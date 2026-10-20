FIFA'nın son sıralama güncellemesinde İspanya, dünyanın bir numaralı takımı olarak konumunu sağlamlaştırdı. İspanya, son millî maçlar döneminde ABD deplasmanında iki maç oynadı. İlk maçta kritik bir galibiyet alırken ikinci maçta çekişmeli bir beraberlik elde etti.

Bu sonuçlarla İspanya, ikinci sıradaki ABD ile arasındaki farkı 80 puana yaklaştırdı. Almanya ise sahasında oynadığı iki hazırlık maçını kazanarak zirvedeki ikiliyle arasındaki farkı azalttı ve üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.