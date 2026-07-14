İspanya-Fransa maçı oyuncu değerlendirmeleri: Rodri, La Roja’nın oyununu yönlendirirken, Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro, üstün bir performans sergileyen Avrupa şampiyonlarının Dünya Kupası finaline yükselmesini sağladı

Unai Simon (7/10):

Ciddi bir kurtarış yapmak zorunda kalmadı, ancak ilk yarıda Mbappé'nin kaleye doğru koşarak gol fırsatı yakalamasını engellemek için kaleden çıkarak muhteşem bir müdahale yaptı.

Pedro Porro (8/10):

Maçın başında Barcola karşısında birkaç tehlikeli an yaşadı, ancak hem savunmada hem de top hakimiyetinde oyuna iyice ısındı. İspanya'nın ikinci golünü atarken büyük bir soğukkanlılık gösterdi.

Pau Cubarsi (9/10):

Maçı mükemmel bir şekilde okudu ve kendi ceza sahası çevresinde sürekli bloklar ve top kesmeler yaptı. Olağanüstü bir performans sergilerken, birden fazla kez top sürme yeteneğini de sergiledi.

Aymeric Laporte (8/10):

Doğduğu ülkeye karşı İspanya savunmasını yönetirken tüm tecrübesini sergiledi. Fiziksel gücü ve soğukkanlılığını eşit ölçüde ortaya koydu.

Marc Cucurella (8/10):

Sarı kart görmesine rağmen toparlanarak hem Olise'yi hem de Dembele'yi başarıyla durdurdu. Real Madrid'in yeni sol bekinin karar verme yeteneği muhteşemdi.