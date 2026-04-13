İspanya, Fas'tan daha mı haklı 2030 Dünya Kupası Finali'ni düzenlemeye? Gerçekler bunun aksini gösteriyor

Son zamanlarda İspanya'daki stadyumlarda artan ırkçılık olayı, gündemdeki konuyu gündeme getiriyor

İspanya ile Fas arasında 2030 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için süren müzakere süreci, bir çekişme ve gerilim ortamına sahne oluyor; Avrupa ülkesi kupanın kendi topraklarında kaldırılması gerektiği konusunda ısrar ederken, Fas ise hazırlık durumu, altyapı ve FIFA'nın turnuva hakkında vermek istediği imaj açısından en uygun alternatif olduğunu öne sürüyor.

Arka planda ise İspanyol stadyumlarında art arda yaşanan bir dizi ırkçılık olayı, acil bir etik soruyu gündeme getiriyor: "Tüm ırk ve renkleri bir araya getiren bir maçı, ırkçılıkla mücadele konusunda sicili hala açık olan bir ülkeye vermek uygun mu?"

Vinícius Júnior, ırkçılıkla mücadele koşulları iyileşmezse Dünya Kupası'nın İspanya'dan alınmasını talep ettiğinden beri tartışmalar dinmiyor. O zamanki açıklamaları İspanyol medyasında geniş bir eleştiri kampanyasıyla karşılanmıştı, ancak son günlerdeki olaylar ona sahada pratik bir dayanak sağladı.

Buna karşılık Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı düzenleyerek modern stadyumlar, iyi bir organizasyon ve 2030 Dünya Kupası'nın tarihi finalinin Akdeniz'in güney kıyısında güvenli ve modern bir yuva bulabileceği mesajını verdi.

  • Büyük Final

    FIFA, 2030 Dünya Kupası'nın organizasyonunu İspanya, Portekiz ve Fas'tan oluşan üçlü aday grubuna verme kararı aldı; ayrıca, Dünya Kupası'nın ilk edisyonunun 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da 3 sembolik açılış maçı düzenlenecek.

    Ancak teklifin en hassas noktası, Madrid ile Rabat arasında gizli bir rekabete dönüşen final maçının nerede oynanacağıydı.

    İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Luzán, İspanya'nın finali ev sahipliği yapacağını defalarca vurguladı. Organizasyonel açıdan en yetkin ülkeye maçın verilmemesini "imkansız" olarak nitelendiren Luzán, finalin büyük olasılıkla yenilenmiş Santiago Bernabéu veya Camp Nou'da oynanacağını belirtti.

    Buna karşılık, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lakja, finalin yeni Kazablanka Stadyumu'nda (yaklaşık 115 bin seyirci kapasitesine ulaşması bekleniyor) oynanmasını açıkça istedi ve Fas'ın böylesine tarihi bir dosyada ikincil bir ortak rolünü kabul etmeyeceğini belirten bir mesaj verdi.

    Bu raporun hazırlandığı ana kadar FIFA, finali hangi şehrin ev sahipliği yapacağını resmi olarak açıklamadı ve kararın genellikle turnuvanın başlamasından yaklaşık iki yıl önce kesinleştiğini belirtmekle yetindi. Bu durum, gelecekteki gelişmeler ışığında tartışmanın gidişatının değişmesine kapıyı açık bırakıyor.

  • Vinícius Júnior alarm zillerini çalıyor

    Vinícius Júnior, sadece yuhalamalardan şikayet eden bir oyuncu değildi; ünlü Mestalla olayıyla birlikte İspanyol futbol sahalarında ırkçılıkla açık bir mücadelenin simgesi haline geldi. Bu olay, İspanyol futbol tarihinde ırkçı tacizler nedeniyle taraftarların hapis cezasına çarptırıldığı ilk yargı kararıyla sonuçlandı.

    Brezilyalı oyuncu, birden fazla stadyumda bir dizi tacize maruz kaldı ve cezalandırılmayan hakaretlerin tekrarlanması nedeniyle futbol oynamaya olan isteğinin azaldığını belirten etkileyici açıklamalarda bulundu.

    Uluslararası bir televizyon röportajında büyük bir tartışma yaratan Vinícius, İspanya'nın ırkçılıkla mücadelede gerçek bir ilerleme kaydetmezse 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkından mahrum bırakılması gerektiğini söyledi ve bir oyuncunun, ten rengi nedeniyle ırkçı hakaretlere maruz kalabileceği bir ülkede maçlara çıkarken kendini güvende hissedemeyeceğini vurguladı.

    Brezilyalı yıldızın açıklamaları, İspanyol medyasının bir kesimi ve bir ülkenin imajını zedelediğini düşünen sporcular tarafından açıkça reddedildi, ancak bunu takip eden olaylar, sözlerine anlık bir öfkenin ötesinde yeni bir ağırlık kazandırdı.

