedi.

GOAL, Dallas'taki İspanya oyuncularını değerlendiriyor...

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    Kaleci ve Savunma

    Unai Simon (7/10):

    Ciddi bir kurtarış yapmak zorunda kalmadı, ancak ilk yarıda Mbappé'nin kaleye doğru koşarak gol fırsatı yakalamasını engellemek için kaleden çıkarak muhteşem bir müdahale yaptı.

    Pedro Porro (8/10):

    Maçın başında Barcola karşısında birkaç tehlikeli an yaşadı, ancak hem savunmada hem de top hakimiyetinde oyuna iyice ısındı. İspanya'nın ikinci golünü atarken büyük bir soğukkanlılık gösterdi.

    Pau Cubarsi (9/10):

    Maçı mükemmel bir şekilde okudu ve kendi ceza sahası çevresinde sürekli bloklar ve top kesmeler yaptı. Olağanüstü bir performans sergilerken, birden fazla kez top sürme yeteneğini de sergiledi.

    Aymeric Laporte (8/10):

    Doğduğu ülkeye karşı İspanya savunmasını yönetirken tüm tecrübesini sergiledi. Fiziksel gücü ve soğukkanlılığını eşit ölçüde ortaya koydu.

    Marc Cucurella (8/10):

    Sarı kart görmesine rağmen toparlanarak hem Olise'yi hem de Dembele'yi başarıyla durdurdu. Real Madrid'in yeni sol bekinin karar verme yeteneği muhteşemdi.

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    Orta saha

    Fabian Ruiz (7/10):

    Orta sahada oyunu iyi bir şekilde yönlendirdi, ancak bazı riskli pasları sonuç vermedi. İlk yarıda Upamecano'nun yakın mesafeden şutunu engellediği pozisyonda gol atması gerektiğini düşünebilir.

    Rodri (9/10):

    2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi, bir kez daha sahneye damga vuran bir performans sergiledi. Top kapma mücadelelerini kazandı, paslarıyla oyunun temposunu korudu ve İspanya'nın iyi oynadığı her şeyin mimarı oldu.

    Dani Olmo (9/10):

    Dar alanlarda muhteşem bir performans sergiledi; hem topu sürerek ilerledi hem de sırtı kaleye dönükken hassas dokunuşlar sergiledi; en dikkat çekici olanı ise ikinci golün asistiydi.

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    Saldırı

    Lamine Yamal (8/10):

    Maç boyunca Digne'yi nasıl zorladığını özetleyen bir anda, zekasını göstererek penaltı kazandırdı. Çok az bir ofsayt nedeniyle golünün iptal edilmesi talihsiz bir durumdu.

    Mikel Oyarzabal (8/10):

    Maça her zaman aktif bir şekilde dahil olmadı, ancak penaltısı durdurulamazdı; zaman zaman derinlere inerek ekstra bir adam yaratıp, zarif dokunuşlarıyla İspanya'nın ataklarını ateşledi.

    Alex Baena (6/10):

    Son üçte birde kayda değer bir katkı yapamasa da, İspanya'nın sol kanadında sağlam bir performans sergiledi.

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    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Ferran Torres (5/10):

    Oyarzabal'ın yerine oyuna girdikten sonra skoru 3-0'a getirebilecek iyi bir pozisyonda kafayı vurdu ancak top dışarı çıktı.

    Mikel Merino (6/10):

    Olmo'nun yerine oyuna girdi, ancak maçın sonlarında kahramanlık gösterisine gerek kalmadı.

    Pedri (6/10):

    Kısa süreli oyunda birkaç dikkat çekici dripling sergiledi.

    Marcos Llorente (N/A):

    Maçın son dakikalarında Porro'ya dinlenme fırsatı verdi.

    Nico Williams (Değerlendirilemez):

    Baena'nın yerine oyuna girdikten sonra sol kanattan birkaç hızlı atak yaptı.

    Luis de la Fuente (9/10):

    Takımı, birçok kişinin turnuvanın en iyisi olduğunu düşündüğü rakibi karşısında sahayı tamamen domine etti. Oyuncuları neredeyse hiç hata yapmadı ve o da son derece yetenekli futbolculardan en iyi verimi nasıl alabileceğini bir kez daha gösterdi.

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