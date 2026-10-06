İspanya, Stadion Poljud'a tek bir puanın bile son 16 turuna yükselmeyi garantilemeye yeteceğini bilerek geldi, ancak karşısında İngiltere'ye karşı alınan ağır yenilginin ardından gururunu yeniden kazanmakta kararlı bir Hırvatistan buldu. Normalde topa sahip olduğunda son derece sakin olan La Roja, ev sahibinin ilk fiziksel mücadelelere damga vurup İspanya saflarındaki en ufak rehavet belirtisini değerlendirmeye çalışmasıyla kendisini hatalara zorlanmış halde buldu.

Ev sahibi ekip, agresif başlangıcının karşılığını almak için fazla beklemedi ve sadece 17 dakika sonra öne geçti. Unai Simon, Josip Stanisic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu keskin bir refleksle çıkardıktan sonra İspanyol kaleci bir kez daha Igor Matanovic'in sert şutunu çelmek için devreye girdi. Ancak dönen top tam Ivan Perisic'in önüne düştü ve tecrübeli oyuncu en çabuk reaksiyonu vererek topu kafayla ağlara gönderdi, tribünlerde büyük sevinç yarattı.

İspanya, ilk yarının büyük bölümünde ritmini bulmakta zorlandı; zira Hırvatistan'ın Luka Modric, Mateo Kovacic ve Kristijan Jakic'ten oluşan orta saha üçlüsü merkezi alanları başarıyla kapattı. Pedri'nin yaratıcı görüşü bile alan darlığı nedeniyle sınırlanırken, konuk ekip sağ kanatta Lamine Yamal'ın bireysel yeteneğine ve Pubill ile yaptığı bindirmelere büyük ölçüde bağımlı kaldı. İlk yarının sonlarında Pedri'nin nefis pasının ardından Yamal'ın topu yan ağlara gönderdiği kısa süreli baskıya rağmen İspanya devre arasına geride girdi ve maçı lehine çevirmek için önemli bir taktik değişikliğe ihtiyaç duydu.