  • İspanya-Mısır maçı... "Zıplamayan Müslüman'dır"

    Son günlerdeki en büyük kıvılcım, Dünya Kupası öncesinde sadece teknik bir hazırlık maçı olması beklenen bir dostluk karşılaşmasından çıktı: Barselona’daki Espanyol kulübüne ait “RCDE” stadyumunda oynanan İspanya-Mısır maçı.

    Maçın ilk dakikaları geçmeden tribünlerde bazı taraftarlar tarafından "Zıplamayan Müslüman'dır" sloganı atılmaya başlandı. Bu slogan, İspanyol stadyumlarında bilinen bir sloganın değiştirilmiş haliydi, ancak burada rakip ülkenin dini, oyuncularının ve taraftarlarının çoğunluğu ile ekran başında oturan tüm Müslümanlar hedef alınmıştı.

    Sloganlar geçici bir olay değildi, ilk yarıda ve sonraki dönemlerde tekrarlandı, bu da maçın organizatörlerini iç radyo ve stadyum ekranları üzerinden ırkçı ifadelerden uyaran ve spor tesislerinde ırkçı davranışları suç sayan yasaları hatırlatan mesajlar yayınlamaya zorladı. bunun üzerine seyircilerin bir kısmı yuhalamaya başladı.

    Katalan polisi, "İslamofobik ve yabancı düşmanı tezahüratlar" hakkında derhal soruşturma açıldığını duyururken, İspanya Futbol Federasyonu da olanları resmi olarak kınadı ve nefret ile ırkçılığın stadyumlarda yeri olmadığını vurguladı.

  • Yamal patlıyor ve Mısır kınıyor

    Bu manzara, Fas ve Ekvator Ginesi kökenli ve Müslüman olan Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal üzerinde de az etkilenmedi; haberlere göre, yaşananlardan psikolojik olarak etkilendiği ve sahadaki görevini tamamladıktan sonra taraftarlara selam verme turunu tamamlamadan soyunma odasına çekildiği ortaya çıktı.

    Yamal, sosyal medya hesapları üzerinden net bir mesaj yayınladı. Mesajında, bu tezahüratları, kendisine kişisel olarak yöneltilmemiş olsa bile "cahilce ve ırkçı", "saygısız ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. "Allah'a şükür Müslümanım" diyen Yamal, dine yönelik alayların cehaleti yansıttığını ve bununla bir arada yaşanamayacak bir nefret söylemi olduğunu vurguladı.

    Mısır tarafında ise Mısır Futbol Federasyonu tezahüratları kınadı ve bunları İspanyol halkını temsil etmeyen bir azınlığın kabul edilemez davranışları olarak nitelendirdi; aynı zamanda milli marşın aşağılanmasını veya İslam dinine hakaret edilmesini tamamen reddettiğini vurguladı.

    Uluslararası baskının artması, FIFA'yı bu tezahüratlar nedeniyle İspanyol Federasyonu aleyhine disiplin işlemlerini başlatmaya itti. Bu adım, konunun artık sadece iç medyada tartışılan bir mesele olmadığını, dünyanın en yüksek futbol otoritesinin masasında resmi bir dosya haline geldiğini teyit ediyor.

  • Real Madrid ve Atlético Madrid aynı sahneyi tekrarlıyor... Futbol kuşatma altında

    İspanya ile Mısır arasındaki maçla ilgili tartışmalar henüz dinmemişken, sosyal medya platformlarında yeni videolar ortaya çıktı. Bu videolarda, Real Madrid taraftarlarından oluşan bir grubun, takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile oynayacağı maç öncesinde Santiago Bernabéu Stadyumu çevresinde, "Zıplamayan Müslüman'dır" şeklinde neredeyse aynı sloganı attığı görülüyor.

    Bu sefer mesele, bir milli takımın Müslüman bir ülkeyle oynadığı maçla ilgili değildi; aksine, bir grup taraftar arasında bir tür "folklor" olarak tekrarlanan bir davranışla ilgiliydi. Bu davranışın, dünya çapında yüz milyonlarca insanın dinine, hatta kendi takımlarının oyuncularının dinine yönelik bariz bir hor görme içerdiğinin farkında değillerdi.

    Aynı dönemde, birçok haber, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağı sırasında Atlético Madrid taraftarlarının Lamine Yamal'a yönelik davranışlarına dikkat çekti. Bu olayda, "Fas'a dön" ve ""Git Fas'ta oyna" gibi ifadeler duyuldu. Bu olaylar, futbol tribünlerinde oyuncunun kökeni ve dini geçmişinin sürekli olarak siyasileştirildiğini gösterdi.

