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İspanya, FIFA Kadınlar Dünya Sıralaması'ndaki liderliğini pekiştirirken Malavi 49 basamaklık tarihî bir yükseliş kaydetti
- AFP
İspanya dünya sıralamalarına damga vuruyor
FIFA'nın son sıralama güncellemesinde İspanya, dünyanın bir numaralı takımı olarak konumunu sağlamlaştırdı. İspanya, son millî maçlar döneminde ABD deplasmanında iki maç oynadı. İlk maçta kritik bir galibiyet alırken ikinci maçta çekişmeli bir beraberlik elde etti.
Bu sonuçlarla İspanya, ikinci sıradaki ABD ile arasındaki farkı 80 puana yaklaştırdı. Almanya ise sahasında oynadığı iki hazırlık maçını kazanarak zirvedeki ikiliyle arasındaki farkı azalttı ve üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Danimarka ilk 10'a dönüşünü garantiledi
Sıralamanın daha alt basamaklarında Danimarka, Ağustos 2010'dan bu yana ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'a döndü. İskandinav ekibi, Kanada deplasmanındaki maçlarında bir galibiyet ve bir beraberlik alarak iki sıra yükseldi ve 10. basamağa yerleşti.
Bu yükselişin ardından Hollanda ve Kuzey Kore birer sıra gerileyerek sırasıyla 11. ve 12. basamağa düştü. İngiltere şu anda dördüncü sırada yer alırken, sıralamanın üst basamaklarındaki yoğun rekabette Japonya beşinci, Fransa ise altıncı sırada bulunuyor.
Malavi sıralamada tarihi bir sıçrama yaptı
Son sıralamada en büyük yükselişi Malawi kaydetti. Daha önce görülmemiş biçimde 49 basamak yükselen Malawi, dünya sıralamasında 104. sıraya çıktı. Malawi, CAF Kadınlar Afrika Uluslar Kupası’nda finale uzanan dikkat çekici performansının ardından 158,44 puan toplayarak rekor kırdı.
Malawi, Olimpiyat ön eleme maçlarında bir dizi galibiyet alırken FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na tarihinde ilk kez katılma hakkı da kazandı. Buna karşılık Mısır, kıta turnuvasındaki üç grup maçını da kaybettikten sonra 14 basamak gerileyerek 113. sıraya düştü ve sıralamadaki en büyük düşüşü yaşadı.
- Getty Images Sport
Bir sonraki güncellemeye bakış
Millî takımlar yaklaşan FIFA Kadınlar Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdürürken dünya futbolundaki güç dengeleri değişmeye devam edebilir. Dünya sıralamasının bir sonraki resmî güncellemesi 7 Aralık'ta yayımlanacak. Bu da takımlara yıl bitmeden sıralamadaki yerlerini iyileştirmek için sınırlı süre bırakıyor.
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