AFP
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İspanya durdurulamıyor! Mikel Merino'nun dublesi, Hırvatistan karşısında geri dönüş galibiyetini tamamladı ve çeyrek final biletini getirdi
İspanya, Split'te fırtınayı atlattı
İspanya, Stadion Poljud'a tek bir puanın bile son 16 turuna yükselmeyi garantilemeye yeteceğini bilerek geldi, ancak karşısında İngiltere'ye karşı alınan ağır yenilginin ardından gururunu yeniden kazanmakta kararlı bir Hırvatistan buldu. Normalde topa sahip olduğunda son derece sakin olan La Roja, ev sahibinin ilk fiziksel mücadelelere damga vurup İspanya saflarındaki en ufak rehavet belirtisini değerlendirmeye çalışmasıyla kendisini hatalara zorlanmış halde buldu.
Ev sahibi ekip, agresif başlangıcının karşılığını almak için fazla beklemedi ve sadece 17 dakika sonra öne geçti. Unai Simon, Josip Stanisic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu keskin bir refleksle çıkardıktan sonra İspanyol kaleci bir kez daha Igor Matanovic'in sert şutunu çelmek için devreye girdi. Ancak dönen top tam Ivan Perisic'in önüne düştü ve tecrübeli oyuncu en çabuk reaksiyonu vererek topu kafayla ağlara gönderdi, tribünlerde büyük sevinç yarattı.
İspanya, ilk yarının büyük bölümünde ritmini bulmakta zorlandı; zira Hırvatistan'ın Luka Modric, Mateo Kovacic ve Kristijan Jakic'ten oluşan orta saha üçlüsü merkezi alanları başarıyla kapattı. Pedri'nin yaratıcı görüşü bile alan darlığı nedeniyle sınırlanırken, konuk ekip sağ kanatta Lamine Yamal'ın bireysel yeteneğine ve Pubill ile yaptığı bindirmelere büyük ölçüde bağımlı kaldı. İlk yarının sonlarında Pedri'nin nefis pasının ardından Yamal'ın topu yan ağlara gönderdiği kısa süreli baskıya rağmen İspanya devre arasına geride girdi ve maçı lehine çevirmek için önemli bir taktik değişikliğe ihtiyaç duydu.
- AFP
Merino, kulübeden gelip kıvılcımı çaktı
Luis de la Fuente devre arasında kararlı bir hamle yaptı ve İspanya orta sahasına daha fazla fiziksel güç ve dikine oyun katmak için Alex Baena'nın yerine Merino'yu oyuna aldı. Bu değişiklik tam anlamıyla ustalık işi çıktı; İspanya oyunun temposunu belirlemeye ve Hırvatistan'ı kendi yarı sahasına itmeye başladı.
Beraberlik golü geliyordu ve sonunda geldi. Josip Stanišić topu uzaklaştırdı, ancak Dani Olmo ceza sahası yayının üzerinde topu kontrol etti. Kendisi şut imkânı bulamayınca Barcelona'nın orta saha oyuncusu topu Merino'ya aktardı ve Merino hata yapmadı; tecrübeli bir santrfor soğukkanlılığıyla topu ağlara gönderdi.
Beraberlik golü maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve Hırvatistan, ilk bir saatteki büyük fiziksel eforunun ardından gözle görülür şekilde yoruldu. İspanya baskıyı artırdıkça maç giderek daha gergin bir hâl aldı ve ev sahibi ekibin yaşadığı hayal kırıklığı 79. dakikada taştı. İlk yarıda Pubill'e yaptığı sert müdahale nedeniyle zaten sarı kart gören Ivan Perisic, Marc Cucurella'ya çelme takmasının ardından ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.
Aziz Mikel yine günü kurtardı
Bir kişi fazla oynayan İspanya, maçın son bölümüne damga vurdu; topa sürekli sahip olup belirleyici darbeyi aradı. Diğer uçta Unai Simon da dikkatini hiç kaybetmedi; kırmızı karttan hemen önce Perisic'in golüne kritik bir kurtarışla izin vermedi, daha sonra da çizgisinden çıkarak Gvardiol'a gönderilen tehlikeli bir topu kesti.
Sahne, yüksek baskı anlarında fark yaratma konusunda ün kazanan Merino'nun bir geç müdahalesine daha hazırlanmıştı. Saatler 90. dakikaya yaklaşırken, gerçek kaliteyi yansıtan bir ana imza attı; ceza sahası içinde topu kusursuz şekilde kontrol ettikten sonra güçlü bir sol ayak vuruşuyla topu üst köşeye göndererek geri dönüşü tamamladı.
- AFP
İspanya çeyrek final biletini aldı
Bu sonuç, İspanya'nın A3 Grubu'nda dört maçta dört galibiyetle namağlup liderliğini sürdürmesini sağladı ve kasım ayındaki kalan karşılaşmaları, De la Fuente'nin gelecek yılki eleme turları öncesinde kadrosunu daha da şekillendirmesi için bir fırsata dönüştürdü.
Bu son zafer, İspanya'nın uluslararası futboldaki en zorlu güç olduğu yönündeki konumunu daha da pekiştirdi ve takımın taktik üstünlüğün yanı sıra saf mücadele gücüyle de kazanabildiğini gösterdi. Hırvatistan içinse bu, özellikle de uluslararası sahnedeki son maçlarından birine çıkan Luka Modric adına büyük umutlarla başlayan bir gecenin acı sonu oldu.
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