    Bu olaylar, geniş bir izleyici kitlesinin, Vinícius ve Yamal'ın ırkçılıkla mücadelesinin bireysel bir istisna değil, sadece mevsimlik kınama açıklamalarıyla değil, köklü bir çözüm gerektiren daha derin bir kültürel sorunun ifadesi olduğu yönündeki inancını pekiştirdi.

  • Ömer El Hilali... İspanya futbol sahalarından bir tanıklık

    Aynı olayda, İspanya Ligi’nin kalbinden bir başka Faslı ses öne çıkıyor: Espanyol ve Fas Milli Takımı’nda forma giyen bek Omar El Hilali, kendisi de ırkçılığın çeşitli yüzleriyle karşı karşıya kaldı.

    El Hilali, Elche'nin forveti Rafa Mir'den ırkçı bir hakaret aldığını iddia ettikten sonra hakemin maçı bir süre durdurduğu olayın taraflarından biriydi. Bu hakaret, El Hilali'nin göçmen kökenlerine yönelik aşağılayıcı bir imayı içeriyordu ve La Liga'da ırkçılıkla mücadele protokolünün devreye sokulmasına ve olayla ilgili soruşturma açılmasına neden oldu.

    El Hilali daha sonra basın röportajlarında İspanyol stadyumlarındaki Müslüman karşıtı tezahüratları kesin bir dille reddetti. İspanya-Mısır maçında yaşananları örnek göstererek, hiçbir dinin alay konusu edilmesinin kabul edilemez olduğunu, tıpkı hiçbir Hıristiyan'ın stadyumlarda inancıyla alay edilmesini kabul etmediği gibi, belirtti.

    Dikkat çekici olan, El Hilali'nin konuşmasında Lamine Yamal'ın adını anmasıydı. İspanya'nın şu anki en iyi oyuncularından birinin Fas kökenli bir Müslüman olduğunu ve La Roja'yı temsil etmeyi seçtiğini hatırlatarak, onun en azından saygı görmeyi hak ettiğini, diniyle alay eden tezahüratları dinlemek zorunda kalmaması gerektiğini belirtti.

    Farklı ortamlardan gelen oyuncuların bu ifadeleri – esmer tenli bir Brezilyalı, Fas kökenli genç bir forvet ve Katalonya’da oynayan Faslı bir defans oyuncusu – bir araya gelerek kolayca inkar edilemeyecek bir gerçeğin resmini çiziyor: İspanyol futbol tribünlerinin bir kısmında, ırkçılık ve nefret söylemiyle ilgili tekrarlanan bir sorun var ve bu durum, gezegendeki en büyük futbol etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkenin imajına kaçınılmaz olarak yansıyor.

  • İspanyol yetkililerin açıklamaları... ve bu açıklamaları yalanlayan sahadaki gerçekler

    Bu eleştiriler karşısında, önde gelen İspanyol isimler, ülkenin ırkçı olmadığını ve yaşananların toplumun tamamını temsil etmeyen bir azınlığın davranışlarından ibaret olduğunu vurguladılar.

    Dani Carvajal gibi oyuncular, La Liga'da ırkçılıkla mücadeleye yönelik gelişmiş protokoller olduğunu ve spor ve yargı kurumlarının, Mestalla'daki Vinícius vakasında olduğu gibi, faillere karşı hükümler vermeye başladığını belirterek İspanya'nın imajını savundu.

    Ancak olayların kısa bir süre içinde tekrarlanması, kulüp stadyumlarından milli takım maçlarına yayılması, ardından polis soruşturmaları ve FIFA'nın Müslümanlara karşı düşmanca tezahüratlar nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu'na karşı disiplin işlemlerini başlatması, meseleyi sadece "bazı disiplinsiz bireyler" olarak özetlemeyi zorlaştırıyor.

    Buradaki sorun, İspanya'nın özünde ırkçı bir ülke olup olmadığıyla değil, biriken bu olayların farklı kökenlerden gelen oyunculara ve taraftarlara, ve en başta Fas olmak üzere Dünya Kupası'nda ortak olan ülkelere verdiği mesajla ilgilidir.

  • Fas... Organizasyonel hazırlık ve mükemmel bir mesaj

    Diğer yandan Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası’nı düzenleme fırsatını, organizasyonel kapasitesini somut bir şekilde sergilemek için değerlendirdi. 6 büyük şehirde 9 muhteşem stadyum kullanıma açıldı; bunların bir kısmı yenilendi, bir kısmı ise turnuva için özel olarak inşa edildi. Bu stadyumlarda zemin kalitesi, kapasite ve ulaşım kolaylığı gibi modern standartlara özel önem verildi.

