İspanya ile Fas arasında 2030 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için süren müzakere süreci, bir çekişme ve gerilim ortamına sahne oluyor; Avrupa ülkesi kupanın kendi topraklarında kaldırılması gerektiği konusunda ısrar ederken, Fas ise hazırlık durumu, altyapı ve FIFA'nın turnuva hakkında vermek istediği imaj açısından en uygun alternatif olduğunu öne sürüyor.

Arka planda ise İspanyol stadyumlarında art arda yaşanan bir dizi ırkçılık olayı, acil bir etik soruyu gündeme getiriyor: "Tüm ırk ve renkleri bir araya getiren bir maçı, ırkçılıkla mücadele konusunda sicili hala açık olan bir ülkeye vermek uygun mu?"

Vinícius Júnior, ırkçılıkla mücadele koşulları iyileşmezse Dünya Kupası'nın İspanya'dan alınmasını talep ettiğinden beri tartışmalar dinmiyor. O zamanki açıklamaları İspanyol medyasında geniş bir eleştiri kampanyasıyla karşılanmıştı, ancak son günlerdeki olaylar ona sahada pratik bir dayanak sağladı.

Buna karşılık Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı düzenleyerek modern stadyumlar, iyi bir organizasyon ve 2030 Dünya Kupası'nın tarihi finalinin Akdeniz'in güney kıyısında güvenli ve modern bir yuva bulabileceği mesajını verdi.