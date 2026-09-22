Getty Images Sport
Çeviri:
İspanya, Dünya Kupası kazanan teknik direktör Luis de la Fuente ile uzun vadeli dev sözleşme uzatmasında anlaşmaya vardı
İspanya Futbol Federasyonu, tarihi başarıyı benzeri görülmemiş bir anlaşmayla ödüllendirdi
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), De la Fuente’nin geleceğini önümüzdeki altı yıl için güvence altına alarak benzeri görülmemiş bir adım attı ve tecrübeli teknik adamı uluslararası arenadaki tarihi başarısı nedeniyle ödüllendirdi. Las Rozas’taki Ciudad del Futbol’de gerçekleştirilen toplantının ardından yönetim organı, 65 yaşındaki ismin 2032’ye kadar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığını doğruladı.
Bu uzatma, De la Fuente’yi fiilen öngörülebilir gelecekte İspanya futbolunun yüzü haline getiriyor ve İspanya’nın Portekiz ile Fas’la birlikte ev sahipliği yapacağı 2030’daki iç saha Dünya Kupası’nı da kapsayan bir dönemi içeriyor. Kararın arkasındaki gerekçeyi açıklayan RFEF, yeni anlaşmanın kapsamını doğrulayan bir açıklama yayımladı. Federasyon, şu ifadeleri kullandı: "Luis de la Fuente, 2028 ve 2032’deki sonraki iki Avrupa Şampiyonası’nın yanı sıra 2030 Dünya Kupası’nı da kapsayacak şekilde sözleşmesini uzatacak."
- Getty Images Sport
İç istikrarla bir miras inşa etmek
De la Fuente'nin İspanyol futbolunun zirvesine yükselişi, federasyonun uzun vadeli planlamasının bir göstergesi niteliğinde. Deneyimli çalıştırıcı, A takımın başına geçmeden önce tam bir on yıl boyunca alt yaş kategorilerinde görev yaptı. Gelişim sistemine dair derin bilgisi, genç yeteneklerin A Milli Takım'a sorunsuz şekilde geçiş yapmasını sağladı ve bu felsefe şimdi bu dikkat çekici yeni sözleşmeyle ödüllendirildi. De la Fuentes'in yeni şartları, görev süresi boyunca ulaşabileceği her büyük kupayı kazanarak İspanya Milli Takımı tarihinin en başarılı teknik direktörü haline gelmiş olmasını yansıtıyor.
İspanya Futbol Federasyonu yönetim kurulunun başkanı Rafael Louzan, teknik adamın katkısından ve böylesine önemli bir taahhüdün arkasındaki gerekçeden övgüyle söz etti. Açıklama sırasında Louzan, federasyonun uzun vadeli bir vizyon isteğini şu sözlerle anlattı: "Milli takım tarihinin en başarılı teknik direktöründen bahsediyoruz ve 14 yıldır bizimle birlikte olduktan sonra bu, Luis de la Fuente'nin hak ettiği bir şey, RFEF'te uzun vadeli bir gelecek."
Gözler 2030’daki kendi evindeki Dünya Kupası'nda
Bu uzatmanın temel motivasyonlarından biri 2030 Dünya Kupası. De la Fuente'nin takımın başında olması, federasyona ev sahipliği yapacağı bir turnuvanın baskısını yönetebilecek, başarısını kanıtlamış bir isim sunuyor. RFEF, son Dünya Kupası zaferinin yarattığı ivmeyi korumakta kararlı ve bu başarının arkasındaki "beynin" görevde kalmasının sağlanması, yönetim kurulu tarafından en önemli önceliklerden biri olarak görüldü. Yeni anlaşma, fiilen öngörülebilir gelecekteki her büyük uluslararası maç dönemini kapsıyor.
Bu sözleşmenin sağladığı istikrar, teknik ekibin de şu anda 21 Yaş Altı takımından yükselen yeni yıldız neslinin kademeli entegrasyonunu planlamasına olanak tanıyor. De la Fuente'yi 2032'ye kadar bağlayan İspanya, böylece onun geleceğine ilişkin tüm spekülasyonları fiilen ortadan kaldırdı ve kadronun tamamen yaklaşan resmi maçlarına odaklanmasını sağladı.
- AFP
Uluslar Ligi'ndeki acil zorluklar
Yeni sözleşmesi etrafındaki kutlamalara rağmen, De la Fuente kısa süre içinde odağını yeniden sahaya çevirecek; çünkü İspanya yoğun bir milli maç arasına hazırlanıyor. Dünya şampiyonu ekip, 26 Eylül'de İngiltere ile karşılaşmak üzere Londra'ya gitmeye hazırlanıyor. Bu mücadele, takımın yaz başındaki tarihi Dünya Kupası zaferinden bu yana ilk maçı olacak. Yüksek profilli bu hazırlık karşılaşması, UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu savunmaya başlayacakları rekabetçi maçlara dönüş öncesinde bir prova niteliği taşıyacak.
Fikstürün yoğunluğu devam ediyor; takım daha sonra 3 Ekim'de Çek Cumhuriyeti ile oynamak için Oviedo'ya gidecek ve mevcut milli ara penceresini, Hırvatistan deplasmanındaki zorlu maçla tamamlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun