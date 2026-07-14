İspanya-Fransa maçı oyuncu değerlendirmeleri: Rodri, La Roja’nın oyununu yönlendirirken, Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro, üstün bir performans sergileyen Avrupa şampiyonlarının Dünya Kupası finaline yükselmesini sağladı

İspanya maçın başından itibaren top hakimiyetini elinde tuttu ve ilk yarının ortalarında, Lamine Yamal’ın Fransa ceza sahası içinde Lucas Digne tarafından faul görmesi üzerine Oyarzabal’ın penaltıyı gole çevirmesiyle öne geçti. La Roja skoru 2-0’a getirmeliydi, ancak Yamal ve Dani Olmo’nun ustaca paslaşmalarının ardından Fabian Ruiz’in şutu engellendi.
Maçın gidişatı ikinci yarıda da aynı şekilde devam etti ve İspanya, Porro'nun ceza sahası kenarında Olmo ile paslaşmasının ardından Mike Maignan'ı soğukkanlılıkla geçerek skoru 2-0'a taşıdı.
Yamal, kısa süre sonra rakip savunmayı geçip üst köşeye bir şut göndererek skoru 3-0'a getirecek gibi göründü, ancak genç oyuncunun sevinci, çok az farkla ofsayt olduğu tespit edilince yarıda kaldı.
Fransa maça yeniden ortak olmak için bastırdı, ancak Kylian Mbappé'nin kaleyi bulamayan birkaç şutu dışında, bir gol atıp maçı heyecanlı bir finale taşıyacak gibi görünmedi.
GOAL, Dallas'taki İspanya oyuncularını değerlendiriyor...