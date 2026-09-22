İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), De la Fuente’nin geleceğini önümüzdeki altı yıl için güvence altına alarak benzeri görülmemiş bir adım attı ve tecrübeli teknik adamı uluslararası arenadaki tarihi başarısı nedeniyle ödüllendirdi. Las Rozas’taki Ciudad del Futbol’de gerçekleştirilen toplantının ardından yönetim organı, 65 yaşındaki ismin 2032’ye kadar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığını doğruladı.

Bu uzatma, De la Fuente’yi fiilen öngörülebilir gelecekte İspanya futbolunun yüzü haline getiriyor ve İspanya’nın Portekiz ile Fas’la birlikte ev sahipliği yapacağı 2030’daki iç saha Dünya Kupası’nı da kapsayan bir dönemi içeriyor. Kararın arkasındaki gerekçeyi açıklayan RFEF, yeni anlaşmanın kapsamını doğrulayan bir açıklama yayımladı. Federasyon, şu ifadeleri kullandı: "Luis de la Fuente, 2028 ve 2032’deki sonraki iki Avrupa Şampiyonası’nın yanı sıra 2030 Dünya Kupası’nı da kapsayacak şekilde sözleşmesini uzatacak."