    Açılış ve final maçlarına ev sahipliği yapan Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu, güçlü bir taraftar atmosferine sahip modern bir futbol stadyumu olarak ortaya çıktı ve turnuva boyunca tribünlerde sistematik ırkçılıkla ilgili herhangi bir şikayet yaşanmadı.

    Turnuva, 2030 Dünya Kupası ortak adaylığı hazırlıkları kapsamında, kapasitesini artıran ve tesislerini iyileştiren yenileme çalışmalarının ardından, Kazablanka'daki Muhammed V Stadyumu ve diğer tarihi stadyumları da yeniden gündeme getirdi.

    Turnuva finalini eşlik eden hakemlik kaosu ve tartışmalara ve İspanya Futbol Federasyonu başkanının bunu Faslı organizasyona yönelik örtülü bir saldırı olarak kullanmasına rağmen, altyapı ve donanım seviyesi birçok gözlemci tarafından övgüyle karşılandı ve Krallığın büyük Dünya Kupası maçlarını ağırlamaya hazır olma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

    En önemli gösterge, Fas'ın resmi ve halk söylemlerinde kendisini dini ve kültürel açıdan çeşitlilik barındıran, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve bu etkinliği uyum ve açıklık imajını güçlendirmek için kullanmaya çalışan bir ülke olarak sunmasıdır. Bu söylem, ırkçılık ve nefret söylemine karşı hoşgörü gösterilmeyeceğine dair FIFA'nın açık mesajlarıyla güçlü bir uyum içindedir.

  • Hangi ülke finalin onuruna daha layık?

    İşte burada asıl soru ortaya çıkıyor: 2030 Dünya Kupası finalini düzenleme konusunda İspanya, Fas'tan daha mı haklı? 

    Tarihsel deneyim ve büyük turnuvaların organizasyonu açısından, İspanya'nın büyük spor etkinliklerini düzenleme konusunda uzun bir geçmişe ve Madrid, Barselona, Sevilla gibi şehirlerde güçlü bir altyapıya sahip olduğu şüphe götürmez. Ancak finalin önemi sadece altyapıyla ölçülmez, aynı zamanda milyarlarca insanın ekran başına toplandığı bir anda dünya futbolunun vermek istediği imaj ve mesajla da ölçülür.

    Fenisios'un birden fazla stadyumda hedef alınmasından, İspanya-Mısır maçındaki Müslüman karşıtı tezahüratlara, ardından Santiago Bernabéu çevresinde aynı sloganın tekrarlanması, Lamine Yamal'a yöneltilen ırkçı sözler ve diğer olaylar, İspanya'nın turnuvanın 100. yılındaki en önemli maçı düzenlemek için ahlaki açıdan tamamen hazır olduğu iddiasını zayıflatmaktadır.

    Buna karşılık Fas, organizasyonel hazırlık ile insani mesajı bir araya getirebilen bir seçenek olarak kendini ortaya koyuyor; Müslüman çoğunluğa sahip bir ülke olarak, dünya futbolundaki dini ve kültürel çeşitliliğin tanınmasının önemli bir sembolü olan bir finali ilk kez ev sahipliği yapıyor.

  • Dünyayı bir araya getiren bir maçta ırkçılığa yer yok

    Dünya, futbolun herkes için bir oyun olduğu mesajını yayarken, siyahilere ve Müslümanlara karşı nefret dolu sloganların sıkça duyulduğu bir ülkede final maçının düzenlenmesi fikri, Dünya Kupası’nın ruhuyla bariz bir çelişki oluşturuyor.

    Dünya halklarını tek bir bayrak altında birleştirmesi beklenen bir maç, aynı zamanda tribünlerin bir oyuncunun ten rengi veya tüm seyircilerin dini nedeniyle tezahürat yaptığına tanık olamaz.

    Yayınlandığında birçok kişiye abartılı gelen Vinícius Júnior'un açıklamaları, son gelişmelerle birlikte daha da inandırıcılık kazanıyor; O, tek bir maçtan değil, ülkenin tarihi finali ağırlamaya hazır olduğu söylenebilmesi için uzun soluklu kurumsal çalışmalar, daha sıkı yasalar ve açık bir siyasi ve sportif irade gerektiren genel bir ortamdan bahsediyordu.

    Hala tribünlerini nefret söyleminden arındırmak için mücadele eden İspanya ile son yıllarda iddialı bir organizasyon imajı ve açıklık ve çeşitlilik mesajı sunan Fas arasında, objektif cevap, 2030 Dünya Kupası finalini ev sahipliği onurunu, futbolun en temel sloganıyla daha uyumlu olan tarafa verme yönünde görünüyor: Stadyumlarda ırkçılığa yer yok.

